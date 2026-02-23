Viktor Gyokeres mengklaim skuad Arsenal kini 'lebih solid' setelah pertemuan tim yang panas yang berujung pada kemenangan telak atas Tottenham

Arteta juga berbicara tentang respons yang ditunjukkan timnya melawan Spurs dan kekompakan dalam skuad setelah kekecewaan mereka melawan Wolves.

"Saya pikir seluruh tim, saya tidak bisa lebih bangga dan bahagia dengan apa yang saya lihat di lapangan, tetapi terutama cara kami menjalani 72 jam terakhir, karena menurut saya pertandingan ini khususnya membutuhkan konteks tertentu. Dan setelah apa yang terjadi melawan Wolves dan cara kami kehilangan dua poin di tendangan terakhir pertandingan, itu sangat sulit," katanya.

"Tapi itulah keindahan permainan ini. Tidak ada penjelasan saat menonton pertandingan, bagaimana mungkin Anda bisa imbang dalam pertandingan itu, dari sudut mana pun. Anda menontonnya kembali dan berkata itu tidak mungkin, dan Anda harus menontonnya lagi dan berkata itu tidak akan terjadi, tapi itu terjadi. Dan kemudian Anda harus bangkit karena Anda merasa marah, sedih, dan malu pada suatu saat.

"Kita semua berasal dari negara yang berbeda, kita semua memiliki perasaan yang berbeda, dan kemudian kamu harus menyatukan semua orang. Menyenangkan bisa menghabiskan waktu bersama mereka, menyatukan semua orang, dan berkata: 'Oke, apa yang akan terjadi di bab berikutnya?' Bab ini sudah berlalu, bagaimana kita menggunakannya sebagai titik balik dan membuat diri kita lebih baik, dan itulah fokusnya, itulah niatnya. Tapi setelah itu, kita harus melakukannya di lapangan, dan menurut saya, apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir pertandingan. Itu luar biasa."