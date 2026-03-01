VIDEO: Pemain Manchester United yang gagal, Antony, mencetak gol spektakuler dengan tendangan salto untuk Real Betis dalam laga derby melawan Sevilla

Antony, yang tiba di Spanyol setelah menjalani masa sulit selama tiga tahun di Old Trafford, telah menemukan lingkungan yang sempurna untuk berkembang di bawah sinar matahari Sevilla. Golnya dalam derby bukan sekadar keberuntungan; itu adalah puncak dari periode penampilan gemilang yang telah membuatnya menjadi pemimpin teknis tak terbantahkan bagi Los Verdiblancos. Kemampuannya untuk menciptakan momen spektakuler dalam pertandingan yang paling menekan telah membuatnya disukai oleh para pendukung Betis.

Namun, hal itu tidak cukup untuk menginspirasi Betis meraih kemenangan pada Minggu. Alvaro Fidalgo memberi tuan rumah keunggulan 2-0 saat jeda, tetapi Sevilla bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 di babak kedua berkat gol dari Alexis Sanchez (seorang pemain United yang gagal) dan Isaac Romero. Sundulan Sanchez untuk membawa Sevilla kembali ke dalam permainan membuatnya menjadi pemain tertua yang mencetak gol dalam derby La Liga antara Sevilla dan Betis di abad ke-21, pada usia 36 tahun dan 72 hari, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Joaquín Sánchez.