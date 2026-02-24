Goal.com
VIDEO: Snoop Dogg mengajukan permintaan khusus kepada para penggemar Swansea menjelang kunjungan pertamanya ke South Wales sebagai pemilik minoritas

Snoop Dogg sedang bersiap untuk menghadiri pertandingannya yang pertama di Swansea City, dengan rapper Amerika tersebut akan menjadi tamu spesial saat Swans menjamu Preston North End. Ikon musik ini telah terkait dengan klub Championship tersebut selama beberapa waktu, setelah menjadi pemegang saham minoritas di klub, namun baru sekarang ia menemukan waktu luang dalam jadwalnya untuk melakukan perjalanan ke South Wales.

  • Snoop telah bergabung dengan Modric sebagai bagian dari tim kepemilikan Swansea.

    Snoop, bersama pembawa acara televisi Martha Stewart dan pemenang Ballon d’Or Luka Modric, merupakan bagian dari tim kepemilikan Swansea. Ia terlibat secara finansial dan emosional, yang memungkinkan mimpi-mimpi besar terbentuk.

    Bersama tetangga Wales, Wrexham - yang dipimpin oleh bintang Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac - Swansea berencana untuk kembali ke kasta Premier League pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh.

    Hal itu kemungkinan besar tidak akan terjadi musim ini, meskipun kompetisi Championship sangat ketat, dengan tim Vitor Matos berada di peringkat ke-15. Mereka hanya tertinggal enam poin dari Wrexham di peringkat keenam, dengan slot playoff masih terbuka, tetapi harus mengungguli sejumlah rival di divisi kedua.

    Snoop siap berkontribusi untuk kepentingan bersama, dengan peran sebagai penyemangat yang akan diisi saat melawan Preston. Penonton yang penuh akan bergabung dengannya di Swansea.com Stadium, dengan mereka yang hadir akan diberikan handuk gratis yang diminta untuk diputar di udara - mirip dengan yang dilakukan penggemar di olahraga besar Amerika, seperti NFL.

  • Tonton Snoop Dogg mengirim pesan kepada para pendukung Swansea.

  • Pendukung Swansea diminta untuk bergabung dengan Snoop dalam memutar handuk gratis.

    Pernyataan dari Swans di saluran media sosial resmi mereka berbunyi: “Snoop Dogg mengajak Jack Army untuk bergabung dengannya dalam aksi memutar handuk sebelum pertandingan malam ini. Para penggemar diimbau untuk sudah berada di tempat duduk mereka 20 menit sebelum kick-off, dan memutar handuk saat Snoop berjalan ke lapangan.”

    Snoop juga memberikan komentarnya dalam sebuah posting video, di mana pria berusia 54 tahun itu mengatakan kepada mereka yang akan bergabung dengannya untuk acara spesial: “Saya tahu ini sudah lama ditunggu-tunggu, tapi saya tidak sabar untuk akhirnya melakukan kunjungan pertama saya ke Swansea.

    “Sejak kita membicarakan tentang saya menjadi pemilik, saya sudah menantikan kesempatan untuk bersama kalian semua di Swansea.com Stadium. Saya sudah mendengar banyak hal hebat tentang atmosfernya, terutama saat kita bermain di bawah sorotan lampu.

    “Saat saya menonton pertandingan Wrexham, di mana kita menunjukkan bahwa kita adalah ibu kota sepak bola Wales, suara di stadion terdengar luar biasa bahkan dari jarak lebih dari 5.000 mil. Saya tidak sabar untuk menjadi bagian dari itu.”

    Snoop sedang melewati Wales dalam perjalanan pulang dari Olimpiade Musim Dingin.

    Swansea berhasil mengklaim keunggulan dalam derby melawan Wrexham pada 19 Desember, dengan pertandingan dramatis yang melihat Adam Idah mencetak gol penentu pada menit ke-91 melawan Red Dragons. Snoop berharap timnya bisa meraih tiga poin lagi saat menghadapi Preston.

    Dia berhasil melakukan perjalanan ke Wales setelah menghabiskan beberapa minggu terakhir mendukung Tim USA di Olimpiade Musim Dingin di Milan-Cortina. Kunjungan singkat ke Swansea dinikmati sebelum kembali ke Amerika Serikat.

