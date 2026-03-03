Goal.com
VIDEO: Vinicius Junior meledak marah pada Allan Nyom saat bentrokan sengit meletus setelah kekalahan mengejutkan Real Madrid dari Getafe

Vinicius Junior terlibat dalam insiden tidak menyenangkan lainnya setelah kekalahan mengejutkan Real Madrid dari Getafe di Santiago Bernabeu. Pemain internasional Brasil itu bermain penuh 90 menit untuk Los Blancos saat mereka kalah 1-0 dari rival lokal. Setelah peluit akhir berbunyi, bintang Amerika Selatan Real Madrid itu dipancing oleh Allan Nyom - rival yang sebelumnya pernah berselisih dengannya musim ini.

  • Real Madrid kehilangan poin berharga dalam persaingan gelar La Liga.

    Real Madrid gagal memanfaatkan kesempatan untuk memperkecil selisih poin menjadi satu poin dari rival abadinya Barcelona dalam laga Clasico, setelah mengalami kekalahan tipis di kandang sendiri. Kedua tim menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain, setelah insiden dramatis di masa injury time menyebabkan Franco Mastantuono dan Adrian Liso mendapat kartu merah.

    Insiden lain terjadi setelah pertandingan usai, di mana para pemain dan staf pelatih harus turun tangan saat Vinicius dihadapkan oleh Nyom dan terlibat dalam perdebatan sengit dengan bek veteran mantan pemain internasional Kamerun tersebut.

  • Tonton Vinicius berhadapan dengan bek Getafe, Nyom.

  • Mengapa Nyom merasa perlu untuk memprovokasi rival Real, Vinicius?

    Vinicius dan Nyom memiliki riwayat perselisihan dalam musim 2025-26, setelah bentrokan panas lainnya antara dua tim tetangga geografis di Estadio Coliseum pada 19 Oktober. Pertandingan tersebut melihat Nyom diusir dari lapangan hanya 38 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 - pergantian tersebut dilakukan untuk mencegah Kiko Femenia menerima kartu kuning kedua.

    Nyom dikeluarkan karena insiden di luar bola yang melibatkan Vinicius. Pelatih Getafe, Jose Bordalas, mengatakan kepada wartawan tentang perilaku provokatif: “Vinícius datang kepadaku dan berkata ‘penggantian yang bagus’. Dia tidak perlu datang dan mengatakan itu kepadaku, dia tidak perlu datang dan memprovokasiku. Tidak ada yang perlu dijelaskan, itulah yang dia katakan kepada saya dan saya menyuruhnya untuk fokus pada permainan.” Bek sayap Getafe, Juan Iglesias, dilaporkan mengatakan kepada Vini: “Itulah mengapa semua orang membencimu, belajarlah dari rekan setimmu.”

  • Para pemain dan pelatih menghentikan perkelahian setelah pertandingan di Bernabeu.

    Insiden tersebut belum dilupakan ketika Getafe dan Real bertemu kembali di Bernabeu. Nyom, yang masih menyimpan dendam, sengaja merayakan kemenangan mengejutkan di depan Vinicius. Penyerang Brasil itu merespons, yang menyebabkan perkelahian meletus.

    Bordalas menjadi salah satu yang pertama kali turun tangan untuk menenangkan Vinicius, sambil berjanji akan melindungi pemainnya sendiri. Beberapa bintang Real yang tidak masuk dalam skuad pertandingan Alvaro Arbeloa juga ikut terlibat dalam perdebatan, termasuk Dani Ceballos, Eder Militao, dan Raul Ascencio. Vinicius dan Nyom akhirnya diusir dari lapangan dan dibawa ke lorong.

    Real, yang masih tanpa striker 'Galactico' Kylian Mbappe yang cedera, berisiko mengakhiri musim ini tanpa gelar. Kekalahan dari Getafe membuat mereka harus bekerja keras di La Liga, sementara mereka akan menghadapi raksasa Premier League Manchester City di babak 16 besar Liga Champions.

