Video: Paris Saint-Germain memberi penghormatan kepada Liverpool di perempat final Liga Champions

Paris Saint-Germain melangkah ke semifinal Liga Champions setelah meraih kemenangan berharga atas tim tamu Liverpool dengan skor 2-0 pada Rabu malam di Stadion Parc des Princes, dalam leg pertama perempat final.

PSG unggul pada menit ke-11 melalui Desiré Doué, dan rekan setimnya, Khvicha Kvaratskhelia, menambah gol kedua pada menit ke-65.

Kini, PSG semakin dekat untuk memastikan tiket ke semifinal pada leg kedua yang akan digelar Selasa depan di Inggris, di mana mereka cukup menang, imbang dengan skor berapa pun, atau bahkan kalah dengan selisih satu gol.

Sedangkan bagi Liverpool, tugasnya kini semakin berat, karena mereka harus menang di kandang dengan selisih tiga gol untuk lolos ke semifinal.