Di bawah terik matahari Madrid, dengan partisipasi delapan pemain dari tim utama, sesi latihan pertama pelatih José Mourinho dalam masa jabatannya yang kedua bersama Real Madrid pun dimulai.
Mourinho kembali ke Madrid setelah 13 tahun dengan slogan “Tidak ada istirahat, tidak ada jalan tengah”, di mana segalanya sedang dipertaruhkan. Sesi latihan tersebut berlangsung intensif, di tengah teriknya cuaca pukul lima sore, seperti dilaporkan surat kabar AS pada hari Senin ini.
Menurut surat kabar tersebut, “Semua pemain yang tersedia ikut serta dalam latihan; meskipun jumlahnya tidak banyak, namun mereka merupakan kelompok yang penting,” sambil menambahkan: “Sisanya akan bergabung dalam beberapa minggu ke depan.”