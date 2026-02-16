Goal.com
VIDEO: Perasaan campur aduk untuk Neymar! Bintang Brasil itu langsung memberikan dampak besar saat kembali dari cedera untuk Santos - tapi gagal memanfaatkan peluang emas dan kesal karena keputusan penalti

Neymar merasakan campuran emosi saat kembali beraksi bersama Santos. Pemain internasional Brasil yang masih memegang impian untuk tampil di Piala Dunia 2026 ini kembali ke lapangan setelah pulih dari operasi lutut. Ia berupaya untuk kembali ke kondisi fisik optimal, dengan penampilan singkat yang menonjol saat masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Velo Clube.

    Santos meraih kemenangan telak 6-0 dalam pertandingan tersebut, dengan striker berpengalaman Gabriel 'Gabigol' Barbosa mencetak dua gol, salah satunya dibantu oleh Neymar saat ia mengoper bola ke jalur rekan setimnya. Para pendukung yang antusias memiliki banyak hal untuk dirayakan, dengan kembalinya Neymar ke tim disambut dengan gembira oleh banyak orang.

    Pemain tengah berusia 34 tahun itu menjalani operasi pada Desember, setelah bermain dengan rasa sakit untuk menyelamatkan Santos dari ancaman degradasi dalam kampanye Serie A terakhir mereka. Bintang mantan Barcelona dan Paris Saint-Germain itu tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali ke performa terbaiknya.

    Kemampuan teknisnya yang halus terlihat jelas saat ia membuat lawan kebingungan, dengan Neymar jelas tidak kehilangan kepercayaan diri meskipun lebih banyak menghabiskan waktu di meja perawatan. Ia langsung memberikan dampak saat masuk sebagai pemain pengganti, dengan para pendukung segera berdiri untuk merayakannya.

    Namun, perjalanan Neymar kembali ke aksi kompetitif tidak sepenuhnya mulus. Pada satu titik, ia tampak terjatuh di dalam kotak penalti saat melompati kaki-kaki yang terentang, dan ia merasa kesal ketika seruan penalti diabaikan.

    Neymar juga terlihat menyesali dirinya sendiri saat membuang satu peluang emas untuk mencetak gol. Sebuah serangan yang mengalir dari Santos membuat bola dikembalikan dari garis samping dan menuju titik penalti. Neymar tiba tepat waktu, tetapi tendangannya melenceng parah dan melambung tinggi dan melebar.

    Bintang besar Amerika Selatan ini kini akan berusaha meningkatkan performanya seiring dengan upayanya untuk kembali ke kondisi puncak. Santos akan kembali beraksi pada Kamis saat menjamu Vasco da Gama dalam pertandingan besar yang kemungkinan besar akan memberikan Neymar lebih banyak waktu bermain.

    Semua itu akan membantunya untuk memperkuat klaimnya dalam seleksi timnas Brasil oleh Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia. Pemain nomor 10 yang flamboyan ini belum dikesampingkan dari rencana tersebut, namun ia telah diberi tahu bahwa ia tidak akan dipanggil hanya berdasarkan reputasinya - sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol - dan harus membuktikan dirinya layak untuk masuk ke barisan penyerang Selecao.

