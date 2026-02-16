Santos meraih kemenangan telak 6-0 dalam pertandingan tersebut, dengan striker berpengalaman Gabriel 'Gabigol' Barbosa mencetak dua gol, salah satunya dibantu oleh Neymar saat ia mengoper bola ke jalur rekan setimnya. Para pendukung yang antusias memiliki banyak hal untuk dirayakan, dengan kembalinya Neymar ke tim disambut dengan gembira oleh banyak orang.

Pemain tengah berusia 34 tahun itu menjalani operasi pada Desember, setelah bermain dengan rasa sakit untuk menyelamatkan Santos dari ancaman degradasi dalam kampanye Serie A terakhir mereka. Bintang mantan Barcelona dan Paris Saint-Germain itu tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali ke performa terbaiknya.

Kemampuan teknisnya yang halus terlihat jelas saat ia membuat lawan kebingungan, dengan Neymar jelas tidak kehilangan kepercayaan diri meskipun lebih banyak menghabiskan waktu di meja perawatan. Ia langsung memberikan dampak saat masuk sebagai pemain pengganti, dengan para pendukung segera berdiri untuk merayakannya.