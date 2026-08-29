Juventus memulai laga dengan tekanan sejak dini, di mana Manuel Locatelli dan Douglas Luiz mengendalikan penguasaan bola di lini tengah, sementara Francisco Conceicao terus merepotkan lini pertahanan Parma dari sisi kanan. Luiz menyia-nyiakan peluang lewat tembakan yang melewati tiang gawang pada menit ke-27, sebelum Conceicao mengenai tiang luar dengan tembakan keras pada menit ke-33.

Namun, Parma memberikan dua peringatan dini; Cristian Ordonez menyia-nyiakan peluang pada menit ke-13, kemudian Ablal Toure mengirim umpan silang berbahaya kepada Simone Lontani pada menit ke-15, tetapi tak ada yang mampu mengonversinya menjadi gol.

Jonathan David nyaris memberi keunggulan bagi tuan rumah pada menit ke-45+2, setelah kerja sama antara Locatelli dan Randal Kolo Muani, tetapi lini pertahanan Parma menghalau tembakannya, sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata.