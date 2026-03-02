Rekaman video menunjukkan pemain internasional Skotlandia itu membungkuk dan tampak kesulitan saat kedua tim bersiap untuk melanjutkan pertandingan dengan skor imbang 0-0. Beberapa saat kemudian, pemain berusia 29 tahun itu tidak bisa menahan muntahnya, dan muntah dengan keras ke lapangan. Meskipun adegan tersebut mengkhawatirkan, McBurnie berhasil pulih dan secara luar biasa tetap berada di lapangan selama 90 menit penuh saat Hull terus memperjuangkan promosi mereka. Setelah peluit akhir berbunyi, mantan pemain Sheffield United itu menggunakan media sosial untuk menanggapi video yang membuat para penggemar khawatir akan kesehatannya. Dengan selera humor yang rendah hati, McBurnie mengidentifikasi penyebab mualnya di tengah pertandingan. Dalam postingannya di X disertai emoji tertawa dan muntah, striker itu bercanda: "Mungkin perlu mengurangi gel kafein di babak pertama." Respons yang santai itu menegaskan bahwa masalah tersebut hanyalah reaksi sementara terhadap suplemen energinya, bukan virus yang berkepanjangan.
VIDEO: Penyerang Hull City, Oli McBurnie, MUNTAH di lapangan saat gel kafein disalahkan
McBurnie menjelaskan tentang sakit yang dialami di tengah pertandingan.
Hull City mempertahankan momentum promosi.
Meskipun striker andalan mereka mengalami cedera fisik, Hull City berhasil melewati laga tandang yang sulit untuk meraih kemenangan penting 1-0. Matt Crooks mencetak gol penentu di babak kedua, memastikan bahwa penderitaan McBurnie tidak sia-sia. Hull City telah menunjukkan kemampuan untuk meraih kemenangan dengan cara yang tidak indah musim ini, sebuah karakteristik yang seringkali diperlukan untuk melewati jadwal 46 pertandingan yang melelahkan di divisi kedua Liga Inggris. Hasil ini menjaga The Tigers tetap dalam perburuan untuk kembali ke Premier League, saat mereka berusaha mengakhiri masa pengasingan selama satu dekade di kasta atas dan memastikan tempat di babak playoff.
Berbicara kepada BBC Radio Humberside, manajer Sergej Jakirovic jujur tentang kelemahan timnya sepanjang pertandingan, mengatakan: "Kami tidak bermain baik, penampilan kami rata-rata. Kami banyak kehilangan penguasaan bola, Anda bisa bermain tapi tidak memiliki kontrol – (kami membuat) kesalahan yang tidak perlu, kehilangan bola. Di babak pertama, kami sepakat bahwa kami bisa bermain dengan lebih percaya diri – lebih vertikal dan meningkatkan energi dengan pergantian pemain – (kami) tidak 100 persen di babak pertama. Saya marah – itu bukan wajah kami, penampilan kami. Saya tidak peduli lagi dengan kesan, tapi saya ingin kami bermain jauh lebih baik. Saya merasa kami hanya punya satu peluang karena kami mostly berada di setengah lapangan kami. Kami meraih tiga poin, yang paling penting."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi McBurnie dan Hull City?
Dengan promosi yang sedang berlangsung, kehadiran McBurnie akan sangat penting untuk sisa musim ini, meskipun ia kemungkinan akan mempertimbangkan kembali pendekatan nutrisi untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Sejak pindah ke MKM Stadium musim panas lalu, ia telah menjadi pahlawan favorit di sana, dan kemampuannya untuk menyelesaikan pertandingan penuh meskipun mengalami ketidaknyamanan fisik di Fratton Park mencerminkan ketangguhan yang diinginkan Jakirovic. Seiring dengan semakin sengitnya persaingan di Premier League, Hull City membutuhkan penyerang andalannya untuk menjaga ketenangannya - dan suplemen paruh waktu - agar dapat berhasil melewati babak playoff. Hull City dijadwalkan menghadapi rival promosi mereka, Ipswich Town, pada Selasa ini di Portman Road.