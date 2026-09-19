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Video: Sundowns permalukan Al Ahli Saudi dan rebut gelar juara setengah dunia

Mamelodi Sundowns FC vs Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Afrika Selatan
Arab Saudi

Puncak yang menepati janji

Al Ahli Arab Saudi tumbang saat menjadi tamu Sundowns dari Afrika Selatan dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam ini, dalam ajang Piala Afrika, Asia, dan Pasifik yang menjadi babak kualifikasi menuju fase berikutnya dari turnamen Piala Interkontinental.

Al Ahli memasuki laga dengan ambisi meraih kemenangan atas juara Afrika, namun mereka mendapati diri dalam duel terbuka sejak menit-menit awal, setelah kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan peluang, dengan kecepatan yang jelas dalam transisi dari bertahan ke menyerang, sebelum akhirnya Sundowns menentukan hasil laga melalui gol kedua pada menit-menit akhir.

  • imago-sport-1063233327.jpgNurPhoto

    Awal yang terbuka: Sundowns memukul lebih dulu

    Pertandingan dimulai dengan gaya menyerang dari kedua tim, dan Sundowns nyaris membuka keunggulan lebih awal ketika melepaskan tembakan pada menit ketiga, namun bola langsung mengarah ke pelukan Edouard Mendy, yang menanganinya tanpa kesulitan berarti.

    Al Ahli membalas dengan cepat, dan nyaris mencetak gol pada menit ke-11, setelah Ziyad Al Johani menerima umpan dari Ivan Toney di dalam kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras yang membentur tiang kiri, sehingga tim Arab Saudi itu kehilangan peluang untuk unggul.

    Hanya enam menit berselang, Sundowns berhasil menembus gawang Al Ahli, setelah Nuno Santos mencetak gol pertama pada menit ke-17 lewat sundulan kepala, memanfaatkan bola yang sampai ke kotak penalti di tengah tidak adanya penjagaan yang dibutuhkan dari lini pertahanan tim Arab Saudi.



    Namun Al Ahli tidak butuh waktu lama untuk membalas, dan mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-19, setelah Firas Al Buraikan melepaskan tembakan ke arah gawang, sebelum kiper Sundowns tanpa sengaja membelokkannya ke dalam gawangnya sendiri, sehingga tim Arab Saudi itu kembali ke pertandingan dengan cepat.


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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahli membuang peluang, Trincao terus menyia-nyiakan kesempatan

    Tempo pertandingan tidak menurun setelah gol penyama kedudukan, kedua tim justru terus berusaha mencari gol kedua, dan Al Ahli nyaris membalikkan keadaan pada menit ke-23, ketika Francisco Trincao lolos berhadapan dengan gawang setelah menerima umpan dari Ivan Toney, namun ia melepaskan tembakan yang melebar di sisi tiang kiri.

    Sundowns membalas dengan peluang berbahaya pada menit ke-33, setelah berulang kali melepaskan umpan silang ke belakang para bek Al Ahli, dan salah satunya sampai ke pemain tim Afrika Selatan itu yang melompat dan melepaskan sundulan keras, tetapi Edouard Mendy tampil gemilang dan menepis bola itu serta menyelamatkan gawangnya dari kebobolan gol kedua.

    Menjelang akhir babak pertama, Trincao kembali muncul di area berbahaya, setelah mendapatkan peluang baru melalui umpan silang, tetapi ia gagal mengubahnya menjadi gol, di mana sundulannya melewati gawang Sundowns hanya beberapa sentimeter.

    Dengan demikian, babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1, dalam laga yang menyaksikan peluang datang dari kedua belah pihak, namun Al Ahli sebenarnya bisa masuk ke ruang ganti dengan keunggulan seandainya memanfaatkan salah satu peluang yang didapatnya, terutama peluang Trincao yang lolos serta tembakan Al Juhani yang membentur tiang.

  • Peluang saling berbalas: Al Ahli mencari gol penentu

    Babak kedua dimulai dengan intensitas tinggi dari kedua tim. Al Ahli berusaha menembus gawang Sundowns dengan bergerak memanfaatkan ruang dan menciptakan peluang dari lini tengah, namun mereka gagal memanfaatkan salah satu peluang terbaiknya pada menit ke-56.

    Peluang itu datang setelah umpan dari Valentine Atangana ke jantung pertahanan, tetapi para pemain Al Ahli tidak mampu menyelesaikannya dengan sempurna, sehingga sebuah peluang baru yang bisa saja memberikan keunggulan bagi tim Saudi tersebut kembali terbuang.

    Di sisi lain, Sundowns tidak berhenti mengancam gawang Al Ahli, dan nyaris kembali unggul pada menit ke-65, setelah bola sampai ke salah satu pemain mereka di dalam kotak penalti. Ia melompat dan melepaskan sundulan yang melenceng jauh dari gawang, di tengah situasi yang jelas membahayakan lini pertahanan Al Ahli.

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    Seiring berjalannya waktu, pertandingan menjadi semakin terbuka, dan ruang-ruang mulai lebih banyak bermunculan di antara lini kedua tim. Hal ini membuat setiap serangan berpotensi mengubah hasil pertandingan, terutama karena Al Ahli gagal memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan sepanjang laga.

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  • Santos kembali, dan Sundowns rebut kemenangan

    Pada menit ke-79, Al Ahli menerima pukulan baru setelah Sundowns berhasil mencetak gol kedua, lewat umpan silang yang dikirim Modiba dari sisi kanan, hingga Nuno Santos kembali muncul di dalam kotak penalti dan menyambutnya ke gawang dengan sundulan kepala.

    Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi ambisi Al Ahli, terutama karena tim Saudi itu tengah berupaya meraih gol kedua yang bisa memberikan keunggulan, namun justru mendapati dirinya kembali tertinggal dari sang juara Afrika, beberapa menit sebelum laga berakhir.

    Al Ahli berusaha bangkit di menit-menit akhir dan mencari gol penyeimbang, tetapi lini pertahanan Sundowns mempertahankan keunggulannya, serta berhasil mengatasi upaya-upaya akhir tim Saudi hingga peluit panjang dibunyikan.

    Dengan hasil ini, Al Ahli tumbang dari Sundowns dengan skor 2-1, hingga tim Afrika Selatan itu memastikan kemenangan berkat dwigol Nuno Santos, sementara gol Al Ahli tidak cukup untuk menghindari kekalahan, dalam laga yang di dalamnya tim Saudi menyia-nyiakan lebih dari satu peluang yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

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