Video: Pertarungan dua pesulap... Intervensi mendesak untuk menyelamatkan Harry Kane

Setelah kejadian tersebut memicu perdebatan luas di seluruh dunia, sekelompok dukun dari Peru mengadakan upacara terbuka yang disiarkan langsung untuk mengangkat apa yang mereka anggap sebagai “kutukan” yang menimpa Harry.

Acara televisi Peru berjudul “Desvelados por el Mundial” menayangkan adegan sekelompok orang yang mengenakan pakaian tradisional, sedang melakukan ritual yang disebut “progeria” atau “sihir/upacara” pada patung kartun seukuran aslinya yang menggambarkan Harry Kane yang mengenakan seragam Inggris.

Mereka menaburkan bahan-bahan tak dikenal, menggunakan bunga, dan menyanyikan nyanyian suci sambil menyentuh patung tersebut, dalam upaya menghilangkan “kesialan atau kutukan” dari penyerang Inggris itu.

Hal ini terjadi menjelang pertandingan Inggris melawan Panama di babak terakhir fase grup, di mana timnas Inggris (4 poin) berupaya meraih kemenangan dan lolos sebagai pemuncak grup yang saat ini mereka bagi bersama Ghana setelah dua putaran, diikuti oleh timnas Kroasia dengan tiga poin, lalu Panama tanpa poin.

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