VIDEO: Pemain pinjaman Manchester City, Manuel Akanji, melakukan kesalahan besar saat Bodo/Glimt mengeliminasi pemimpin Serie A, Inter, dari Liga Champions
Inter memiliki pekerjaan yang harus dilakukan setelah menjalani leg pertama.
Bodo secara mengejutkan menang 3-1 di Aspmyra Stadion pekan lalu. Gol pembuka Sondre Brunstad Fet diimbangi oleh gol balasan Francesco Pio Esposito sebelum jeda babak pertama, namun dua gol cepat dari Jens Petter Hauge - mantan pemain AC Milan - dan Kaspar Hogh membuat tim asuhan Kjetil Knutsen memimpin dengan nyaman menuju San Siro.
Inter mendominasi penguasaan bola di kandang sendiri, tetapi tidak mampu mencetak gol selama hampir satu jam, dan Bodo memperlebar keunggulan agregat mereka berkat pertahanan yang ceroboh dari Akanji, yang kehilangan penguasaan bola di tepi kotak penalti sendiri, akhirnya memungkinkan Hauge mencetak gol.
Bastoni mendapat hiburan setelah tendangan indah Evjen.
Sementara Inter berusaha mencetak gol lagi dalam pertandingan yang semakin lepas dari kendali mereka, Bodo melancarkan serangan balik dan memastikan tempat mereka di babak 16 besar tanpa keraguan, dengan Hakon Evjen mencetak gol kedua mereka malam itu. Alessandro Bastoni berhasil memperkecil ketertinggalan tuan rumah dengan bantuan teknologi garis gawang, namun hal itu tak berarti banyak dalam skema besar pertandingan, karena Bodo berhasil menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Liga Champions.
Siapa yang bisa Bodo/Glimt hadapi di babak 16 besar Liga Champions?
Bodo akan mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Liga Champions pada undian yang akan digelar di markas UEFA pada hari Jumat. Mereka akan menghadapi salah satu dari Sporting CP atau Manchester City di babak berikutnya.
City sudah pernah berhadapan dengan Bodo di fase grup pada Januari lalu dan, seperti Inter, mereka mengalami kekalahan 3-1 di Lingkar Arktik. Hogh mencetak dua gol di babak pertama sebelum Hauge mencetak gol pada menit ke-60, sementara gol Rayan Cherki beberapa detik kemudian tertutupi oleh kartu merah yang diterima Rodri hampir segera setelah mencetak gol.
Kekalahan itu terjadi di tengah rentetan hasil buruk City, yang sejak itu tak terkalahkan dalam delapan pertandingan, dengan tujuh di antaranya dimenangkan. Setelah kekalahan di Norwegia, Pep Guardiola mengatakan: "Saya tahu alasan mengapa kami kesulitan sekarang - 100 persen saya tahu apa yang terjadi dengan tim. Jadi, mari beri sedikit waktu lagi. Apakah itu cukup? Saya tidak tahu. Kelemahan - saya tahu bagaimana menyelesaikannya dan para pemain juga tahu. Kelemahan bukan hanya soal satu pemain. Saya tahu solusi untuk menghilangkan kelemahan itu. Kita harus mengubah dinamika dan menang dalam pertandingan besok dan Rabu depan. Jika kita tidak finis di posisi kedelapan, kita akan bermain di Februari untuk lebih banyak pertandingan."
Tim mana pun dari City atau Sporting yang tidak imbang dengan Bodo harus menghadapi Real Madrid atau Benfica. Real memimpin 1-0 dari leg pertama menjelang leg kedua di Bernabeu pada Rabu.
