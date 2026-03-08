Serangan terbaru datang dari para pendukung Lincoln City selama kemenangan 2-0 mereka atas rival perebutan gelar Cardiff City di Liga Satu pada Sabtu. Hasil ini membawa The Imps ke puncak klasemen divisi ketiga, dengan selisih sepuluh poin di zona promosi otomatis. Video yang beredar di media sosial menunjukkan para pendukung Lincoln yang datang jauh-jauh tetap tinggal lama setelah peluit akhir untuk merayakan kenaikan mereka ke puncak Liga Satu. Dalam klip viral, para pendukung terdengar bernyanyi keras "Tottenham away, ole, ole," mengejek kemungkinan nyata pertemuan di liga musim depan.
VIDEO: Penggemar Lincoln City mengejek Tottenham menjelang kemungkinan degradasi Spurs dari Premier League
Lincoln memuncaki klasemen Liga Satu.
Tudor kesulitan menghentikan laju Tottenham.
Situasi kepelatihan di Tottenham belum berhasil menenangkan para pendukung setia Spurs. Igor Tudor menggantikan Thomas Frank bulan lalu dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim, namun kedatangannya belum mampu memicu peningkatan yang diharapkan.
Berbicara setelah kekalahan Kamis melawan Palace, Tudor bersikap defensif terkait arah klub secara keseluruhan, namun memuji usaha para pemainnya. Ia menyatakan: "Saya tidak ingin berbicara tentang klub. Saya ingin tetap positif. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para pemain setelah pertandingan ini. Mereka telah memberikan segalanya. Sayangnya, kami memperhatikan setiap detail. Kita membayar setiap detail. Jika kita bisa mengatakan kartu merah adalah detail, selalu ada yang bisa dibicarakan. Dengan semua masalah yang kita hadapi sekarang, kehilangan bek hari ini, kehilangan full-back, ini adalah masalah yang sudah kita ketahui."
Hitung mundur akhir menuju kelangsungan hidup atau bencanaDengan hanya sembilan pertandingan Premier League tersisa, margin kesalahan telah sepenuhnya hilang bagi Tudor dan timnya. Jadwal tidak memberikan ruang untuk bernafas, karena Spurs akan kembali beraksi di kompetisi domestik akhir pekan depan dengan pertandingan krusial melawan juara bertahan Liverpool. Setiap poin kini sangat vital jika mereka ingin menghindari nasib yang begitu gembira diprediksi oleh para pendukung Lincoln City dari tribun di Cardiff.