VIDEO: Victor Osimhen marah pada rekan setimnya di Galatasaray meskipun timnya meraih kemenangan telak di babak playoff Liga Champions melawan Juventus

Pemandangan di RAMS Park didominasi oleh euforia saat Galatasaray mencatatkan rekor lima gol pertamanya dalam sebuah pertandingan Liga Champions, mengalahkan Juventus yang bermain dengan 10 pemain. Namun, perayaan tersebut tercoreng oleh reaksi aneh dari Osimhen. Saat wasit meniup peluit akhir, kamera menangkap pemain berusia 27 tahun itu dengan agresif menepis rekan setimnya yang mencoba memeluknya, sebelum berteriak dan membuat gestur liar kepada rekan-rekannya.

Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa "tantrum kekanak-kanakan" Osimhen dipicu oleh frustrasi pribadi karena gagal mencetak gol dalam pertandingan di mana timnya mencetak lima gol. Sementara sisa skuad menikmati pujian dari penonton Istanbul, mantan pemain Napoli - yang memberikan assist untuk gol kelima Sacha Boey di menit akhir - berlari-lari di lapangan, tampaknya tidak puas dengan perannya sebagai pendukung dalam kemenangan telak tersebut.