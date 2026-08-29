Juventus memenangi laga melawan Parma dengan skor 2-0 di Stadion Allianz, setelah bersabar menghadapi soliditas sang tamu sepanjang babak pertama tanpa gol, sebelum menjebol gawang lawan pada babak kedua melalui pemain pengganti Nicolas Gonzalez, kemudian Teun Koopmeiners pada penampilan pertamanya usai masuk menggantikan Andrea Cambiaso yang mengalami cedera.
Tim asuhan pelatih Luciano Spalletti melanjutkan start apiknya di Liga Italia dengan meraih kemenangan kedua secara beruntun, sementara Parma untuk laga kedua secara beruntun gagal mencetak gol.