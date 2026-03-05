Goal.com
VIDEO: 'Sialan, main sepak bola!' - Kamera menangkap umpatan kasar Fabian Hurzeler kepada Piero Hincapie saat bintang Arsenal itu membungkam manajer Brighton

Suasana memanas di Amex Stadium saat manajer Brighton, Fabian Hurzeler, tertangkap kamera melontarkan umpatan kasar kepada bek Arsenal, Piero Hincapie. Pertukaran kata-kata panas itu terjadi selama kemenangan 1-0 yang tegang bagi The Gunners, yang memungkinkan tim London Utara itu memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Premier League di tengah tuduhan penggunaan taktik curang dan penundaan waktu.

  • Ketegangan di pinggir lapangan meluap di Brighton

    Pertarungan perebutan gelar Premier League mencapai puncaknya pada Rabu malam, namun aksi paling memanas terjadi di pinggir lapangan. Manajer Brighton, Hurzeler, tertangkap kamera melontarkan makian kepada bek Arsenal, Hincapie, selama kekalahan tipis 1-0 Seagulls. Insiden tersebut terjadi saat pemain internasional Ekuador itu hendak mengambil tendangan sudut di dekat bangku cadangan.

    Kekecewaan yang jelas terlihat menguasai pelatih muda asal Jerman itu, yang terlihat mengatakan kepada Hincapie: "Main sepak bola, sialan!" Meskipun gol Bukayo Saka akhirnya menentukan hasil pertandingan, narasi segera beralih ke area teknis di mana Hurzeler dan Mikel Arteta sering terlihat terlibat dalam perdebatan panas.

  • Tonton klipnya

  • Perang kata-kata meletus

    Sebelum pertandingan, Hurzeler sudah mengeluhkan waktu yang dihabiskan Arsenal saat mengambil tendangan sudut. Setelah kekalahan, manajer tersebut kembali memperkeruh situasi dalam konferensi pers pasca-pertandingan, dengan menyatakan bahwa hanya satu tim yang berusaha bermain sepak bola dan menuduh The Gunners terus-menerus membuang-buang waktu.

    "Saat ini, saya merasa mereka membuat aturan sendiri terlepas dari cara mereka bermain, jadi itulah mengapa saya pikir sulit untuk menilai hal itu," kata Hurzeler setelah pertandingan. "Secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu. Saya bertanya satu hal: Apakah Anda pernah melihat dalam pertandingan Premier League seorang kiper terjatuh tiga "Kita perlu menemukan cara untuk menemukan solusi melawan tim-tim seperti ini dan itu adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus terus bekerja. Mengeluh tidak membantu, jadi fokusnya ada pada kita."

    Ketika komentar-komentar ini disampaikan kepada Arteta, manajer asal Spanyol itu memberikan tanggapan yang sinis: "Apa lagi yang mengejutkan! Tidak. Kembali saja ke pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan Anda akan menemukan banyak komentar seperti ini selalu dari dia."

    Ketika ditanya apakah dia peduli dengan pendapat manajer lain mengenai taktik timnya, Arteta tetap dingin dalam penolakannya. "Peduli? Tergantung pada manajer. Dan komentar-komentar itu, serta tujuannya."

    Pertandingan penting yang akan datang

    Kemenangan ini menjaga peluang Arsenal untuk meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade tetap terbuka. The Gunners tetap berada di puncak klasemen dengan 67 poin dari 30 pertandingan, unggul tujuh poin dari Manchester City (29 pertandingan). Selanjutnya, tim asuhan Arteta akan menghadapi Mansfield Town di putaran kelima Piala FA, sebelum bertanding melawan Bayer Leverkusen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pekan depan.

    Bagi Brighton, kekalahan ini membuat mereka berada di peringkat ke-13 dengan 37 poin. The Seagulls akan berusaha bangkit dan kembali ke jalur kemenangan saat mereka bertandang ke Sunderland pada 14 Maret.

0