Kabar Melegakan Buat Vincent Kompany Soal Cedera Duo Andalan Bayern Munich Jamal Musiala & Alphonso Davies
Musiala hampir pulih sepenuhnya setelah cedera mengerikan
Perjalanan pemulihan bintang muda Jerman, Musiala, akhirnya mendekati akhir, ketika gelandang Bayern Munich berusia 22 tahun, yang mengalami patah fibula dan pergelangan kaki terlepas dalam bentrokan mengerikan dengan penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma selama Piala Dunia Klub pada bulan Juli, telah mengambil langkah signifikan menuju pemulihan penuh.
Menurut Abendzeitung, Musiala diharapkan kembali ke kebugaran penuh "dalam empat hingga delapan minggu ke depan." Ini membuat kemungkinan kembalinya pada bulan Desember, berpotensi memungkinkannya tampil dalam dua pertandingan terakhir Bayern tahun 2025 melawan Mainz pada 14 Desember dan Heidenheim pada 21 Desember.
Laporan itu menambahkan bahwa rehabilitasi Musiala berkembang dengan positif dan klub tetap berhati-hati untuk tidak mempercepat pemulihannya. "Dia akan pulih sepenuhnya ke kesehatan dan kembali berfungsi penuh," catat koran tersebut, mencerminkan keputusan internal Bayern di Sabener Street untuk tidak mengambil risiko.
Kembalinya bertahap bintang muda Jerman ini menjadi tanda positif bagi Kompany, yang tidak kekurangan tetapi khawatir secara taktik atas aset serangan paling kreatifnya sejak musim panas. Serangan Bayern telah menunjukkan potensi dan peningkatan besar tetapi juga kurangnya keluwesan yang disediakan Musiala di antara lini, dan kembalinya dia bisa saja meningkatkan semangat.
Kompany konfirmasi pendekatan hati-hati untuk kembalinya Musiala
Bos Bayern Kompany telah mengonfirmasi bahwa klub akan tetap bersabar dengan pemulihan Musiala, meskipun ada optimisme mengenai kembalinya pada bulan Desember. Berbicara kepada Abendzeitung, manajer Belgia tersebut mengatakan: "Kapan dia akan kembali? Rencananya adalah Januari, tetapi kita lihat saja. Ini adalah jenis cedera jangka panjang; bisa saja terjadi sedikit lebih cepat, tetapi juga bisa memakan waktu lebih lama. Itu sebabnya saya ingin memberinya istirahat yang diperlukan untuk kembali.”
Komentar Kompany menekankan pendekatan pragmatis Bayern, memastikan kesehatan jangka panjang Musiala daripada kebutuhan jangka pendek. Meskipun laporan awal mengisyaratkan kembalinya pada Januari, tetapi klub optimis tentang kembalinya lebih awal, dan sekarang penilaian baru telah membuka kemungkinan dia tampil sebelum libur musim dingin.
Sementara itu, Kicker menawarkan pandangan yang sedikit lebih berhati-hati, menunjukkan bahwa meskipun rehabilitasi Musiala sedang berjalan, Januari tetap menjadi kerangka waktu yang lebih untuk kembalinya secara resmi ke permainan kompetitif. Sang pemain sendiri dikatakan bertekad tetapi sabar, memfokuskan pada pendekatan “selangkah demi selangkah” bersama tim medis Bayern untuk memastikan dia kembali dalam performa puncak.
Alphonso Davies juga hampir kembali bertanding
Tidak hanya Musiala yang mendekati kembalinya, pemain internasional Kanada dan salah satu pengisi posisi ekspres tercepat Bayern, Davies, komponen penting lain dari skuad Die Roten, dikabarkan sedang dalam jalur untuk bergabung kembali dengan tim sebelum akhir tahun kalender. Bek Kanada tersebut, yang mengalami robek ligamen dan kerusakan meniskus awal tahun ini, bisa tampil pada bulan Desember menurut Kicker.
Menambah optimisme, jurnalis Abendzeitung Maximilian Koch melaporkan bahwa Davies dan bek Jepang Hiroki Ito diharapkan untuk “sepenuhnya bergabung dalam latihan tim setelah jeda internasional dan kembali bermain pada bulan Desember.”
Bagi Kompany, perkembangan ini memberikan dorongan tepat waktu saat Bayern bersiap untuk paruh kedua kampanye Bundesliga. Kecepatan dan lebar serangan Davies sangat dirindukan, sedangkan ketenangan bertahan Ito menawarkan stabilitas lebih. Jika semua pemain ini kembali pada bulan Desember, Bayern bisa memasuki 2026 dengan skuad yang sepenuhnya bugar dan diremajakan.
Kembalinya Musiala dipuji sebagai 'keajaiban' saat Bayern bersiap untuk pertandingan berikutnya
Di Bayern, semakin kuat keyakinan bahwa pemulihan Musiala sungguh luar biasa. Hanya empat bulan setelah cedera seriusnya, pemain internasional Jerman tersebut telah melanjutkan latihan ringan, menyelesaikan latihan operan dan koordinasi, sebuah pencapaian yang telah mengangkat semangat baik di Munich maupun di seluruh Jerman.
Laporan lokal menggambarkan kemajuannya sebagai “pemulihan yang mendekati mustahil.” Senyum gelandang muda tersebut selama sesi latihan telah menjadi simbol optimisme baru Bayern, dengan pujian datang dari rekan setim dan staf atas ketahanannya.
Jadwal pertandingan Bayern menawarkan peluang menjanjikan bagi bintang yang kembali. Pemimpin Bundesliga tersebut akan menjamu Freiburg pada 22 November, dan pertandingan berat melawan Arsenal di akhir November, sebelum menghadapi Mainz dan Heidenheim di bulan Desember, dua pertandingan di mana ketersediaan Musiala dan Davies bisa jadi krusial.
Bayern saat ini memimpin klasemen dengan 28 poin, tak terkalahkan di kandang dengan tujuh kemenangan berturut-turut. Freiburg, yang duduk di peringkat 10 dengan 13 poin, akan menjadi tantangan domestik berikutnya.
Jika Musiala dan Davies kembali sebelum jeda musim dingin, ini bisa mengubah serangan dan keseimbangan pertahanan Bayern tepat waktu untuk babak knock-out Liga Champions. Dengan keduanya hampir mencapai kebugaran penuh, skuad Kompany mungkin bisa mempertahankan dominasinya yang khas, membuat pertandingan bulan Desember Bayern tak hanya tentang penebusan Liga Champions, tetapi juga persaingan.
