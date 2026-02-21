VIDEO: Pemain pinjaman Chelsea, Nicolas Jackson, menjadi viral setelah membagikan video aneh dirinya berjalan tanpa baju atas di salju di Munich

Jackson telah dipercaya sebagai penyerang utama Chelsea (No.9) selama musim 2023-24 dan 2024-25, mencetak 30 gol dalam 81 penampilan di semua kompetisi dan memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Klub FIFA.

Namun, pada jendela transfer musim panas, segera menjadi jelas bahwa ia akan bermain di klub lain setelah The Blues merekrut Joao Pedro dari Brighton & Hove Albion dan Liam Delap dari Ipswich Town.

Berbicara tentang Jackson setelah kepergian striker tersebut, manajer saat itu Enzo Maresca mengatakan: "Saya berterima kasih kepada Nico karena jika kami mencapai apa yang kami capai musim lalu, itu karena semua pemain termasuk Nicolas yang bersama kami. Saya mengirim pesan kepadanya setelah dia meninggalkan klub untuk mengucapkan terima kasih atas musim lalu dan mendoakan yang terbaik untuknya. Dia orang baik, bersama kami dia baik dan bekerja dengan baik.

"[Chelsea] membeli dua penyerang, Liam Delap dan Joao Pedro, dan dua penyerang adalah jumlah yang baik - itu sudah cukup".

Pedro adalah yang paling menonjol di lini depan untuk The Blues musim ini, mencetak 16 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi sejauh ini. Delap, di sisi lain, mengalami kesulitan, hanya mencetak tiga gol dan menghadapi sejumlah masalah kebugaran.