Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Michael Carrick yang marah tidak berbicara dengan SATUPUN pemain Manchester United saat pertandingan melawan Newcastle berakhir, sambil bertepuk tangan kepada para penggemar sebelum bergegas masuk ke terowongan

Rekor tak terkalahkan Michael Carrick sebagai manajer Manchester United berakhir dalam suasana frustrasi yang memuncak di St. James' Park. Setelah gol penentu di menit ke-90 oleh Will Osula, manajer United terlihat sengaja mengabaikan para pemainnya di lapangan, memilih untuk menyapa para pendukung yang datang sebelum pergi sendirian melalui terowongan.

  • Carrick kesal setelah rekor tak terkalahkan berakhir.

    Masa bulan madu Carrick terhenti secara tiba-tiba di wilayah timur laut saat Manchester United menelan kekalahan 2-1. Meskipun Newcastle United bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua setelah Jacob Ramsey diusir dari lapangan, Setan Merah tidak mampu mencetak gol penentu dan akhirnya kebobolan gol dramatis di menit-menit akhir oleh Will Osula.

    Saat peluit akhir berbunyi, Carrick, yang dikenal dengan sikap tenangnya, tampak sangat kesal dengan kurangnya ketajaman timnya. Ia sengaja mengabaikan para pemainnya yang kecewa, tidak memberikan kata-kata penghiburan atau analisis taktis.

    Alih-alih, manajer United berdiri sendirian, mengarahkan perhatiannya ke tribun tamu untuk memberi apresiasi kepada para pendukung yang telah datang. Wajahnya tetap menunjukkan ekspresi frustrasi saat ia membalikkan punggungnya kepada tim dan berjalan menuju ruang ganti, meninggalkan para pemain bintangnya untuk merenungkan peluang besar yang terlewatkan.

  • Tonton klipnya

  • Carrick menyoroti kelemahan teknis.

    Reaksi manajer interim tersebut menunjukkan standar tinggi yang diterapkan di balik layar. Dengan menolak berinteraksi dengan para pemain segera setelah peluit akhir, Carrick mengirimkan pesan yang jelas bahwa keunggulan jumlah pemain seharusnya memberinya tiga poin. "Ya, kami tidak puas dengan cara kami bermain malam ini," katanya, seperti dikutip dari situsweb resmi klub.

    "Cara pertandingan berlangsung, saya pikir kami memiliki kendali besar, tetapi pujian untuk Newcastle, saya pikir cara mereka mendekati pertandingan, saya pikir kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit di sini, tetapi kami mengarahkan pertandingan untuk berada dalam posisi di mana kami merasa seharusnya kami bisa melaju, tetapi kami tidak melakukannya. Jadi ya, sangat kecewa."

    Meskipun terlihat kecewa di lapangan, Carrick berhati-hati untuk tidak meragukan usaha timnya saat berbicara dengan media. 

    "Ini hanya soal kualitas dan penampilan; bukan soal karakter atau keinginan untuk menang atau hal-hal seperti itu," katanya dengan tegas. "Mudah untuk menyalahkan hal-hal seperti itu hanya karena kita tidak menang dalam pertandingan sepak bola. Pujian untuk Newcastle, mereka pantas menang malam ini, jadi menyakitkan bagi saya untuk mengatakannya, tapi begitulah adanya, dan kita perlu kembali bekerja dan menjadi lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Ada pelajaran di dalamnya, dan kita perlu belajar bersama sebagai tim. Kita punya waktu untuk menganalisisnya dan memperbaiki diri."

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kehilangan posisi di tiga besar

    Kekalahan ini mengancam posisi Manchester United di tiga besar klasemen Premier League. Mereka kini mengoleksi 51 poin dari 29 pertandingan, sama dengan Aston Villa yang berada satu peringkat di bawah mereka, sementara Chelsea hanya tertinggal tiga poin setelah kemenangan telak 4-1 di Villa Park. Dengan jeda sekitar 10 hari, Carrick akan memiliki waktu untuk menganalisis kegagalan taktis yang terjadi di St. James' Park sebelum mereka menghadapi Villa dalam pertandingan berikutnya pada 15 Maret.

