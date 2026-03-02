VIDEO: Penyerang Hull City, Oli McBurnie, MUNTAH di lapangan saat gel kafein disalahkan

Meskipun striker andalan mereka mengalami cedera fisik, Hull City berhasil melewati laga tandang yang sulit untuk meraih kemenangan penting 1-0. Matt Crooks mencetak gol penentu di babak kedua, memastikan bahwa penderitaan McBurnie tidak sia-sia. Hull City telah menunjukkan kemampuan untuk meraih kemenangan dengan cara yang tidak indah musim ini, sebuah karakteristik yang seringkali diperlukan untuk melewati jadwal 46 pertandingan yang melelahkan di divisi kedua Liga Inggris. Hasil ini menjaga The Tigers tetap dalam perburuan untuk kembali ke Premier League, saat mereka berusaha mengakhiri masa pengasingan selama satu dekade di kasta atas dan memastikan tempat di babak playoff.

Berbicara kepada BBC Radio Humberside, manajer Sergej Jakirovic jujur tentang kelemahan timnya sepanjang pertandingan, mengatakan: "Kami tidak bermain baik, penampilan kami rata-rata. Kami banyak kehilangan penguasaan bola, Anda bisa bermain tapi tidak memiliki kontrol – (kami membuat) kesalahan yang tidak perlu, kehilangan bola. Di babak pertama, kami sepakat bahwa kami bisa bermain dengan lebih percaya diri – lebih vertikal dan meningkatkan energi dengan pergantian pemain – (kami) tidak 100 persen di babak pertama. Saya marah – itu bukan wajah kami, penampilan kami. Saya tidak peduli lagi dengan kesan, tapi saya ingin kami bermain jauh lebih baik. Saya merasa kami hanya punya satu peluang karena kami mostly berada di setengah lapangan kami. Kami meraih tiga poin, yang paling penting."