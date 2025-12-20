Viktor Gyokeres Terus Tertekan & Dikecam, Bos Arsenal Mikel Arteta: Sudah Nikmati Saja...

Berbicara kepada wartawan pada hari Jumat, Arteta mengatakan: "Saya pikir tingkat perhatian padanya tidak berubah sejak ia bergabung hingga hari ini. Itu normal. Semua orang sangat bersemangat untuk mendatangkan pemain nomor 9 ke klub. Kami berhasil, kami bermain, kami mendatangkan pemain dengan rekor mencetak gol yang luar biasa yang harus beradaptasi dengan liga. Dia tidak menjalani pramusim. Beberapa pekan pertama sulit karena secara fisik, dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan dia adalah pemain yang membutuhkan itu, seperti pemain lain di liga ini, untuk tampil di level tinggi. Kemudian dia berkembang."

Kini, setelah kembali bugar, sang manajer melihat tanda-tanda yang menggembirakan. Arteta menekankan bahwa pemahaman antara pemain dan tim masih terus berkembang, menggambarkannya sebagai sebuah proses yang membutuhkan kesabaran.

Ia menambahkan: "Saya pikir dia menjalani periode yang sangat baik dan kemudian cedera, dan sekarang dia kembali. Tetapi saya melihat banyak hal positif dalam dua pertandingan terakhir yang telah dia mainkan. Kita perlu terus menyesuaikan dan memahaminya sedikit lebih baik dalam situasi tertentu dan dia juga perlu melakukan hal yang sama. Tapi itu soal waktu dan kami memberikan dukungan penuh kepadanya."