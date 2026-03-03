VIDEO: Vinicius Junior meledak marah pada Allan Nyom saat bentrokan sengit meletus setelah kekalahan mengejutkan Real Madrid dari Getafe

Real Madrid gagal memanfaatkan kesempatan untuk memperkecil selisih poin menjadi satu poin dari rival abadinya Barcelona dalam laga Clasico, setelah mengalami kekalahan tipis di kandang sendiri. Kedua tim menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain, setelah insiden dramatis di masa injury time menyebabkan Franco Mastantuono dan Adrian Liso mendapat kartu merah.
Insiden lain terjadi setelah pertandingan usai, di mana para pemain dan staf pelatih harus turun tangan saat Vinicius dihadapkan oleh Nyom dan terlibat dalam perdebatan sengit dengan bek veteran mantan pemain internasional Kamerun tersebut.