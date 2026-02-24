VIDEO: Snoop Dogg mengajukan permintaan khusus kepada para penggemar Swansea menjelang kunjungan pertamanya ke South Wales sebagai pemilik minoritas

Snoop, bersama pembawa acara televisi Martha Stewart dan pemenang Ballon d’Or Luka Modric, merupakan bagian dari tim kepemilikan Swansea. Ia terlibat secara finansial dan emosional, yang memungkinkan mimpi-mimpi besar terbentuk.

Bersama tetangga Wales, Wrexham - yang dipimpin oleh bintang Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac - Swansea berencana untuk kembali ke kasta Premier League pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh.

Hal itu kemungkinan besar tidak akan terjadi musim ini, meskipun kompetisi Championship sangat ketat, dengan tim Vitor Matos berada di peringkat ke-15. Mereka hanya tertinggal enam poin dari Wrexham di peringkat keenam, dengan slot playoff masih terbuka, tetapi harus mengungguli sejumlah rival di divisi kedua.

Snoop siap berkontribusi untuk kepentingan bersama, dengan peran sebagai penyemangat yang akan diisi saat melawan Preston. Penonton yang penuh akan bergabung dengannya di Swansea.com Stadium, dengan mereka yang hadir akan diberikan handuk gratis yang diminta untuk diputar di udara - mirip dengan yang dilakukan penggemar di olahraga besar Amerika, seperti NFL.