VIDEO: Pemain pinjaman Manchester City, Manuel Akanji, melakukan kesalahan besar saat Bodo/Glimt mengeliminasi pemimpin Serie A, Inter, dari Liga Champions

Bodo akan mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Liga Champions pada undian yang akan digelar di markas UEFA pada hari Jumat. Mereka akan menghadapi salah satu dari Sporting CP atau Manchester City di babak berikutnya.

City sudah pernah berhadapan dengan Bodo di fase grup pada Januari lalu dan, seperti Inter, mereka mengalami kekalahan 3-1 di Lingkar Arktik. Hogh mencetak dua gol di babak pertama sebelum Hauge mencetak gol pada menit ke-60, sementara gol Rayan Cherki beberapa detik kemudian tertutupi oleh kartu merah yang diterima Rodri hampir segera setelah mencetak gol.

Kekalahan itu terjadi di tengah rentetan hasil buruk City, yang sejak itu tak terkalahkan dalam delapan pertandingan, dengan tujuh di antaranya dimenangkan. Setelah kekalahan di Norwegia, Pep Guardiola mengatakan: "Saya tahu alasan mengapa kami kesulitan sekarang - 100 persen saya tahu apa yang terjadi dengan tim. Jadi, mari beri sedikit waktu lagi. Apakah itu cukup? Saya tidak tahu. Kelemahan - saya tahu bagaimana menyelesaikannya dan para pemain juga tahu. Kelemahan bukan hanya soal satu pemain. Saya tahu solusi untuk menghilangkan kelemahan itu. Kita harus mengubah dinamika dan menang dalam pertandingan besok dan Rabu depan. Jika kita tidak finis di posisi kedelapan, kita akan bermain di Februari untuk lebih banyak pertandingan."

Tim mana pun dari City atau Sporting yang tidak imbang dengan Bodo harus menghadapi Real Madrid atau Benfica. Real memimpin 1-0 dari leg pertama menjelang leg kedua di Bernabeu pada Rabu.