VIDEO: Michael Carrick yang marah tidak berbicara dengan SATUPUN pemain Manchester United saat pertandingan melawan Newcastle berakhir, sambil bertepuk tangan kepada para penggemar sebelum bergegas masuk ke terowongan

Masa bulan madu Carrick terhenti secara tiba-tiba di wilayah timur laut saat Manchester United menelan kekalahan 2-1. Meskipun Newcastle United bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua setelah Jacob Ramsey diusir dari lapangan, Setan Merah tidak mampu mencetak gol penentu dan akhirnya kebobolan gol dramatis di menit-menit akhir oleh Will Osula.
Saat peluit akhir berbunyi, Carrick, yang dikenal dengan sikap tenangnya, tampak sangat kesal dengan kurangnya ketajaman timnya. Ia sengaja mengabaikan para pemainnya yang kecewa, tidak memberikan kata-kata penghiburan atau analisis taktis.
Alih-alih, manajer United berdiri sendirian, mengarahkan perhatiannya ke tribun tamu untuk memberi apresiasi kepada para pendukung yang telah datang. Wajahnya tetap menunjukkan ekspresi frustrasi saat ia membalikkan punggungnya kepada tim dan berjalan menuju ruang ganti, meninggalkan para pemain bintangnya untuk merenungkan peluang besar yang terlewatkan.