Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Para pendukung Arsenal merayakan dengan heboh dan menari di tribun penonton di Brighton setelah mendengar Manchester City hanya bermain imbang dengan Nottingham Forest

Para pendukung Arsenal mengubah Amex Stadium menjadi pesta meriah pada Rabu malam setelah kabar bahwa Manchester City kehilangan poin menyebar di tribun tamu. Sementara The Gunners berhasil meraih kemenangan 1-0 yang sengit atas Brighton, euforia sesungguhnya meledak ketika dikonfirmasi bahwa rival mereka dalam perebutan gelar telah kehilangan poin melawan Nottingham Forest.

  • Kericuhan di tribun tamu

    Suasana di Amex Stadium berubah dari ketegangan yang terfokus menjadi kegembiraan yang tak terkendali dalam hitungan detik. Meskipun gol awal Bukayo Saka membuat Arsenal menguasai pertandingan di lapangan, perhatian para pendukung sejenak teralihkan ke ponsel mereka saat kabar terbaru datang dari Etihad Stadium.

    Saat peluit akhir berbunyi menandai hasil imbang 2-2 yang mengejutkan antara Manchester City dan Nottingham Forest, kelompok pendukung Arsenal yang datang dari utara London meledak dalam euforia. Rekaman viral menangkap ribuan pendukung menari, berpelukan, dan mengibarkan syal dalam ledakan kegembiraan yang terkoordinasi, hampir menenggelamkan sistem pengumuman stadion. Waktu yang tak bisa lebih sinematik, dengan kabar kehilangan poin City bertepatan sempurna dengan akhir kemenangan Arsenal yang diperjuangkan dengan keras. 

  • Tonton klipnya

  • Perubahan besar di puncak

    Putaran pertandingan tengah pekan ini berpotensi menentukan arah persaingan gelar Premier League musim 2025-26. Arsenal berada di puncak klasemen dengan 67 poin dari 30 pertandingan, mengukuhkan keunggulan yang signifikan atas rival terdekatnya.

    Di sisi lain, tim asuhan Guardiola, yang biasanya begitu dominan di musim semi, kini tertinggal tujuh poin dengan 60 poin dari 29 pertandingan. Meskipun City masih memiliki satu pertandingan lebih banyak, kekalahan dari Forest telah memberikan momentum penuh kepada skuad Arteta.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sprint akhir dimulai

    Arsenal akan berusaha mempertahankan keunggulan tujuh poin mereka saat kembali beraksi di Premier League. Dengan garis finis kini sudah di depan mata, Arteta ingin para pemainnya tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh kebisingan dari luar dan perayaan viral yang saat ini mendominasi media sosial.

    Namun, sebelum menghadapi Everton di Premier League pada 14 Maret, The Gunners akan terlebih dahulu berhadapan dengan Mansfield Town di Piala FA dan Bayer Leverkusen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

