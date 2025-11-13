Kabar Melegakan Buat Vincent Kompany Soal Cedera Duo Andalan Bayern Munich Jamal Musiala & Alphonso Davies

Perjalanan pemulihan bintang muda Jerman, Musiala, akhirnya mendekati akhir, ketika gelandang Bayern Munich berusia 22 tahun, yang mengalami patah fibula dan pergelangan kaki terlepas dalam bentrokan mengerikan dengan penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma selama Piala Dunia Klub pada bulan Juli, telah mengambil langkah signifikan menuju pemulihan penuh.

Menurut Abendzeitung, Musiala diharapkan kembali ke kebugaran penuh "dalam empat hingga delapan minggu ke depan." Ini membuat kemungkinan kembalinya pada bulan Desember, berpotensi memungkinkannya tampil dalam dua pertandingan terakhir Bayern tahun 2025 melawan Mainz pada 14 Desember dan Heidenheim pada 21 Desember.

Laporan itu menambahkan bahwa rehabilitasi Musiala berkembang dengan positif dan klub tetap berhati-hati untuk tidak mempercepat pemulihannya. "Dia akan pulih sepenuhnya ke kesehatan dan kembali berfungsi penuh," catat koran tersebut, mencerminkan keputusan internal Bayern di Sabener Street untuk tidak mengambil risiko.

Kembalinya bertahap bintang muda Jerman ini menjadi tanda positif bagi Kompany, yang tidak kekurangan tetapi khawatir secara taktik atas aset serangan paling kreatifnya sejak musim panas. Serangan Bayern telah menunjukkan potensi dan peningkatan besar tetapi juga kurangnya keluwesan yang disediakan Musiala di antara lini, dan kembalinya dia bisa saja meningkatkan semangat.