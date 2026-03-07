VIDEO: Mirip Cristiano Ronaldo! Bintang muda Manchester United, JJ Gabriel, mencetak gol individu yang luar biasa dalam pertandingan U-18

The Red Devils tampil dominan sepanjang pertandingan, mengamankan keunggulan 5-1 yang telak, dengan Gabriel menjadi bintang utama. Gol pertamanya pada sore itu merupakan contoh keahlian teknis yang luar biasa, saat ia melepaskan tembakan dari jarak 25 yard yang membentur pemain lawan. Bola melengkung dramatis di udara, menyentuh bagian bawah mistar gawang sebelum mendarat di jaring, menandai awal penampilan individu yang luar biasa. Jika gol pertamanya adalah contoh teknik cerdas, gol keduanya adalah mahakarya kemampuan individu dan kekuatan mentah. Pemuda itu mengalahkan dua bek dengan gerakan skill sebelum melepaskan tembakan ke sudut atas gawang dari jarak sekitar 25 yard. Urutan aksi itu tampak seolah-olah diambil langsung dari klip highlight Ronaldo terbaik, menggabungkan gerakan kaki yang lincah untuk menghindari penjaga dengan penyelesaian mematikan yang melesat ke sudut gawang. Keberanian untuk mengambil tembakan dari jarak sejauh itu, setelah berhasil menggiring bola, menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa.