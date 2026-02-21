Getty Images/TikTok @jackonico11
VIDEO: Pemain pinjaman Chelsea, Nicolas Jackson, menjadi viral setelah membagikan video aneh dirinya berjalan tanpa baju atas di salju di Munich
Jackson berjalan tanpa baju di salju Munich.
Meskipun Jackson diperkirakan hanya akan berada di Bayern selama satu musim, pemain internasional Senegal ini telah menunjukkan bahwa dia tidak takut menghadapi cuaca dingin di sekitarnya dengan membagikan video dirinya berjalan di salju Munich larut malam dengan headphone dan hampir tidak mengenakan apa-apa.
Jackson mengunggah video tersebut bersama caption: "Ini sudah bukan hal baru lagi, musim dingin ini menjadi bagian dari rutinitasku 🧠⚽️"
Video tersebut telah menimbulkan buzz di media sosial, dengan bek Chelsea Wesley Fofana membagikan ulang video tersebut dan bercanda: "Apa yang kamu lakukan, bro 🤣🤣🤣🤣🤣"
Penyerang yang kesulitan bersaing di bawah bayang-bayang Kane di Bayern
Jackson bergabung dengan Bayern pada akhir jendela transfer musim panas, dengan juara Jerman tersebut dilaporkan membayar biaya sebesar €16,5 juta (£14 juta/$17,5 juta) untuk mengamankan jasanya sepanjang musim. Namun, mantan bintang Villarreal ini sebagian besar bertindak sebagai cadangan bagi kapten Inggris Kane, yang kembali mencatatkan musim yang kaya gol.
Pemain berusia 32 tahun ini sudah mencetak 44 gol di musim 2025-26 dan hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menjadikan musim ini sebagai musim terbaiknya di Jerman. Bayern memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih enam poin, berada di semifinal DFB-Pokal, dan termasuk di antara tim-tim terkuat yang tersisa di Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi salah satu dari Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Olympiacos, atau Atalanta di babak 16 besar setelah finis di posisi kedua di belakang Arsenal di fase grup.
Jackson meninggalkan Chelsea setelah penandatanganan striker.
Jackson telah dipercaya sebagai penyerang utama Chelsea (No.9) selama musim 2023-24 dan 2024-25, mencetak 30 gol dalam 81 penampilan di semua kompetisi dan memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Klub FIFA.
Namun, pada jendela transfer musim panas, segera menjadi jelas bahwa ia akan bermain di klub lain setelah The Blues merekrut Joao Pedro dari Brighton & Hove Albion dan Liam Delap dari Ipswich Town.
Berbicara tentang Jackson setelah kepergian striker tersebut, manajer saat itu Enzo Maresca mengatakan: "Saya berterima kasih kepada Nico karena jika kami mencapai apa yang kami capai musim lalu, itu karena semua pemain termasuk Nicolas yang bersama kami. Saya mengirim pesan kepadanya setelah dia meninggalkan klub untuk mengucapkan terima kasih atas musim lalu dan mendoakan yang terbaik untuknya. Dia orang baik, bersama kami dia baik dan bekerja dengan baik.
"[Chelsea] membeli dua penyerang, Liam Delap dan Joao Pedro, dan dua penyerang adalah jumlah yang baik - itu sudah cukup".
Pedro adalah yang paling menonjol di lini depan untuk The Blues musim ini, mencetak 16 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi sejauh ini. Delap, di sisi lain, mengalami kesulitan, hanya mencetak tiga gol dan menghadapi sejumlah masalah kebugaran.
Pemain internasional Senegal siap kembali ke Blues pada musim panas ini.
Mengingat perjuangannya untuk menggantikan Kane yang produktif dalam skuad Bayern, Jackson kemungkinan besar tidak akan melihat pinjamannya di Bavaria menjadi permanen. Ia dijadwalkan kembali ke Stamford Bridge pada musim panas sebelum kemungkinan kepergiannya lagi, baik dengan status pinjaman maupun permanen.
Agennya, Ali Barat, sebelumnya mengatakan Jackson bisa tertarik dengan daya tarik sepak bola Serie A, mengungkapkan bahwa beberapa klub Italia telah menghubungi dia sebelum dia bergabung dengan Bayern.
Dia mengatakan: “Klub-klub top Italia menginginkannya bahkan sebelum pindah ke Chelsea, dan juga pada musim panas lalu. Nico hanya ingin Bayern, kami membuatnya terjadi.
“Bermain di Italia suatu hari nanti? Tentu saja dia tertarik dengan sepak bola Italia.”
Jackson berpotensi tampil dalam pertandingan Bayern berikutnya, yang akan melawan Eintracht Frankfurt di Bundesliga pada Sabtu sore.
