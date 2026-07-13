Mourinho memulai tugasnya bersama Real Madrid dengan sesi latihan yang diikuti oleh 8 pemain, yaitu: kiper Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuno, dan Gonzalo.

Agar sesi latihan dapat berjalan sesuai rencana, Mourinho juga melibatkan 12 pemain dari tim junior.

Menurut AS, jadwalnya berjalan seperti biasa, dengan beberapa perubahan kecil. Pada pagi hari, kedelapan pemain tersebut menjalani pemeriksaan medis. Kemudian, mereka semua menuju kompleks latihan Blau Sanitas Valdepeñas untuk menjalani pemeriksaan yang diperlukan, di mana para pemain menunjukkan kepuasan mereka kepada kamera klub dan para dokter atas kondisi fisik mereka yang baik.

Surat kabartersebut mengomentari video yang diunggahnya dari pemeriksaan medis tersebut: “Para pengguna media sosial memuji fisik Gonzalo (Garcia).”

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Tiga pemain yang sedang cedera juga hadir: Militão, Mendy, dan Rodrygo, yang masih harus menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan ke depan. Namun, mereka menyapa Mourinho dan staf teknis lainnya, termasuk Sami Khedira. Mereka bertemu dengan rekan-rekan setim mereka. Mereka berada di Valdibebas.”

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