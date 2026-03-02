VIDEO: 'Pembunuh tanpa ampun' Lionel Messi dengan kejam mengolok-olok Orlando City saat bintang Inter Miami tampaknya bertanya kepada Oscar Pareja apakah dia ingin tanda tangannya

Suasana hati Pareja sudah memburuk pada tahap itu, setelah Orlando membuang keunggulan dua gol di kandang sendiri. Mereka memulai pertandingan dengan awal yang gemilang, dengan juara MLS Cup bertahan dibobol beberapa kali dalam 24 menit pertama.
Perlawanan sengit di babak kedua membuat Inter Miami meraih tiga poin penuh, dengan Messi membantu mereka melewati garis finis. Pemain yang delapan kali meraih Ballon d’Or ini memenangkan Golden Boot dan MVP musim lalu, dengan rencana untuk mempertahankan gelar-gelar tersebut pada 2026. Dia membuka rekening golnya dengan gaya saat mencetak gol dari tepi kotak penalti menjelang menit ke-60 dan melepaskan tendangan bebas terlambat yang melengkung ke pojok bawah gawang.