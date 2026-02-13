Goal.com
Manchester United Women United Strand
VIDEO: The United Strand memilih tim yang salah! Tim wanita Manchester United mengolok-olok penggemar viral setelah meraih kemenangan keenam berturut-turut

The United Strand tampaknya telah memilih tim Manchester United yang salah untuk fokus pada tantangan potong rambutnya, dengan tim wanita Red Devils yang mengolok-olok seorang penggemar yang menjadi viral setelah meraih kemenangan keenam berturut-turut. Frank Ilett masih menunggu tim pria untuk meraih lima kemenangan berturut-turut.

  • Tim pria Manchester United melihat rekor kemenangan mereka terhenti di empat pertandingan.

    Mereka hampir saja mencapai target tersebut di bawah kepemimpinan pelatih interim Michael Carrick. Mantan gelandang United itu memulai masa jabatannya dengan mengalahkan Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham.

    Dengan Ilett siap memotong rambutnya yang sudah terlalu panjang, setelah hampir 500 hari tidak mengunjungi tukang cukur, West Ham menghentikan laju kemenangan Red Devils di London Stadium. Benjamin Sesko menyelamatkan satu poin untuk United pada menit-menit akhir pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1.

  • Lihat Terland mengolok-olok The United Strand dengan perayaan golnya.

  • Enam kali berturut-turut: Tim wanita Manchester United dalam performa gemilang.

    Meskipun Ilett dan Carrick kembali ke titik awal, tim wanita United telah tampil gemilang pada tahun 2026. Mereka belum mengalami kekalahan sejak kompetisi WSL dan Liga Champions kembali bergulir di awal tahun baru.

    Tim asuhan Marc Skinner ditahan imbang 0-0 oleh Arsenal dalam pertandingan pertama mereka pada 2026, tetapi sejak itu mereka tampil tanpa cela. Rangkaian hasil impresif dimulai dengan kemenangan telak 5-0 atas Burnley di Piala FA.

    Arsenal kemudian dikalahkan 1-0 di semifinal Piala Liga, sebelum dengan mudah mengalahkan Aston Villa, Liverpool, dan Leicester di kompetisi WSL - mencetak sembilan gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara hanya kebobolan dua gol. United kemudian meraih kemenangan 3-0 yang mencolok atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

    Elisabeth Terland membawa Red Devils menuju kemenangan lain dalam tiga menit pertama, dengan penyerang Norwegia itu berkolaborasi dengan bintang Lionesses Maya Le Tissier untuk melakukan perayaan potong rambut yang jelas merujuk pada kesulitan yang dialami Ilett.

  • Apa selanjutnya? Jadwal pertandingan mendatang untuk Red Devils

    Tim wanita United akan berusaha meraih kemenangan ketujuh berturut-turut saat menjamu London City Lionesses pada Minggu. Carrick, di sisi lain, memiliki banyak waktu untuk mengembangkan strategi kemenangan bersama tim pria, karena mereka tidak akan kembali beraksi hingga bertandang ke Everton pada 23 Februari.

