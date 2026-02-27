Goal.com
Neymar Vinicius Junior celebration 2025-26Getty/GOAL
VIDEO: Neymar melakukan selebrasi Vinicius Jr setelah mencetak gol untuk Santos

Neymar menunjukkan dukungan kepada rekan senegaranya Vinicius Junior saat mencetak gol untuk Santos dalam pertandingan melawan Vasco da Gama. Bintang Real Madrid, Vini, kembali menjadi sorotan dalam skandal rasisme di Eropa, dengan Neymar memberikan dukungannya kepada rekan setimnya di timnas Brasil saat meniru perayaan gol sang pemain berusia 25 tahun.

  • Vinicius membantu Real Madrid melaju mulus melalui babak playoff Liga Champions.

    Pada leg pertama babak playoff fase gugur Liga Champions antara Real dan Benfica yang berlangsung di Estadio da Luz, Vinicius dilaporkan menjadi sasaran pelecehan rasial dari winger Argentina Gianluca Prestianni - yang kemudian dikenai larangansementara oleh UEFA.

    Ini bukan kali pertama penyerang Real Madrid, Vinicius, menjadi sasaran pemain dan pendukung lawan. Namun, ia memberikan kontribusi penting dalam pertandingan sengit melawan Benfica - mencetak gol dalam kedua leg kemenangan agregat 3-1 untuk Real.

    Perayaannya memicu adegan yang tidak menyenangkan di Lisbon, saat ia menari di dekat bendera sudut, namun rutinitas yang sama diulang saat memastikan Real lolos ke babak 16 besar kompetisi Eropa elite di kandang sendiri di Santiago Bernabeu.

  • Lihat Neymar meniru perayaan Vinicius setelah mencetak gol untuk Santos.

  • Mengapa Neymar memberikan anggukan kepada rekan setimnya di tim nasional Brasil.

    Neymar termasuk di antara mereka yang memantau perkembangan dari jauh, dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil kembali ke tanah airnya bersama Santos. Mantan gelandang serang Barcelona itu tampil pada Kamis saat menghadapi Vasco da Gama.

    Dia memimpin timnya meraih kemenangan 2-1. Setelah mencetak gol sendiri, Neymar sengaja berjalan ke bendera sudut dan meniru perayaan Vinicius. Dia mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan: “Tarian itu untuk Vinícius Jr. Ketika dia mencetak gol pertamanya di Portugal dan menghadapi hinaan dan rasisme, saya berkata padanya: ‘Ketika kamu mencetak gol, rayakan dengan cara yang sama, karena jika saya mencetak gol, saya akan melakukan hal yang sama’.”

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    Apakah Neymar akan masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026?

    Neymar mencetak kedua gol Santos dalam pertandingan terakhir mereka. Dua gol tersebut merupakan kali kedua dalam enam bulan terakhir di mana pemain berusia 34 tahun itu mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan.

    Dia telah menghadapi kritik terkait performa dan kebugarannya belakangan ini, namun dia mengatakan kepada SporTV bahwa dia memberikan respons sempurna bagi para skeptis: “Minggu lalu mereka mengatakan saya adalah pemain terburuk di dunia. Sepak bola memang seperti itu...hari ini kamu pensiun, besok kamu harus pergi ke Piala Dunia. Saya hidup sehari-hari. Saya bekerja keras untuk mencapai kondisi terbaik.”

    Neymar berharap bisa mendapatkan tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Dengan 79 gol internasional di namanya, dia belum mewakili negaranya sejak mengalami cedera ligamen lutut pada musim gugur 2023.

