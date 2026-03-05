VIDEO: 'Sialan, main sepak bola!' - Kamera menangkap umpatan kasar Fabian Hurzeler kepada Piero Hincapie saat bintang Arsenal itu membungkam manajer Brighton

Sebelum pertandingan, Hurzeler sudah mengeluhkan waktu yang dihabiskan Arsenal saat mengambil tendangan sudut. Setelah kekalahan, manajer tersebut kembali memperkeruh situasi dalam konferensi pers pasca-pertandingan, dengan menyatakan bahwa hanya satu tim yang berusaha bermain sepak bola dan menuduh The Gunners terus-menerus membuang-buang waktu.

"Saat ini, saya merasa mereka membuat aturan sendiri terlepas dari cara mereka bermain, jadi itulah mengapa saya pikir sulit untuk menilai hal itu," kata Hurzeler setelah pertandingan. "Secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu. Saya bertanya satu hal: Apakah Anda pernah melihat dalam pertandingan Premier League seorang kiper terjatuh tiga "Kita perlu menemukan cara untuk menemukan solusi melawan tim-tim seperti ini dan itu adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus terus bekerja. Mengeluh tidak membantu, jadi fokusnya ada pada kita."

Ketika komentar-komentar ini disampaikan kepada Arteta, manajer asal Spanyol itu memberikan tanggapan yang sinis: "Apa lagi yang mengejutkan! Tidak. Kembali saja ke pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan Anda akan menemukan banyak komentar seperti ini selalu dari dia."

Ketika ditanya apakah dia peduli dengan pendapat manajer lain mengenai taktik timnya, Arteta tetap dingin dalam penolakannya. "Peduli? Tergantung pada manajer. Dan komentar-komentar itu, serta tujuannya."