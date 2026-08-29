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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PARMAAFP

Diterjemahkan oleh

Video: Para Pemain Cadangan Bawa Juventus Pecahkan Kebuntuan Kontra Parma

Juventus vs Parma Calcio 1913
Juventus
Parma Calcio 1913
Serie A
Italia

Juventus memenangi laga melawan Parma dengan skor 2-0 di Stadion Allianz, setelah bersabar menghadapi soliditas sang tamu sepanjang babak pertama tanpa gol, sebelum menjebol gawang lawan pada babak kedua melalui pemain pengganti Nicolas Gonzalez, kemudian Teun Koopmeiners pada penampilan pertamanya usai masuk menggantikan Andrea Cambiaso yang mengalami cedera.

Tim asuhan pelatih Luciano Spalletti melanjutkan start apiknya di Liga Italia dengan meraih kemenangan kedua secara beruntun, sementara Parma untuk laga kedua secara beruntun gagal mencetak gol.

  • Tekanan Juventus dan Peringatan Parma

    Juventus memulai laga dengan tekanan sejak dini, di mana Manuel Locatelli dan Douglas Luiz mengendalikan penguasaan bola di lini tengah, sementara Francisco Conceicao terus merepotkan lini pertahanan Parma dari sisi kanan. Luiz menyia-nyiakan peluang lewat tembakan yang melewati tiang gawang pada menit ke-27, sebelum Conceicao mengenai tiang luar dengan tembakan keras pada menit ke-33.

    Namun, Parma memberikan dua peringatan dini; Cristian Ordonez menyia-nyiakan peluang pada menit ke-13, kemudian Ablal Toure mengirim umpan silang berbahaya kepada Simone Lontani pada menit ke-15, tetapi tak ada yang mampu mengonversinya menjadi gol.

    Jonathan David nyaris memberi keunggulan bagi tuan rumah pada menit ke-45+2, setelah kerja sama antara Locatelli dan Randal Kolo Muani, tetapi lini pertahanan Parma menghalau tembakannya, sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

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  • Gonzalez membuka jalan

    Juventus memulai babak kedua dengan tempo yang lebih cepat, dan Kolo Muani menyia-nyiakan dua peluang pada menit ke-56, sebelum Spalletti memasukkan Nicolas Gonzalez menggantikan David pada menit ke-57.

    Sang pemain pengganti tidak butuh waktu lama untuk memberikan sentuhannya. Setelah tembakan pertama yang melenceng tipis di menit ke-61, ia berhasil membuka keunggulan pada menit ke-62, menyusul upaya yang membentur tiang gawang sebelum ia menyambutnya dengan tembakan lain yang bersarang ke dalam gawang.

    Tekanan Juventus terus berlanjut demi mencari gol kedua, dan Kolo Muani menyia-nyiakan peluang seorang diri pada menit ke-70 setelah kiper Parma, Edoardo Corvi, tampil gemilang menggagalkannya. Sebaliknya, Parma hanya sesekali menguji kiper Juventus, Guglielmo Vicario, sementara bola-bola mereka menyentuh kotak penalti tuan rumah hanya sembilan kali hingga menit ke-72. 

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  • Koopmeiners menuntaskan misi

    Spalletti melakukan pergantian terpaksa pada menit ke-86 dengan keluarnya Cambiaso yang mengalami cedera dan masuknya Koopmeiners, sebelum pemain Belanda itu memastikan hasil pertandingan hanya dua menit kemudian. Serangan bermula dari umpan Kolo Muani kepada Locatelli, yang menyiapkan bola untuk Koopmeiners di sisi kiri kotak penalti, lalu ia melepaskan tembakan kaki kiri yang akurat ke sudut bawah, mencetak gol kedua pada menit ke-88.

    Parma berusaha memperkecil ketertinggalan pada menit-menit akhir, namun gagal menciptakan peluang nyata, sebelum Abdoulaye Kounate menerima kartu kuning pada menit ke-90+3 usai pelanggarannya terhadap Kolo Muani, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Juventus 2-0.

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