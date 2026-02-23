Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Viktor Gyokeres mengklaim skuad Arsenal kini 'lebih solid' setelah pertemuan tim yang panas yang berujung pada kemenangan telak atas Tottenham
Arsenal kembali ke jalur yang benar
Perjuangan Arsenal untuk meraih gelar juara telah goyah dalam beberapa pekan terakhir setelah rentetan hasil buruk yang membuat The Gunners hanya mampu menang dua kali dari tujuh pertandingan Premier League. Namun, tim asuhan Arteta menghidupkan kembali ambisi gelar mereka dengan mengalahkan Spurs 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium dan meraih tiga poin penuh. Gyokeres dan Eberechi Eze masing-masing mencetak dua gol untuk tim tamu, dengan striker Swedia tersebut menampilkan salah satu penampilan terbaiknya untuk klub sejak bergabung dari Sporting pada musim panas dengan biaya £64 juta (€74 juta/$86 juta).
- Getty
Gyokeres mengungkap isi rapat tim yang panas.
Gyokeres mengungkapkan setelah pertandingan bahwa para pemain telah berdiskusi sebelum pertandingan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Selalu sulit ketika Anda mendapatkan hasil seperti yang kami dapatkan di Wolves, tetapi yang penting adalah bagaimana Anda menghadapinya dan bagaimana Anda meresponsnya, dan hari ini kami menunjukkan hal itu dengan cara yang baik. Untuk mendapatkan hasil dan penampilan seperti ini, itu adalah cara yang sempurna untuk merespons. Jadi, ini adalah pertanda baik. Yang penting, kita harus terus menunjukkan hal itu di pertandingan berikutnya dan pertandingan setelahnya. Masih banyak pertandingan yang harus dilalui. Tapi jika kita bermain seperti ini, pasti akan baik-baik saja.
"Kadang-kadang penting untuk hanya mengutarakan apa yang Anda rasakan dan meluapkannya di dalam grup. Sebagian besar dari kita berbicara. Semua orang bisa memahami bagaimana perasaan orang lain pada saat itu dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perasaan tersebut. Ketika Anda berbicara secara terbuka di dalam grup seperti itu, Anda menjadi lebih dekat dan itu sangat penting untuk dilakukan kadang-kadang. Jika kamu tidak jujur, menurutku sulit untuk berkembang. Itu percakapan yang baik, kita pasti menikmati hari ini, dan sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk pertandingan besar melawan Chelsea akhir pekan depan."
Anda harus mengumpulkan semua orang.
Arteta juga berbicara tentang respons yang ditunjukkan timnya melawan Spurs dan kekompakan dalam skuad setelah kekecewaan mereka melawan Wolves.
"Saya pikir seluruh tim, saya tidak bisa lebih bangga dan bahagia dengan apa yang saya lihat di lapangan, tetapi terutama cara kami menjalani 72 jam terakhir, karena menurut saya pertandingan ini khususnya membutuhkan konteks tertentu. Dan setelah apa yang terjadi melawan Wolves dan cara kami kehilangan dua poin di tendangan terakhir pertandingan, itu sangat sulit," katanya.
"Tapi itulah keindahan permainan ini. Tidak ada penjelasan saat menonton pertandingan, bagaimana mungkin Anda bisa imbang dalam pertandingan itu, dari sudut mana pun. Anda menontonnya kembali dan berkata itu tidak mungkin, dan Anda harus menontonnya lagi dan berkata itu tidak akan terjadi, tapi itu terjadi. Dan kemudian Anda harus bangkit karena Anda merasa marah, sedih, dan malu pada suatu saat.
"Kita semua berasal dari negara yang berbeda, kita semua memiliki perasaan yang berbeda, dan kemudian kamu harus menyatukan semua orang. Menyenangkan bisa menghabiskan waktu bersama mereka, menyatukan semua orang, dan berkata: 'Oke, apa yang akan terjadi di bab berikutnya?' Bab ini sudah berlalu, bagaimana kita menggunakannya sebagai titik balik dan membuat diri kita lebih baik, dan itulah fokusnya, itulah niatnya. Tapi setelah itu, kita harus melakukannya di lapangan, dan menurut saya, apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir pertandingan. Itu luar biasa."
- Getty Images Sport
Chelsea selanjutnya untuk Arsenal
Arsenal kini memiliki jeda langka sebelum melanjutkan perjuangan mereka dalam perebutan gelar. Manchester City akan bertanding terlebih dahulu pada Sabtu dan memiliki kesempatan untuk memperkecil selisih poin di puncak klasemen saat mereka bertandang ke Leeds, sementara The Gunners akan bertanding pada Minggu di kandang melawan Chelsea.
Iklan