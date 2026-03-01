AFP
VIDEO: Pemain Manchester United yang gagal, Antony, mencetak gol spektakuler dengan tendangan salto untuk Real Betis dalam laga derby melawan Sevilla
Antony memeriahkan derby Seville
Pertandingan baru berjalan 15 menit ketika gol pembuka tercipta. Setelah bola yang membentur pemain lawan mengarah berbahaya ke dalam kotak penalti, Antony bereaksi dengan ketepatan insting. Dengan posisi yang sempurna, ia melompat ke udara dan melepaskan tendangan overhead yang luar biasa, mengirim bola melesat ke gawang, membuat kiper Sevilla tak berdaya.
Tonton gol spektakuler Antony
Pahlawan Derby dan semangat baru
Antony, yang tiba di Spanyol setelah menjalani masa sulit selama tiga tahun di Old Trafford, telah menemukan lingkungan yang sempurna untuk berkembang di bawah sinar matahari Sevilla. Golnya dalam derby bukan sekadar keberuntungan; itu adalah puncak dari periode penampilan gemilang yang telah membuatnya menjadi pemimpin teknis tak terbantahkan bagi Los Verdiblancos. Kemampuannya untuk menciptakan momen spektakuler dalam pertandingan yang paling menekan telah membuatnya disukai oleh para pendukung Betis.
Namun, hal itu tidak cukup untuk menginspirasi Betis meraih kemenangan pada Minggu. Alvaro Fidalgo memberi tuan rumah keunggulan 2-0 saat jeda, tetapi Sevilla bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 di babak kedua berkat gol dari Alexis Sanchez (seorang pemain United yang gagal) dan Isaac Romero. Sundulan Sanchez untuk membawa Sevilla kembali ke dalam permainan membuatnya menjadi pemain tertua yang mencetak gol dalam derby La Liga antara Sevilla dan Betis di abad ke-21, pada usia 36 tahun dan 72 hari, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Joaquín Sánchez.
Angka yang mengagetkan untuk Brasil
Dengan kontribusi terbarunya ini, Antony telah mencetak 20 gol dan 14 assist dalam 57 pertandingan yang dimainkan untuk Betis. Angka-angka ini mencerminkan tingkat konsistensi yang jarang ia capai selama masa baktinya di Manchester, menunjukkan bahwa gaya bermain Spanyol dan kebebasan taktis yang diberikan kepadanya di Betis telah membuka potensi sejatinya.
Analisis lebih lanjut tentang musim ini menyoroti peran utamanya dalam kontribusi serangan tim. Di edisi La Liga ini, ia telah terlibat langsung dalam 12 gol, lebih banyak daripada rekan setimnya. Dominasi statistik ini menyoroti perannya sebagai pusat kreativitas tim, membuktikan bahwa ia bukan hanya penyedia momen-momen menonjol; ia adalah mesin yang menggerakkan ambisi klub untuk lolos ke kompetisi Eropa.
Mata tertuju pada Piala Dunia
Seiring berjalannya kalender internasional, penampilan sekelas ini pasti akan menarik perhatian pelatih Brasil, Carlo Ancelotti. Antony berbicara tentang ambisinya di level internasional dalam wawancara terbaru dengan FIFA: "Bermain di Piala Dunia tahun depan akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan dan salah satu tujuan terbesar dalam karier saya. Saya tahu bahwa jika ingin kembali mendapatkan tempat di tim Brasil, saya harus tampil sebaik mungkin di Betis. Saya ingin bekerja keras setiap hari untuk memastikan saya siap membantu Brasil."
Winger yang sedang naik daun ini akan kembali beraksi saat Real Betis menghadapi Getafe dalam laga La Liga berikutnya pada 8 Maret.
