VIDEO: Vincent Kompany membalas serangan Jose Mourinho yang menyebut nama Eusebio dalam kasus rasisme Vinicius Junior dengan monolog berdurasi 12 menit

Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, mengkritik manajer Benfica, Jose Mourinho, karena membawa nama Eusebio ke dalam kontroversi rasial yang melibatkan Vinicius Junior, yang dipicu oleh pertandingan Liga Champions yang penuh insiden di Estadio da Luz. Mantan pelatih Real Madrid, Mourinho, berusaha membela pemainnya, Gianluca Prestianni, dan pendukung Portugal.

  • Apa yang terjadi dalam pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Real Madrid?

    Pemain internasional Brasil, Vinicius, mencetak gol yang menakjubkan di Lisbon saat Real Madrid menguasai pertandingan playoff fase gugur yang sengit. Ia merayakan golnya di hadapan pendukung tuan rumah yang geram setelah bola masuk ke pojok atas gawang.

    Bintang Amerika Selatan itu mendapat kartu kuning, yang membuatnya kesal, sebelum kembali ke setengah lapangan timnya. Setelah berhadapan dengan winger Argentina Prestianni, Vinicius berlari ke arah wasit pertandingan untuk melaporkan tuduhan komentar rasis yang ditujukan kepadanya - dengan rival Eropa menutup mulutnya dengan kausnya untuk menghindari bibirnya dibaca.

    Pertandingan dihentikan selama 10 menit, dengan manajer Benfica, Mourinho, berbisik ke telinga Vinicius pada satu titik. Ketika ditanya tentang apa yang dia katakan, pria berusia 63 tahun itu mengatakan kepada wartawan: “Saya berkata kepada [Vinicius], ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali.

    “Ketika dia membicarakan soal rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar dalam sejarah klub ini [Eusebio] adalah orang kulit hitam. Klub ini, yang terakhir kali disebut rasis. Jika di benaknya ada hal terkait itu, ini adalah Benfica.”

  • Lihat Kompany menanggapi komentar dari manajer Benfica, Mourinho.

  • Apa yang dikatakan oleh manajer Bayern, Kompany, saat membahas masalah rasisme dalam sepak bola.

    Pernyataan Mourinho menuai banyak kritik, dengan mantan manajer Chelsea dan Manchester United itu dituduh oleh legenda Belanda Clarence Seedorf - yang bertugas sebagai analis untuk Amazon Prime Video - mencoba "membenarkan pelecehan rasial".

    Mantan bintang Manchester City, Kompany, yang kini memimpin juara Bundesliga Bayern, memberikan pandangannya tentang insiden dan komentar yang tidak menyenangkan, dengan dugaan rasisme dalam sepak bola menjadi sorotan di seluruh dunia.

    Pemain Belgia itu mengatakan: "Ini topik yang sulit. Saya menonton pertandingan dan benar-benar tertarik dengannya. Ada dua komponen berbeda dalam cerita ini. Pertama, apa yang terjadi di lapangan - kedua, apa yang terjadi dengan para pendukung. Dan kemudian ada apa yang terjadi setelah pertandingan. Kita perlu memisahkannya.

    “Ketika Anda menonton aksi itu sendiri dan bagaimana Vini bereaksi, reaksi itu tidak bisa dipalsukan. Anda bisa melihat itu adalah reaksi emosional. Saya tidak melihat ada manfaat bagi dia untuk pergi ke wasit dan menumpahkan semua penderitaan ini di pundaknya. Pada saat itu dia melihat bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.

    “Kylian Mbappe biasanya selalu bersikap diplomatis, tapi dia sangat jelas tentang apa yang dia lihat dan dengar. Lalu ada pemain Benfica yang menyembunyikan apa yang dia katakan di balik bajunya. Di stadion, Anda bisa melihat ada orang yang membuat tanda monyet, itu ada di video. Dan bagi saya, apa yang terjadi setelah pertandingan bahkan lebih buruk.

    “Jose Mourinho pada dasarnya menyerang karakter Vini Jr dengan membawa jenis perayaan Vini untuk mendiskreditkan apa yang dia lakukan saat itu. Itu adalah kesalahan besar dalam hal kepemimpinan.

    “Selain itu, Mourinho menyebut nama Eusebio. Dia mengatakan Benfica tidak bisa rasialis karena pemain terbaik mereka adalah Eusebio. Tahukah Anda apa yang harus dialami pemain kulit hitam di tahun 60-an? Apakah dia ikut bepergian dengan Eusebio ke setiap pertandingan tandang dan melihat apa yang dia alami. Menggunakan namanya hari ini untuk membuat poin tentang Vini Jr.

    “Jujur saja, saya tidak melihat diri saya dalam banyak hal yang terjadi hari ini, jadi saya tidak ingin menjadi bagian dari kelompok mana pun. Saya bertemu dengan 100 orang yang bekerja dengan Jose Mourinho. Saya belum pernah mendengar seseorang mengatakan hal buruk tentang Jose. Semua pemainnya mencintainya.

    “Saya mengerti siapa dia, saya mengerti dia berjuang untuk klubnya. Saya tahu di dalam hati dia orang baik. Saya tidak perlu menghakiminya atas itu. Tapi saya juga tahu apa yang saya dengar. Saya mengerti apa yang dia lakukan, tapi dia membuat kesalahan. Semoga hal itu tidak terjadi lagi di masa depan, dan kita bisa melanjutkan bersama.”

    Penyelidikan yang dibuka oleh UEFA dan pemerintah Portugal

    Penyelidikan terkait insiden yang terjadi di Estadio da Luz telah dibuka oleh UEFA, badan pengatur sepak bola Eropa, dan pemerintah Portugal. Real Madrid telah melakukan segala upaya untuk mendukung proses tersebut, dengan keputusan akhir dan sanksi yang mungkin dijatuhkan kini sedang ditunggu.

