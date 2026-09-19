Tempo pertandingan tidak menurun setelah gol penyama kedudukan, kedua tim justru terus berusaha mencari gol kedua, dan Al Ahli nyaris membalikkan keadaan pada menit ke-23, ketika Francisco Trincao lolos berhadapan dengan gawang setelah menerima umpan dari Ivan Toney, namun ia melepaskan tembakan yang melebar di sisi tiang kiri.

Sundowns membalas dengan peluang berbahaya pada menit ke-33, setelah berulang kali melepaskan umpan silang ke belakang para bek Al Ahli, dan salah satunya sampai ke pemain tim Afrika Selatan itu yang melompat dan melepaskan sundulan keras, tetapi Edouard Mendy tampil gemilang dan menepis bola itu serta menyelamatkan gawangnya dari kebobolan gol kedua.

Menjelang akhir babak pertama, Trincao kembali muncul di area berbahaya, setelah mendapatkan peluang baru melalui umpan silang, tetapi ia gagal mengubahnya menjadi gol, di mana sundulannya melewati gawang Sundowns hanya beberapa sentimeter.

Dengan demikian, babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1, dalam laga yang menyaksikan peluang datang dari kedua belah pihak, namun Al Ahli sebenarnya bisa masuk ke ruang ganti dengan keunggulan seandainya memanfaatkan salah satu peluang yang didapatnya, terutama peluang Trincao yang lolos serta tembakan Al Juhani yang membentur tiang.