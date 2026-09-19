Al Ahli Arab Saudi tumbang saat menjadi tamu Sundowns dari Afrika Selatan dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam ini, dalam ajang Piala Afrika, Asia, dan Pasifik yang menjadi babak kualifikasi menuju fase berikutnya dari turnamen Piala Interkontinental.
Al Ahli memasuki laga dengan ambisi meraih kemenangan atas juara Afrika, namun mereka mendapati diri dalam duel terbuka sejak menit-menit awal, setelah kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan peluang, dengan kecepatan yang jelas dalam transisi dari bertahan ke menyerang, sebelum akhirnya Sundowns menentukan hasil laga melalui gol kedua pada menit-menit akhir.