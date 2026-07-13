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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Video: Tak Ada Istirahat, Tak Ada Solusi Setengah-setengah... Latihan Pertama Mourinho di Real Madrid

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Penampilan Khudaira dan trio pemain yang cedera... serta formasi dengan satu bintang yang mengesankan

Di bawah terik matahari Madrid, dengan partisipasi delapan pemain dari tim utama, sesi latihan pertama pelatih José Mourinho dalam masa jabatannya yang kedua bersama Real Madrid pun dimulai.

Mourinho kembali ke Madrid setelah 13 tahun dengan slogan “Tidak ada istirahat, tidak ada jalan tengah”, di mana segalanya sedang dipertaruhkan. Sesi latihan tersebut berlangsung intensif, di tengah teriknya cuaca pukul lima sore, seperti dilaporkan surat kabar AS pada hari Senin ini.

Menurut surat kabar tersebut, “Semua pemain yang tersedia ikut serta dalam latihan; meskipun jumlahnya tidak banyak, namun mereka merupakan kelompok yang penting,” sambil menambahkan: “Sisanya akan bergabung dalam beberapa minggu ke depan.”

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  • 8 pemain dan 12 pemuda: Kehadiran Khazira dan tiga pemain yang cedera

    Mourinho memulai tugasnya bersama Real Madrid dengan sesi latihan yang diikuti oleh 8 pemain, yaitu: kiper Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuno, dan Gonzalo.

    Agar sesi latihan dapat berjalan sesuai rencana, Mourinho juga melibatkan 12 pemain dari tim junior.

    Menurut AS, jadwalnya berjalan seperti biasa, dengan beberapa perubahan kecil. Pada pagi hari, kedelapan pemain tersebut menjalani pemeriksaan medis. Kemudian, mereka semua menuju kompleks latihan Blau Sanitas Valdepeñas untuk menjalani pemeriksaan yang diperlukan, di mana para pemain menunjukkan kepuasan mereka kepada kamera klub dan para dokter atas kondisi fisik mereka yang baik.

    Surat kabartersebut mengomentari video yang diunggahnya dari pemeriksaan medis tersebut: “Para pengguna media sosial memuji fisik Gonzalo (Garcia).”

    Surat kabar tersebut melanjutkan: “Tiga pemain yang sedang cedera juga hadir: Militão, Mendy, dan Rodrygo, yang masih harus menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan ke depan. Namun, mereka menyapa Mourinho dan staf teknis lainnya, termasuk Sami Khedira. Mereka bertemu dengan rekan-rekan setim mereka. Mereka berada di Valdibebas.”

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  • Sesi yang penuh tekad

    Surat kabar tersebut menulis: “Tak lama setelah itu, tepatnya pada pukul lima sore (waktu Madrid), jadwal latihan telah ditetapkan. Ini adalah sesi latihan pertama di tahap kedua. Hal baru dalam hal ini adalah kedisiplinan dalam mematuhi jadwal. Seolah-olah tepat waktu, para pemain sudah hadir di lapangan nomor 1 dengan sepatu olahraga mereka.”

    Surat kabar tersebut juga mengungkapkan: “Mourinho menyampaikan pidato singkat dan memulai sesi latihan. Latihan tersebut sangat melelahkan secara fisik, meskipun cuaca panas. Latihan yang intens: latihan aerobik seperti lari terus-menerus, dilanjutkan dengan latihan anaerobik seperti sprint, tanpa ada kelonggaran sedikit pun. Mourinho memulai masa jabatannya yang kedua dengan penuh semangat.”

    Meskipun membutuhkan usaha fisik yang besar, sesi latihan tersebut dipenuhi dengan latihan bola, latihan kecepatan, umpan silang, dan penyelesaian akhir. Fokusnya adalah membantu para pemain memulihkan sentuhan mereka terhadap bola setelah jeda latihan yang cukup lama.

    Delapan pemain inti tim kembali setelah tujuh minggu libur; mereka tidak menyentuh bola sejak 24 Mei, kecuali beberapa latihan opsional yang sporadis.

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  • Seluruh Tim Kerja: Antara Kepercayaan dan Kompetensi

    Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Mourinho memimpin rapat tersebut sendiri dan dihadiri oleh seluruh anggota staf pelatih, yang peran-perannya dijelaskan sebagai berikut:

    João Tralhao: Asisten pelatih dan tangan kanan.

    Sami Khedira: penghubung antara pelatih dan ruang ganti, seperti yang pernah dilakukan Karanka pada masa jabatannya sebelumnya.

    Pedro Machado: asisten Mourinho yang paling dipercaya.

    António Díaz: Pelatih kebugaran.

    Roberto Merella: analis kinerja.

    Nuno Santos: Pelatih kiper.

    AS menyebutkan bahwa “seluruh program fisik tersebut berada di bawah pengawasan Antonio Bentos dan López, yang masih bekerja di klub” dari staf lama.

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