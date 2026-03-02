VIDEO: 'Pembunuh tanpa ampun' Lionel Messi dengan kejam mengolok-olok Orlando City saat bintang Inter Miami tampaknya bertanya kepada Oscar Pareja apakah dia ingin tanda tangannya

Orlando mendominasi Inter Miami musim lalu, meraih kemenangan 3-0 di Fort Lauderdale sebelum menang 4-1 di kandang sendiri. Messi tampil dalam pertandingan pertama, tetapi absen dalam pertandingan kedua karena cedera otot paha.

Dia menikmati kunjungannya pertama ke Inter & Co Stadium, dengan Mascherano senang melihat timnya meraih hak sombong yang telah lama dinantikan atas tetangga geografis mereka. Dia menambahkan: “Mereka sangat, sangat sulit bagi kami musim lalu; ini adalah tim yang sangat kuat dengan manajer yang sangat baik. Untuk menang di sini, kami harus bermain dengan sempurna. Suasana di sini sangat besar, mereka memberi tekanan pada kami. Sebagai pemain, saya menyukai bermain dalam jenis pertandingan seperti ini.

“Terkadang kami terlalu menganalisis pertandingan, dan perbedaan sesungguhnya ada pada emosi. Ini tentang ketahanan, komitmen, dan keinginan untuk menang. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya karena menunjukkan semangat dan keinginan untuk menang bahkan saat kami tertinggal 2-0.”

Setelah mengalami kekalahan memalukan 3-0 dari Son Heung-min dan LAFC dalam pertandingan kompetitif pertama mereka pada 2026, pertahanan gelar MLS Cup Inter Miami kini dimulai. Mereka akan kembali bertanding pada Sabtu saat menghadapi D.C. United - dengan lima pertandingan pertama musim baru mereka berlangsung di kandang lawan sementara pekerjaan di markas baru mereka, Freedom Park, masih berlangsung.