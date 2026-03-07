The Red Devils tampil dominan sepanjang pertandingan, mengamankan keunggulan 5-1 yang telak, dengan Gabriel menjadi bintang utama. Gol pertamanya pada sore itu merupakan contoh keahlian teknis yang luar biasa, saat ia melepaskan tembakan dari jarak 25 yard yang membentur pemain lawan. Bola melengkung dramatis di udara, menyentuh bagian bawah mistar gawang sebelum mendarat di jaring, menandai awal penampilan individu yang luar biasa. Jika gol pertamanya adalah contoh teknik cerdas, gol keduanya adalah mahakarya kemampuan individu dan kekuatan mentah. Pemuda itu mengalahkan dua bek dengan gerakan skill sebelum melepaskan tembakan ke sudut atas gawang dari jarak sekitar 25 yard. Urutan aksi itu tampak seolah-olah diambil langsung dari klip highlight Ronaldo terbaik, menggabungkan gerakan kaki yang lincah untuk menghindari penjaga dengan penyelesaian mematikan yang melesat ke sudut gawang. Keberanian untuk mengambil tembakan dari jarak sejauh itu, setelah berhasil menggiring bola, menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa.
VIDEO: Mirip Cristiano Ronaldo! Bintang muda Manchester United, JJ Gabriel, mencetak gol individu yang luar biasa dalam pertandingan U-18
Sebuah momen kejeniusan individu
Berjuang untuk mempertahankan bakat generasi
Kenaikan pesat Gabriel tidak luput dari perhatian raksasa-raksasa sepak bola Eropa, dan United menghadapi perjuangan besar untuk mempertahankan jasanya. Situasi mencapai titik kritis tahun lalu ketika perwakilannya menyarankan masa depannya mungkin berada di luar Manchester, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan petinggi klub. Taruhannya tidak bisa lebih tinggi selama negosiasi tersebut, terutama dengan rival terdekat United yang mengintai. Manchester City termasuk di antara tim-tim yang serius tertarik untuk merekrutnya musim panas lalu, dengan Barcelona juga dikenal sebagai pengagumnya.
Jalan menuju debut di Liga Premier
Seiring musim memasuki fase akhir, pertanyaan tetap mengemuka apakah Gabriel akan mendapatkan kesempatan bermain di level senior sebelum musim berakhir. United sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan dan mungkin tidak memiliki kemewahan untuk memberikan debut Premier League kepada Gabriel musim ini mengingat persaingan yang sengit untuk sepak bola Eropa musim ini. Meskipun para penggemar antusias untuk melihat pemain berusia 15 tahun itu tampil di panggung besar, staf pelatih kemungkinan akan memprioritaskan perkembangan fisik jangka panjangnya daripada memperkenalkannya secara prematur ke tuntutan sepak bola kasta tertinggi.