VIDEO: Vinicius Junior meledak marah pada Allan Nyom saat bentrokan sengit meletus setelah kekalahan mengejutkan Real Madrid dari Getafe

Vinicius dan Nyom memiliki riwayat perselisihan dalam musim 2025-26, setelah bentrokan panas lainnya antara dua tim tetangga geografis di Estadio Coliseum pada 19 Oktober. Pertandingan tersebut melihat Nyom diusir dari lapangan hanya 38 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 - pergantian tersebut dilakukan untuk mencegah Kiko Femenia menerima kartu kuning kedua.

Nyom dikeluarkan karena insiden di luar bola yang melibatkan Vinicius. Pelatih Getafe, Jose Bordalas, mengatakan kepada wartawan tentang perilaku provokatif: “Vinícius datang kepadaku dan berkata ‘penggantian yang bagus’. Dia tidak perlu datang dan mengatakan itu kepadaku, dia tidak perlu datang dan memprovokasiku. Tidak ada yang perlu dijelaskan, itulah yang dia katakan kepada saya dan saya menyuruhnya untuk fokus pada permainan.” Bek sayap Getafe, Juan Iglesias, dilaporkan mengatakan kepada Vini: “Itulah mengapa semua orang membencimu, belajarlah dari rekan setimmu.”