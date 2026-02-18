AFP
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Victor Osimhen marah pada rekan setimnya di Galatasaray meskipun timnya meraih kemenangan telak di babak playoff Liga Champions melawan Juventus
Sebuah catatan yang kurang menyenangkan pada malam bersejarah
Pemandangan di RAMS Park didominasi oleh euforia saat Galatasaray mencatatkan rekor lima gol pertamanya dalam sebuah pertandingan Liga Champions, mengalahkan Juventus yang bermain dengan 10 pemain. Namun, perayaan tersebut tercoreng oleh reaksi aneh dari Osimhen. Saat wasit meniup peluit akhir, kamera menangkap pemain berusia 27 tahun itu dengan agresif menepis rekan setimnya yang mencoba memeluknya, sebelum berteriak dan membuat gestur liar kepada rekan-rekannya.
Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa "tantrum kekanak-kanakan" Osimhen dipicu oleh frustrasi pribadi karena gagal mencetak gol dalam pertandingan di mana timnya mencetak lima gol. Sementara sisa skuad menikmati pujian dari penonton Istanbul, mantan pemain Napoli - yang memberikan assist untuk gol kelima Sacha Boey di menit akhir - berlari-lari di lapangan, tampaknya tidak puas dengan perannya sebagai pendukung dalam kemenangan telak tersebut.
Tonton klipnya
Galatasaray merajalela di Istanbul
Sebelum drama pasca pertandingan, pertandingan itu sendiri berlangsung dengan intensitas tinggi. Gabriel Sara membuka skor dengan tendangan keras di awal pertandingan, namun Juventus langsung membalas melalui Teun Koopmeiners, yang mencetak dua gol untuk memberikan keunggulan 2-1 bagi tim Italia pada babak pertama. Momentum berbalik secara signifikan di babak kedua ketika Noa Lang, yang saat ini dipinjamkan dari Napoli, menyamakan skor sebelum Davinson Sanchez mencetak gol sundulan untuk membawa tuan rumah unggul.
Pertandingan menjadi kacau bagi tim tamu ketika pemain pengganti Juan Cabal diusir dari lapangan karena pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning hanya 20 menit setelah masuk. Galatasaray dengan kejam memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dengan Lang mencetak gol keduanya dan pemain pengganti Boey menambah gol di akhir pertandingan - berkat kerja Osimhen - untuk mengamankan kemenangan 5-2. Hasil ini membuat tim Luciano Spalletti terancam tersingkir dini dari kompetisi Eropa kecuali mereka bisa menciptakan keajaiban di Turin.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Osimhen?
Ledakan emosi ini menjadi titik panas terbaru dalam musim yang penuh peristiwa bagi Osimhen, yang sebelumnya pernah mengungkapkan "cintanya" kepada Galatasaray dan para penggemarnya sejak menolak tawaran pindah ke Juventus demi memilih Istanbul. Meskipun semangat kompetitifnya tak terbantahkan, manajer Okan Buruk akan berusaha memastikan bahwa hasrat individu striker andalannya tidak mengaburkan prestasi kolektif tim.
Galatasaray kini akan bertandang ke Allianz Stadium pada Rabu depan dengan keunggulan tiga gol, berusaha memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Osimhen akan berusaha keras untuk menebus kegagalannya mencetak gol di leg pertama, dan mengingat keruntuhan pertahanan Juventus, ia mungkin akan mendapatkan gol yang jelas ia rasa pantas ia dapatkan pada Selasa malam.
Iklan