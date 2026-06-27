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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Pertarungan dua pesulap... Intervensi mendesak untuk menyelamatkan Harry Kane

Panama vs England
Panama
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England vs Ghana
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H. Kane
Panama
Inggris
AS
Ghana

Upaya untuk memastikan kapten Tiga Singa tampil melawan Panama

Insiden di mana seorang dukun di Ghana menargetkan kapten timnas Inggris Harry Kane selama pertandingan melawan The Black Stars pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 semakin berkembang, setelah dukun-dukun baru ikut campur dengan mengklaim berusaha menyelamatkannya dari “kutukan” Afrika yang menghalanginya mencetak gol saat menghadapi tim asuhan pelatih Carlos Queiroz.

Inggris bermain imbang tanpa gol melawan Ghana, sementara seorang dukun Ghana yang terkenal di negaranya mengklaim bahwa peluang-peluang yang disia-siakan oleh bintang Bayern Munich itu hanyalah akibat dari mantra yang membelenggu kapten "Tiga Singa" tersebut, hal yang memicu cemoohan di seluruh dunia terhadap praktik-praktik aneh dan takhayul yang tak pernah lepas dari tim-tim nasional benua Afrika.


  • Aku akan membebaskan Ken!

    Penyihir terkenal asal Ghana, Nana Kwaku Bonsam, telah memperingatkan tim nasional Inggris menjelang pertandingan antara kedua tim tersebut, dan mengatakan kepada surat kabar Daily Star: "Saya sedang mengincar Harry Kane. Saya sudah membuktikan kemampuan saya sebelumnya, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya. Saya terkenal dengan ramalan-ramalan saya. Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius. Cukup jika dia berhenti memengaruhi pertandingan tim saya."

    Setelah pertandingan, Bonsam mengatakan dalam wawancara televisi: “Saya adalah dukun spiritual terkuat di dunia. Saya akan membebaskan Harry Kane sekarang agar dia bisa mencetak gol dalam pertandingan Inggris berikutnya,” meyakini bahwa kegagalannya mencetak gol melawan Ghana disebabkan oleh mantranya!

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    Setelah kejadian tersebut memicu perdebatan luas di seluruh dunia, sekelompok dukun dari Peru mengadakan upacara terbuka yang disiarkan langsung untuk mengangkat apa yang mereka anggap sebagai “kutukan” yang menimpa Harry.

    Acara televisi Peru berjudul “Desvelados por el Mundial” menayangkan adegan sekelompok orang yang mengenakan pakaian tradisional, sedang melakukan ritual yang disebut “progeria” atau “sihir/upacara” pada patung kartun seukuran aslinya yang menggambarkan Harry Kane yang mengenakan seragam Inggris.

    Mereka menaburkan bahan-bahan tak dikenal, menggunakan bunga, dan menyanyikan nyanyian suci sambil menyentuh patung tersebut, dalam upaya menghilangkan “kesialan atau kutukan” dari penyerang Inggris itu.

    Hal ini terjadi menjelang pertandingan Inggris melawan Panama di babak terakhir fase grup, di mana timnas Inggris (4 poin) berupaya meraih kemenangan dan lolos sebagai pemuncak grup yang saat ini mereka bagi bersama Ghana setelah dua putaran, diikuti oleh timnas Kroasia dengan tiga poin, lalu Panama tanpa poin.

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