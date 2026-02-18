VIDEO: Son Heung-min mencetak satu gol dan tiga assist dalam penampilan luar biasa di babak pertama saat LAFC menghancurkan Real Espana di Concacaf Champions Cup

Menjelang pertandingan, manajer LAFC Marc Dos Santos telah mengungkapkan rencananya kepada GOAL untuk memaksimalkan potensi Son musim ini. Ia mengatakan: "Dia adalah pemain yang mengutamakan tim. Saya ingin dia berada dalam posisi yang fleksibel, bukan posisi tetap, karena ketika dia fleksibel dan bisa berpindah dari satu sisi ke sisi lain, itulah saat dia lebih terlibat dengan tim. Itulah cara saya melihatnya dalam gaya bermain kami."

Pahlawan hat-trick Bouanga juga segera mengucapkan terima kasih kepada Son setelah pertandingan. Penyerang tersebut membawa pulang penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, namun ia juga memberikan penghormatan kepada rekan-rekannya. Ia mengatakan: "Perasaan ini sangat luar biasa karena kami membutuhkan kemenangan ini. Perasaan ini sangat baik. Saya sangat senang bisa mencetak tiga gol, rekan-rekan saya membantu saya dalam hal ini, saya pikir. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim saya atas hal itu."