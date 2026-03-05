VIDEO: Para pendukung Arsenal merayakan dengan heboh dan menari di tribun penonton di Brighton setelah mendengar Manchester City hanya bermain imbang dengan Nottingham Forest

Suasana di Amex Stadium berubah dari ketegangan yang terfokus menjadi kegembiraan yang tak terkendali dalam hitungan detik. Meskipun gol awal Bukayo Saka membuat Arsenal menguasai pertandingan di lapangan, perhatian para pendukung sejenak teralihkan ke ponsel mereka saat kabar terbaru datang dari Etihad Stadium.

Saat peluit akhir berbunyi menandai hasil imbang 2-2 yang mengejutkan antara Manchester City dan Nottingham Forest, kelompok pendukung Arsenal yang datang dari utara London meledak dalam euforia. Rekaman viral menangkap ribuan pendukung menari, berpelukan, dan mengibarkan syal dalam ledakan kegembiraan yang terkoordinasi, hampir menenggelamkan sistem pengumuman stadion. Waktu yang tak bisa lebih sinematik, dengan kabar kehilangan poin City bertepatan sempurna dengan akhir kemenangan Arsenal yang diperjuangkan dengan keras.