Video: Pertarungan dua pesulap... Intervensi mendesak untuk menyelamatkan Harry Kane

Insiden di mana seorang dukun di Ghana menargetkan kapten timnas Inggris Harry Kane selama pertandingan melawan The Black Stars pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 semakin berkembang, setelah dukun-dukun baru ikut campur dengan mengklaim berusaha menyelamatkannya dari “kutukan” Afrika yang menghalanginya mencetak gol saat menghadapi tim asuhan pelatih Carlos Queiroz.
Inggris bermain imbang tanpa gol melawan Ghana, sementara seorang dukun Ghana yang terkenal di negaranya mengklaim bahwa peluang-peluang yang disia-siakan oleh bintang Bayern Munich itu hanyalah akibat dari mantra yang membelenggu kapten "Tiga Singa" tersebut, hal yang memicu cemoohan di seluruh dunia terhadap praktik-praktik aneh dan takhayul yang tak pernah lepas dari tim-tim nasional benua Afrika.