Viktor Gyokeres Terus Tertekan & Dikecam, Bos Arsenal Mikel Arteta: Sudah Nikmati Saja...
Gyokeres terus dalam sorotan
Di atas kertas, catatan enam gol dalam 19 penampilan adalah awal yang terhormat. Namun itu belum membungkam para kritikus, karena Gyokeres hanya mencetak gol dalam empat pertandingan, dengan semua golnya di Liga Primer dicetak melawan tim-tim yang saat ini berada di lima posisi terbawah. Bagi seorang striker yang didatangkan untuk meningkatkan tantangan Arsenal dalam perebutan gelar, pembicaraan dengan cepat bergeser dari janji menjadi tekanan.
Menjelang pertandingan melawan Everton, Arteta membahas adaptasi Gyokeres, menegaskan bahwa tingkat perhatian yang diberikan kepadanya tetap konstan sejak hari ia bergabung. Manajer Arsenal itu menunjuk pada keadaan seputar kedatangan sang penyerang, mencatat bahwa Gyokeres bergabung tanpa persiapan pramusim dan awalnya kesulitan secara fisik di liga yang menuntut kondisi fisik prima.
Arteta beri dukungan buat Gyokeres
Berbicara kepada wartawan pada hari Jumat, Arteta mengatakan: "Saya pikir tingkat perhatian padanya tidak berubah sejak ia bergabung hingga hari ini. Itu normal. Semua orang sangat bersemangat untuk mendatangkan pemain nomor 9 ke klub. Kami berhasil, kami bermain, kami mendatangkan pemain dengan rekor mencetak gol yang luar biasa yang harus beradaptasi dengan liga. Dia tidak menjalani pramusim. Beberapa pekan pertama sulit karena secara fisik, dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan dia adalah pemain yang membutuhkan itu, seperti pemain lain di liga ini, untuk tampil di level tinggi. Kemudian dia berkembang."
Kini, setelah kembali bugar, sang manajer melihat tanda-tanda yang menggembirakan. Arteta menekankan bahwa pemahaman antara pemain dan tim masih terus berkembang, menggambarkannya sebagai sebuah proses yang membutuhkan kesabaran.
Ia menambahkan: "Saya pikir dia menjalani periode yang sangat baik dan kemudian cedera, dan sekarang dia kembali. Tetapi saya melihat banyak hal positif dalam dua pertandingan terakhir yang telah dia mainkan. Kita perlu terus menyesuaikan dan memahaminya sedikit lebih baik dalam situasi tertentu dan dia juga perlu melakukan hal yang sama. Tapi itu soal waktu dan kami memberikan dukungan penuh kepadanya."
"Anda harus mengalaminya"
Bergabung dengan klub sebesar Arsenal membawa sorotan dunia yang tidak dapat sepenuhnya dibayangkan sampai dialami. Sang manajer berbicara tentang perbedaan antara antisipasi dan kenyataan, menunjukkan bahwa belajar untuk hidup dengan penilaian yang konstan adalah bagian dari kesuksesan di sebuah institusi global.
"Pada akhirnya, Anda harus mengalaminya," kata Arteta terus terang. "Anda bisa membayangkan dampak global yang harus Anda hadapi ketika datang ke klub besar dan ekspektasinya seperti itu. Tetapi setelah itu Anda harus menjalaninya, dan menjalaninya selalu sedikit berbeda dari yang Anda bayangkan."
Arteta menggarisbawahi bahwa fluktuasi performa seorang striker tidak dapat dihindari. Gol akan datang secara beruntun dan kemudian menurun, tetapi tanggung jawab tim adalah untuk mendukung, bukan memojokkan. Menurutnya, Gyokeres menghadapi tantangan dengan sikap yang tepat, meskipun keraguan semakin menguat.
"Tetapi dia melakukannya dengan penuh semangat," ucap Arteta. "Saya pikir tingkat energinya, komitmennya, benar-benar tinggi. Dan kami di sini untuk membantunya karena kami semua pernah berada di posisi ini. Kita semua membutuhkan waktu, selalu ada momen-momen tertentu dan para striker memiliki momen-momen tersebut. Mereka mencetak lebih banyak gol, lebih sedikit gol, dan kita perlu berada di sana untuknya."
Stadion baru, tetapi tekanan Everton tetap sama
Kunjungan ke Everton akan menandai penampilan kompetitif pertama Arsenal di Stadion Hill Dickinson, setelah penutupan Goodison Park.
"Ini aneh, tetapi juga sangat menarik," kata Aretta. "Saya pikir jelas salah satu stadion paling ikonik di Liga Primer tidak lagi menjadi bagian dari jadwal kami, tetapi kami akan memiliki kesempatan untuk menang juga, kesempatan untuk menang di stadion luar biasa yang mereka bangun, dan Sabtu malam, Anda tahu apa yang Anda harapkan."
Jadwal Arsenal tidak menawarkan banyak waktu istirahat. Setelah perjalanan ke Everton, Meriam London bakal menghadapi Crystal Palace di perempat-final Piala Liga sebelum menutup tahun 2025 dengan pertandingan kandang melawan Brighton dan Villa.
