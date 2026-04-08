Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Diterjemahkan oleh

Video: Paris Saint-Germain memberi penghormatan kepada Liverpool di perempat final Liga Champions

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Champions League
Prancis
Inggris

Kemenangan berharga bagi tim Prancis

 Paris Saint-Germain melangkah ke semifinal Liga Champions setelah meraih kemenangan berharga atas tim tamu Liverpool dengan skor 2-0 pada Rabu malam di Stadion Parc des Princes, dalam leg pertama perempat final.

PSG unggul pada menit ke-11 melalui Desiré Doué, dan rekan setimnya, Khvicha Kvaratskhelia, menambah gol kedua pada menit ke-65.

Kini, PSG semakin dekat untuk memastikan tiket ke semifinal pada leg kedua yang akan digelar Selasa depan di Inggris, di mana mereka cukup menang, imbang dengan skor berapa pun, atau bahkan kalah dengan selisih satu gol.

Sedangkan bagi Liverpool, tugasnya kini semakin berat, karena mereka harus menang di kandang dengan selisih tiga gol untuk lolos ke semifinal.

  • Awal yang kuat dan gol cepat

      Pertandingan dimulai dengan dominasi yang kuat dari Paris Saint-Germain, didukung oleh pergerakan aktif Ousmane Dembélé dan Kvaratskhelia di lini serang, yang berusaha menciptakan ancaman dini ke gawang Liverpool.

    Pada menit ke-11, PSG unggul melalui gol Dizeri Doi, setelah menerima umpan dari Dembélé di sisi kiri. Dizeri berlari ke depan kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung yang membentur Brian Gravenberg dan masuk ke gawang.

    Liverpool berusaha membalas, dan Jeremy Frimpong mengirim umpan silang dari sisi kanan ke arah kotak penalti Paris, namun Nuno Mendes menghalau bola tersebut.

    Pada menit ke-20, Dominik Szoboszlai mengeksekusi tendangan bebas dari sisi kanan ke tiang jauh, namun Matvey Savonov dengan gemilang menggagalkannya, mencegah gol penyama kedudukan dari tim Inggris.

    Performa Liverpool membaik, dan mereka berhasil bermain di area depan lapangan, yang memberikan tekanan pada pertahanan Paris Saint-Germain, yang tetap menjaga gawangnya tetap bersih.



  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Upaya Prancis dan Ketidakhadiran Inggris


    Pada menit ke-30, Jeremy Frimpong melaju di sisi kanan dan mengirimkan umpan datar rendah ke tiang jauh, yang dengan cermat dihalau oleh Zair Emre di depan Dominik Szoboszlai.

    Dua menit kemudian, Khvicha Kvaratskhelia berlari mengejar bola pantul di sisi kanan kotak penalti, dan melepaskan tendangan keras yang mengarah ke sisi kiri gawang. Giorgi Mamardashvili dengan cerdik menempatkan diri di garis gawangnya, untuk menepis tendangan rekan senegaranya yang berubah arah akibat sentuhan Alexis Mac Allister.

    Paris nyaris mencetak gol kedua pada menit ke-37 melalui umpan terobosan indah ke sisi kiri yang diterima Nuno Mendes, yang berlari ke depan dan memberikan umpan akurat ke area penalti kepada Desiré Doué, yang melepaskan tembakan, namun kiper Liverpool menepis bola dengan gemilang.

    Paris terus melakukan serangan, dan kiper Liverpool kembali menahan tendangan keras dari Dembélé. Menit-menit berlalu dan babak pertama berakhir dengan keunggulan Paris 1-0, di tengah performa lemah tim Inggris tersebut.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Kesempatan yang terlewatkan


    Babak kedua dimulai dengan serangan dari Paris, dan pada menit ke-48 Liverpool melancarkan serangan balik, di mana bola sampai ke Iketike di sayap kanan, yang kemudian melepaskan tendangan keras namun bola melenceng dari gawang.

    Paris mundur ke tengah lapangan, di tengah upaya Liverpool untuk membalikkan keadaan, dan pada menit ke-52, Hakimi merebut bola di dalam kotak penalti, lalu melaju dengan bola tersebut hingga serangan itu berakhir dengan tendangan sudut.

    Dua menit kemudian, Dembélé membuang peluang emas, setelah umpan brilian di dalam kotak penalti membuat pemenang Ballon d'Or itu sendirian di titik penalti, namun tendangannya melambung tinggi secara aneh.

  •  Gol kedua Paris

    Pada menit ke-66, Paris Saint-Germain mencetak gol kedua melalui Kvaratskhelia, yang berhasil melewati kiper dan barisan pertahanan, lalu melepaskan tendangan ke gawang dan mencetak gol yang luar biasa.



    Gol tersebut membuat Liverpool, yang mulai menyerah, semakin terpuruk, dan tuan rumah menguasai bola serta saling bertukar umpan dengan mudah.

    Pada menit ke-70, Paris melancarkan serangan balik cepat yang berujung pada tendangan penalti setelah Konaté menjatuhkan Zaire-Emery, namun penalti tersebut dibatalkan setelah tinjauan VAR.

    Arne Slot, pelatih Liverpool, melakukan pergantian pemain pada menit ke-78, dengan memasukkan 4 pemain pengganti: Kurtis Jones, Isaac, Jakpo, dan Robertson, serta menarik keluar Kirkes, Verth, Ikitike, dan Soboslay.

    Meskipun ada pergantian pemain, Paris tetap menjadi yang paling berbahaya dan membuang banyak peluang. Pada menit ke-87, Ousmane Dembélé berlari dengan kecepatan tinggi di sayap dan melepaskan tembakan, namun bola membentur tiang gawang.

    Dembélé kemudian meninggalkan lapangan di tengah sorakan meriah dari penonton dan digantikan oleh Lucas Hernández, dan menit-menit berikutnya berlalu tanpa ada perkembangan baru.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Champions League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG