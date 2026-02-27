VIDEO: Neymar melakukan selebrasi Vinicius Jr setelah mencetak gol untuk Santos

Pada leg pertama babak playoff fase gugur Liga Champions antara Real dan Benfica yang berlangsung di Estadio da Luz, Vinicius dilaporkan menjadi sasaran pelecehan rasial dari winger Argentina Gianluca Prestianni - yang kemudian dikenai larangansementara oleh UEFA.

Ini bukan kali pertama penyerang Real Madrid, Vinicius, menjadi sasaran pemain dan pendukung lawan. Namun, ia memberikan kontribusi penting dalam pertandingan sengit melawan Benfica - mencetak gol dalam kedua leg kemenangan agregat 3-1 untuk Real.

Perayaannya memicu adegan yang tidak menyenangkan di Lisbon, saat ia menari di dekat bendera sudut, namun rutinitas yang sama diulang saat memastikan Real lolos ke babak 16 besar kompetisi Eropa elite di kandang sendiri di Santiago Bernabeu.