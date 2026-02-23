Getty Images Entertainment
VIDEO: Ronaldinho masih hebat! Legenda Brasil memukau dalam pertandingan Barcelona vs Real Madrid Legends dan dengan ceria mendorong Marcelo ke rumput
Saviola dan Barral saling mencetak gol.
Di papan skor, pertandingan ini merupakan cerita dua babak yang berbeda. Barcelona mendominasi babak pertama, yang didominasi oleh pengaruh kreatif Ronaldinho dan pergerakan Saviola. Penyerang Argentina, yang terkenal pernah membela kedua klub selama kariernya yang gemilang, tampil tajam di area pertahanan lawan dan mencetak gol dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya di La Liga. Pada babak pertama, Blaugrana memimpin 1-0 dan tampaknya mengendalikan tempo pertandingan, yang disambut gembira oleh para pendukung tuan rumah yang mengenakan seragam Barcelona.
Babak kedua menyaksikan kebangkitan para pemain senior Real Madrid, yang memasukkan pemain segar dan meningkatkan intensitas dalam upaya membalikkan keadaan. Ketekunan mereka akhirnya membuahkan hasil ketika David Barral mencetak gol untuk menyamakan skor. Barral, yang merupakan pencetak gol produktif di divisi bawah sepak bola Spanyol dan juga memiliki karier sukses di level tertinggi, menunjukkan insting predatornya untuk memastikan poin dibagi rata. Meskipun kedua tim memiliki peluang tambahan saat pertandingan semakin terbuka, tidak ada yang mampu mencetak gol penentu sebelum peluit akhir berbunyi.
Ronaldinho berperan penting dalam gol pembuka.
Ronaldinho tanpa diragukan lagi menjadi bintang utama malam itu. Pemain Brasil berusia 45 tahun ini tetap menjadi ikon global, dan setiap sentuhannya disambut sorak sorai penonton dari tribun. Membuktikan bahwa ia masih mampu membuka pertahanan lawan dengan mudah, pemenang Ballon d'Or ini berperan penting dalam gol pembuka tim Catalan. Ia memberikan umpan lambung khasnya ke ruang kosong untuk Jonathan Soriano, yang kemudian memberikan assist kepada Saviola untuk mencetak gol dengan tenang. Itu adalah rangkaian aksi yang membawa kenangan masa lalu, menunjukkan pemahaman telepati yang masih ada di antara para legenda Barcelona.
Kelakuan lucu menonjolkan pertunjukan tersebut.
Momen paling dibicarakan malam itu, bagaimanapun, melibatkan interaksi nakal antara Ronaldinho dan rekan senegaranya, Marcelo. Saat bek sayap Madrid yang mantan itu bersiap untuk memulai kembali permainan dari setengah lapangan sendiri, Ronaldinho mendekat secara diam-diam dan memberinya dorongan nakal. Selalu suka beraksi, Marcelo merespons dengan terjatuh ke rumput dengan dramatisasi berlebihan, meniru ketegangan intens dari pertandingan Clasico yang penuh tekanan. Stadion segera menyadari sifat ringan dari interaksi tersebut, meledak dalam tawa saat kedua pemain Brasil itu berbagi pelukan hangat dan lelucon di lapangan.
Penampilan perdana yang sukses di Amerika Serikat untuk Legends Clasico
Pertandingan ini menandai tonggak sejarah penting sebagai Clasico pertama antara dua tim veteran ini yang digelar di Amerika Serikat.
Saat para pemain melakukan putaran kehormatan setelah hasil imbang 1-1, sorotan tetap tertuju pada Ronaldinho, yang tampaknya menikmati setiap detik sorotan tersebut. Bagi para penggemar di Los Angeles, dapat menyaksikan umpan "no-look" dan senyum menularnya secara langsung sudah sebanding dengan harga tiketnya. Sementara generasi saat ini bersiap untuk fase krusial musim ini, para Legenda menunjukkan bahwa kisah Clasico adalah warisan yang terus berlanjut, yang terus memikat dunia melalui kaki-kaki mereka yang pertama kali membuatnya terkenal.
