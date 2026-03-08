VIDEO: Penggemar Lincoln City mengejek Tottenham menjelang kemungkinan degradasi Spurs dari Premier League

Situasi kepelatihan di Tottenham belum berhasil menenangkan para pendukung setia Spurs. Igor Tudor menggantikan Thomas Frank bulan lalu dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim, namun kedatangannya belum mampu memicu peningkatan yang diharapkan.

Berbicara setelah kekalahan Kamis melawan Palace, Tudor bersikap defensif terkait arah klub secara keseluruhan, namun memuji usaha para pemainnya. Ia menyatakan: "Saya tidak ingin berbicara tentang klub. Saya ingin tetap positif. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para pemain setelah pertandingan ini. Mereka telah memberikan segalanya. Sayangnya, kami memperhatikan setiap detail. Kita membayar setiap detail. Jika kita bisa mengatakan kartu merah adalah detail, selalu ada yang bisa dibicarakan. Dengan semua masalah yang kita hadapi sekarang, kehilangan bek hari ini, kehilangan full-back, ini adalah masalah yang sudah kita ketahui."