VIDEO: Para pendukung Tottenham menyanyikan yel-yel untuk Mauricio Pochettino selama kekalahan Newcastle - namun Thomas Frank tetap teguh.

Dalam pembelaan yang khas dari pendekatan analitisnya, Frank berusaha menggunakan data untuk membantah pemecatannya sendiri. Dengan ancaman pemecatan yang semakin mendekat, ia menyarankan bahwa sejarah membuktikan pemecatan reaksioner jarang menghasilkan kesuksesan jangka panjang, meskipun sorakan "Pochettino" menunjukkan para penggemar tidak setuju.

"Saya memahami mekanisme dalam sepak bola, tidak diragukan lagi, tetapi ada banyak studi yang menunjukkan bahwa itu bukan hal yang benar untuk dilakukan," katanya. "Saya tahu itu satu-satunya langkah yang mereka miliki, tetapi ada juga banyak situasi di mana itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Satu-satunya hal yang akan saya fokuskan adalah berjuang, melakukan hal yang benar bersama semua orang.

"Tentu saja kami memahami kami tidak dalam situasi yang baik, tapi dalam segala hal dalam hidup, Anda perlu tetap tenang, terus melakukannya, dan terus maju."

Ketika ditanya apakah dia masih akan memimpin saat menghadapi Arsenal pada 22 Februari, dia menjawab: "Saya yakin saya akan tetap memimpin. Saya mengerti pertanyaannya dan saya mengerti mudah untuk menyalahkan saya, tapi saya juga berpikir ini bukan hanya soal pelatih kepala, pemilik, direksi, pemain, atau staf. Ini soal semua orang. Jika Anda melakukan sesuatu dengan benar, Anda membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Tentu saja kami tidak berada di posisi teratas saat ini. Semua orang tahu, direksi, pemilik klub, dan saya sendiri, posisi kami saat ini, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu dilakukan dengan lebih baik. Itulah yang kami kerjakan dengan sangat keras."