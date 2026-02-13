VIDEO: The United Strand memilih tim yang salah! Tim wanita Manchester United mengolok-olok penggemar viral setelah meraih kemenangan keenam berturut-turut

Meskipun Ilett dan Carrick kembali ke titik awal, tim wanita United telah tampil gemilang pada tahun 2026. Mereka belum mengalami kekalahan sejak kompetisi WSL dan Liga Champions kembali bergulir di awal tahun baru.

Tim asuhan Marc Skinner ditahan imbang 0-0 oleh Arsenal dalam pertandingan pertama mereka pada 2026, tetapi sejak itu mereka tampil tanpa cela. Rangkaian hasil impresif dimulai dengan kemenangan telak 5-0 atas Burnley di Piala FA.

Arsenal kemudian dikalahkan 1-0 di semifinal Piala Liga, sebelum dengan mudah mengalahkan Aston Villa, Liverpool, dan Leicester di kompetisi WSL - mencetak sembilan gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara hanya kebobolan dua gol. United kemudian meraih kemenangan 3-0 yang mencolok atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Elisabeth Terland membawa Red Devils menuju kemenangan lain dalam tiga menit pertama, dengan penyerang Norwegia itu berkolaborasi dengan bintang Lionesses Maya Le Tissier untuk melakukan perayaan potong rambut yang jelas merujuk pada kesulitan yang dialami Ilett.