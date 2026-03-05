VIDEO: Michael Carrick yang marah tidak berbicara dengan SATUPUN pemain Manchester United saat pertandingan melawan Newcastle berakhir, sambil bertepuk tangan kepada para penggemar sebelum bergegas masuk ke terowongan

Reaksi manajer interim tersebut menunjukkan standar tinggi yang diterapkan di balik layar. Dengan menolak berinteraksi dengan para pemain segera setelah peluit akhir, Carrick mengirimkan pesan yang jelas bahwa keunggulan jumlah pemain seharusnya memberinya tiga poin. "Ya, kami tidak puas dengan cara kami bermain malam ini," katanya, seperti dikutip dari situsweb resmi klub.

"Cara pertandingan berlangsung, saya pikir kami memiliki kendali besar, tetapi pujian untuk Newcastle, saya pikir cara mereka mendekati pertandingan, saya pikir kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit di sini, tetapi kami mengarahkan pertandingan untuk berada dalam posisi di mana kami merasa seharusnya kami bisa melaju, tetapi kami tidak melakukannya. Jadi ya, sangat kecewa."

Meskipun terlihat kecewa di lapangan, Carrick berhati-hati untuk tidak meragukan usaha timnya saat berbicara dengan media.

"Ini hanya soal kualitas dan penampilan; bukan soal karakter atau keinginan untuk menang atau hal-hal seperti itu," katanya dengan tegas. "Mudah untuk menyalahkan hal-hal seperti itu hanya karena kita tidak menang dalam pertandingan sepak bola. Pujian untuk Newcastle, mereka pantas menang malam ini, jadi menyakitkan bagi saya untuk mengatakannya, tapi begitulah adanya, dan kita perlu kembali bekerja dan menjadi lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Ada pelajaran di dalamnya, dan kita perlu belajar bersama sebagai tim. Kita punya waktu untuk menganalisisnya dan memperbaiki diri."