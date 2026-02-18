VIDEO: Son Heung-min mencetak satu gol dan tiga assist dalam penampilan luar biasa di babak pertama saat LAFC menghancurkan Real Espana di Concacaf Champions Cup

LAFC memimpin setelah hanya tiga menit melalui penalti Bouanga dan kemudian dengan mudah memperlebar keunggulan. Son memberikan umpan kepada David Martinez untuk mencetak gol kedua dengan tendangan melengkung saat waktu baru berjalan 11 menit, sebelum mencetak gol ketiga dari titik penalti sendiri 10 menit kemudian. Pemain internasional Korea Selatan itu terlalu tangguh bagi Real Espana dan berhasil memberikan umpan kepada Bounga untuk mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini dengan menyundul bola dari dalam kotak penalti, membawa LAFC unggul 4-0. Son mencetak assist ketiga sebelum babak pertama berakhir dengan memberikan umpan sempurna kepada Timothy Tillman untuk mencetak gol dari jarak dekat menjelang akhir babak pertama. Real Espana berhasil memperkecil ketertinggalan di babak kedua, tetapi Bouanga mengakhiri skor pada menit ke-71 untuk menyelesaikan kemenangan 6-1 dan membawa pulang bola pertandingan.
Son Heung-min mencetak satu gol dan tiga assist dalam penampilan luar biasa di babak pertama saat LAFC menghancurkan Real Espana di Concacaf Champions Cup
Rencana LAFC untuk Son
Menjelang pertandingan, manajer LAFC Marc Dos Santos telah mengungkapkan rencananya kepada GOAL untuk memaksimalkan potensi Son musim ini. Ia mengatakan: "Dia adalah pemain yang mengutamakan tim. Saya ingin dia berada dalam posisi yang fleksibel, bukan posisi tetap, karena ketika dia fleksibel dan bisa berpindah dari satu sisi ke sisi lain, itulah saat dia lebih terlibat dengan tim. Itulah cara saya melihatnya dalam gaya bermain kami."
Pahlawan hat-trick Bouanga juga segera mengucapkan terima kasih kepada Son setelah pertandingan. Penyerang tersebut membawa pulang penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, namun ia juga memberikan penghormatan kepada rekan-rekannya. Ia mengatakan: "Perasaan ini sangat luar biasa karena kami membutuhkan kemenangan ini. Perasaan ini sangat baik. Saya sangat senang bisa mencetak tiga gol, rekan-rekan saya membantu saya dalam hal ini, saya pikir. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim saya atas hal itu."
- AFP
Anak akan berhadapan dengan Messi di Miami.
LAFC dan Real Espana akan memainkan leg kedua pertandingan mereka minggu depan, namun Son dan kawan-kawan harus menghadapi pertandingan MLS melawan Inter Miami terlebih dahulu. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Los Angeles Memorial Coliseum pada Sabtu dalam laga pembuka musim MLS mereka. Namun, Messi diragukan tampil dalam pertandingan tersebut karena cedera otot paha, yang membuat Inter Miami menunda pertandingan persahabatan mereka melawan Independiente del Valle di Puerto Rico.