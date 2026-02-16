VIDEO: Mikel Arteta terjebak dalam situasi canggung saat ditemui oleh seorang penggemar Arsenal yang meminta tanda tangan saat ia meninggalkan Stadion Emirates bersama keluarganya

Arteta telah memberitahu para wartawan bahwa The Gunners berhasil mengalahkan Wigan dengan mudah tanpa banyak kesulitan: “Itu luar biasa. Segera terlihat bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Para pemain benar-benar bersemangat dan tajam. Dan ya, kami berhasil memberikan banyak tekanan pada mereka.

“Sangat senang kami lolos ke babak berikutnya. Itu yang kami inginkan dan saya pikir cara kami melakukannya juga bagus, dengan banyak perubahan. Tapi tim menunjukkan keinginan yang kuat terlebih dahulu, yang paling penting saat menghadapi tim-tim seperti ini di kompetisi.

“Kemudian kekompakan, yang biasanya tidak ada sejak awal karena banyaknya perubahan yang dilakukan. Tapi tim, menurut saya, bermain dengan intensitas tinggi, niat yang besar untuk menyerang, terus-menerus mengancam lawan, dan kami mencetak beberapa gol luar biasa di babak pertama. Itu membuat perbedaan.”

Arsenal - yang lolos ke babak kelima Piala FA, final Piala Carabao, dan babak 16 besar Liga Champions - akan kembali beraksi di Premier League pada Rabu saat bertandang ke Wolves yang berada di dasar klasemen. Mereka akan memasuki pertandingan itu dengan keunggulan empat poin di puncak klasemen.