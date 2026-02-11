Goal.com
VIDEO: Para pendukung Tottenham menyanyikan yel-yel untuk Mauricio Pochettino selama kekalahan Newcastle - namun Thomas Frank tetap teguh.

Thomas Frank bersikeras bahwa dia adalah orang yang tepat untuk posisi manajer Tottenham Hotspur, meskipun suasana di London Utara sangat buruk. Para pendukung Spurs secara terbuka menuntut kembalinya Mauricio Pochettino setelah tim mereka mengalami kekalahan telak 2-1 melawan Newcastle pada Selasa, meninggalkan klub yang sedang dilanda krisis berada di ambang zona degradasi menjelang pertandingan derby melawan rival lokal Arsenal.

  • "Dia itu ajaib, tahu?" - Sorakan Pochettino menggema saat suasana menjadi toxic.

    Saat Spurs mengalami kekalahan kandang yang memalukan, sebagian besar pendukung tuan rumah dengan jelas mengungkapkan perasaannya: mereka ingin mantan manajer mereka kembali. Dengan Newcastle yang nyaman dan Tottenham yang tampak kehabisan ide, para pendukung tuan rumah mulai meneriakkan nama pria yang membawa mereka ke final Liga Champions. "Dia ajaib, tahu, Mauricio Pochettino!" terdengar dari tribun selatan, sebuah suara penolakan yang tegas terhadap manajemen saat ini.

    Ini adalah seruan emosional dan mendalam dari basis penggemar yang merasa klub mereka terombang-ambing tanpa arah menuju pertarungan degradasi. Untuk memperparah penderitaan Frank, seruan nostalgia untuk pelatih asal Argentina itu segera disusul oleh sorakan mengerikan dan sudah tak asing lagi: "Kamu akan dipecat besok pagi".

  • Tonton klipnya

  • Frank: 'Saya 100% orang yang tepat'

    Meskipun ada desakan yang sangat kuat untuk memecatnya, Frank tetap teguh pada pendiriannya selama sesi konferensi pers pasca pertandingan. Di hadapan rentetan pertanyaan tentang masa depannya dan ketidakpuasan dari tribun penonton, pria asal Denmark itu semakin yakin akan kemampuannya untuk membalikkan keadaan. Ketika ditanya secara langsung apakah dia yakin masih menjadi orang yang tepat untuk memimpin Tottenham ke depan, jawabannya adalah: "Seratus persen yakin. Saya juga 1000% yakin bahwa saya tidak pernah mengharapkan kita berada dalam situasi seperti ini dengan 11 atau 12 cedera di akhir musim ini dan apa yang kita hadapi, tetapi saya tahu bahwa ketika Anda perlu membangun sesuatu dan melewati hal-hal sulit, Anda perlu menunjukkan ketahanan yang luar biasa.

    "Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa ada beberapa orang sebelum saya di sini, tidak hanya untuk Tottenham tetapi juga di banyak klub lain, yang telah kehilangan ketenangan pikiran mereka berkali-kali. Saya pikir Anda perlu memiliki ketenangan pikiran, terus maju, terus berjuang, dan terus melakukan hal yang benar, memastikan kita tetap bersatu karena kita hanya bisa melakukannya jika kita bersatu. Itu adalah dewan direksi, itu adalah para pemimpin, itu adalah para pemain, itu adalah staf, itu adalah saya, dan itu adalah para penggemar. Kita harus melewati ini. "

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manajer Spurs mengutip 'studi' menjelang pertandingan derby.

    Dalam pembelaan yang khas dari pendekatan analitisnya, Frank berusaha menggunakan data untuk membantah pemecatannya sendiri. Dengan ancaman pemecatan yang semakin mendekat, ia menyarankan bahwa sejarah membuktikan pemecatan reaksioner jarang menghasilkan kesuksesan jangka panjang, meskipun sorakan "Pochettino" menunjukkan para penggemar tidak setuju.

    "Saya memahami mekanisme dalam sepak bola, tidak diragukan lagi, tetapi ada banyak studi yang menunjukkan bahwa itu bukan hal yang benar untuk dilakukan," katanya. "Saya tahu itu satu-satunya langkah yang mereka miliki, tetapi ada juga banyak situasi di mana itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Satu-satunya hal yang akan saya fokuskan adalah berjuang, melakukan hal yang benar bersama semua orang.

    "Tentu saja kami memahami kami tidak dalam situasi yang baik, tapi dalam segala hal dalam hidup, Anda perlu tetap tenang, terus melakukannya, dan terus maju."

    Ketika ditanya apakah dia masih akan memimpin saat menghadapi Arsenal pada 22 Februari, dia menjawab: "Saya yakin saya akan tetap memimpin. Saya mengerti pertanyaannya dan saya mengerti mudah untuk menyalahkan saya, tapi saya juga berpikir ini bukan hanya soal pelatih kepala, pemilik, direksi, pemain, atau staf. Ini soal semua orang. Jika Anda melakukan sesuatu dengan benar, Anda membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Tentu saja kami tidak berada di posisi teratas saat ini. Semua orang tahu, direksi, pemilik klub, dan saya sendiri, posisi kami saat ini, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu dilakukan dengan lebih baik. Itulah yang kami kerjakan dengan sangat keras."

