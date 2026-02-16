Goal.com
VIDEO: Mikel Arteta terjebak dalam situasi canggung saat ditemui oleh seorang penggemar Arsenal yang meminta tanda tangan saat ia meninggalkan Stadion Emirates bersama keluarganya

Mikel Arteta terlibat dalam insiden canggung dengan seorang pendukung yang meminta tanda tangan setelah kemenangan Arsenal di putaran keempat Piala FA melawan Wigan. Manajer The Gunners tersebut bermaksud pulang bersama keluarganya setelah insiden tersebut, namun ia terlihat di dalam mobilnya oleh para penggemar yang jeli. Meskipun ia telah menegaskan bahwa ia tidak berniat memenuhi permintaan tanda tangan di jersey, seorang individu tetap bersikeras.

  • Arsenal dengan mudah mengalahkan Wigan dalam laga Piala FA.

    Arsenal dengan mudah mengalahkan lawan dari Liga Satu dalam pertandingan piala terbaru mereka, dengan kemenangan 4-0 yang membawa mereka lolos ke babak kelima. Noni Madueke, Gabriel Martinelli, dan Gabriel Jesus semua mencetak gol dalam 27 menit pertama, sementara Jack Hunt juga mencetak gol bunuh diri.

    Pemimpin klasemen Premier League dapat mengendurkan tekanan meskipun masih ada satu jam waktu bermain tersisa, dengan Arteta menyaksikan timnya menjalani pertandingan dengan santai sambil tetap dalam perburuan gelar quadruple bersejarah.

  • Lihat Arteta terjebak dalam percakapan canggung.

  • Arteta mengabaikan permintaan tanda tangan dari seorang penggemar Arsenal.

    Saat menikmati malam yang relatif tenang di pinggir lapangan, Arteta sedikit kebingungan saat keluar dari Emirates Stadium. Ia berhasil sampai ke mobilnya dan keluar ke jalan-jalan di sekitar stadion ikonik tersebut, tetapi segera terjebak dalam kemacetan.

    Hal itu membuatnya rentan diserbu oleh para pendukung yang masih berkeliaran di sekitar stadion. Salah satu dari mereka mendekati mobil Arteta dan memohon agar sang pelatih asal Spanyol itu menandatangani kaosnya. Ia mengaku bahwa tanda tangan tersebut untuk anaknya.

    Permintaan itu tidak didengar, karena pelatih kepala Arsenal memilih tidak menurunkan kaca jendela dan mengambil pena. Pendukung itu menolak menyerah saat Arteta merayap melalui antrean lalu lintas yang lambat, tetapi pada akhirnya dia pulang dengan tangan kosong saat pertukaran sepihak itu berakhir.

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Jadwal pertandingan Arsenal musim 2025-26: Pertandingan berikutnya dalam upaya merebut gelar Premier League

    Arteta telah memberitahu para wartawan bahwa The Gunners berhasil mengalahkan Wigan dengan mudah tanpa banyak kesulitan: “Itu luar biasa. Segera terlihat bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Para pemain benar-benar bersemangat dan tajam. Dan ya, kami berhasil memberikan banyak tekanan pada mereka.

    “Sangat senang kami lolos ke babak berikutnya. Itu yang kami inginkan dan saya pikir cara kami melakukannya juga bagus, dengan banyak perubahan. Tapi tim menunjukkan keinginan yang kuat terlebih dahulu, yang paling penting saat menghadapi tim-tim seperti ini di kompetisi.

    “Kemudian kekompakan, yang biasanya tidak ada sejak awal karena banyaknya perubahan yang dilakukan. Tapi tim, menurut saya, bermain dengan intensitas tinggi, niat yang besar untuk menyerang, terus-menerus mengancam lawan, dan kami mencetak beberapa gol luar biasa di babak pertama. Itu membuat perbedaan.”

    Arsenal - yang lolos ke babak kelima Piala FA, final Piala Carabao, dan babak 16 besar Liga Champions - akan kembali beraksi di Premier League pada Rabu saat bertandang ke Wolves yang berada di dasar klasemen. Mereka akan memasuki pertandingan itu dengan keunggulan empat poin di puncak klasemen.

