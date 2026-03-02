Goal.com
VIDEO: 'Pembunuh tanpa ampun' Lionel Messi dengan kejam mengolok-olok Orlando City saat bintang Inter Miami tampaknya bertanya kepada Oscar Pareja apakah dia ingin tanda tangannya

Lionel Messi tampaknya dengan sengaja mengejek pelatih Orlando City, Oscar Pareja, setelah menginspirasi Inter Miami meraih kemenangan comeback dalam derby melawan rival Florida. Bintang Amerika Selatan itu tampil dalam performa terbaiknya saat mencetak dua gol brilian dalam kemenangan 4-2 untuk The Herons. Setelah mencetak gol keduanya dalam pertandingan, legenda Argentina itu tampaknya bertanya kepada Pareja apakah dia ingin tanda tangannya.

  • Messi memotivasi Inter Miami untuk bangkit melawan Orlando City.

    Suasana hati Pareja sudah memburuk pada tahap itu, setelah Orlando membuang keunggulan dua gol di kandang sendiri. Mereka memulai pertandingan dengan awal yang gemilang, dengan juara MLS Cup bertahan dibobol beberapa kali dalam 24 menit pertama.

    Perlawanan sengit di babak kedua membuat Inter Miami meraih tiga poin penuh, dengan Messi membantu mereka melewati garis finis. Pemain yang delapan kali meraih Ballon d’Or ini memenangkan Golden Boot dan MVP musim lalu, dengan rencana untuk mempertahankan gelar-gelar tersebut pada 2026. Dia membuka rekening golnya dengan gaya saat mencetak gol dari tepi kotak penalti menjelang menit ke-60 dan melepaskan tendangan bebas terlambat yang melengkung ke pojok bawah gawang.

  • Lihat Messi mengolok-olok bangku cadangan Orlando City dengan kejam.

  • Mascherano memuji Messi habis-habisan setelah penampilan gemilangnya yang lain.

    Setelah mencetak gol dari tendangan bebas pada menit ke-90, Messi merayakan golnya di depan para pendukung setia Orlando City yang mengisi dinding terkenal mereka, 'The Wall'. Saat kembali ke garis tengah lapangan, pemain berusia 38 tahun itu mengalihkan perhatiannya ke Pareja dan kawan-kawan di bangku cadangan - menyiratkan bahwa dia bersedia menandatangani tanda tangan atas permintaan, yang membuat mantan bintang USMNT Alexi Lalas menjulukinya sebagai "pembunuh tanpa ampun".

    Sementara melihat lawan mainnya terjatuh di bawah tekanan, pelatih Inter Miami Javier Mascherano hanya memberikan pujian untuk kaptennya saat peluit akhir berbunyi. Dia mengatakan kepada wartawan setelah menyaksikan penampilan gemilang Messi: “Selain menjadi apa yang telah saya katakan ribuan kali, pemain terbaik yang pernah bermain dalam olahraga ini, dia adalah pemimpin whose energi menular, tetapi terkadang dia perlu terinspirasi; dia perlu melihat hal-hal di lapangan untuk mulai percaya, dan di babak kedua dia terlihat jauh lebih baik karena ketika kami mencetak gol cepat itu, kami mulai menemukannya di ruang-ruang yang dia rasa nyaman.

    “Selain itu, kami memberinya lebih banyak opsi. Dan ketika dia memiliki lebih banyak opsi untuk bekerja di serangan, dia jelas memiliki kemampuan untuk menemukan solusi seperti tidak ada yang lain.”

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Jadwal pertandingan Inter Miami 2026: Herons bertanding tandang sementara stadion baru sedang dibangun.

    Orlando mendominasi Inter Miami musim lalu, meraih kemenangan 3-0 di Fort Lauderdale sebelum menang 4-1 di kandang sendiri. Messi tampil dalam pertandingan pertama, tetapi absen dalam pertandingan kedua karena cedera otot paha.

    Dia menikmati kunjungannya pertama ke Inter & Co Stadium, dengan Mascherano senang melihat timnya meraih hak sombong yang telah lama dinantikan atas tetangga geografis mereka. Dia menambahkan: “Mereka sangat, sangat sulit bagi kami musim lalu; ini adalah tim yang sangat kuat dengan manajer yang sangat baik. Untuk menang di sini, kami harus bermain dengan sempurna. Suasana di sini sangat besar, mereka memberi tekanan pada kami. Sebagai pemain, saya menyukai bermain dalam jenis pertandingan seperti ini.

    “Terkadang kami terlalu menganalisis pertandingan, dan perbedaan sesungguhnya ada pada emosi. Ini tentang ketahanan, komitmen, dan keinginan untuk menang. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya karena menunjukkan semangat dan keinginan untuk menang bahkan saat kami tertinggal 2-0.”

    Setelah mengalami kekalahan memalukan 3-0 dari Son Heung-min dan LAFC dalam pertandingan kompetitif pertama mereka pada 2026, pertahanan gelar MLS Cup Inter Miami kini dimulai. Mereka akan kembali bertanding pada Sabtu saat menghadapi D.C. United - dengan lima pertandingan pertama musim baru mereka berlangsung di kandang lawan sementara pekerjaan di markas baru mereka, Freedom Park, masih berlangsung.

