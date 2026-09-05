Mendy juga menyampaikan teguran kepada para pendukung Al Ahli, karena teriakan cemoohan yang mereka lontarkan kepada gelandang asal Ukraina Artem Bondarenko, rekrutan baru dari Shakhtar Donetsk, sejak awal pertandingan hingga akhir laga.

Mendy berkata dalam hal ini: "Saya ingin menegaskan bahwa kami bersatu, dan sebagaimana saya katakan kepada para pendukung bahwa kami bersama mereka, kami juga membutuhkan mereka bersama kami. Mereka harus mendukung kami dan mendukung setiap pemain dalam tim. Selama ada pemain yang berada di sini dan mengenakan kostum klub, maka kita semua harus berdiri di belakangnya."

Ia menambahkan: "Baru sepuluh hari lalu para pendukung memberikan sambutan luar biasa kepada salah satu pemain, dan kini ia menjadi anggota tim serta bagian dari keluarga ini. Yang lebih besar dari siapa pun adalah keluarga ini dan klub ini, klub terbesar di Asia dan bukan hanya di Arab Saudi."

Ia melanjutkan: "Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepada Arab Saudi, kepada kerajaan, kepada Asia, dan kepada dunia bahwa kami adalah klub terbaik. Kami ingin setiap pemain yang datang ke sini merasa disambut dan senang berada di sini, sebagaimana yang selalu dilakukan para pendukung kami kepada kami masing-masing."

Ia menuturkan lebih lanjut: "Hal-hal ini tidak boleh berubah. Kami mencintai para pendukung kami dan peduli kepada mereka, dan saya yakin mereka juga mencintai kami masing-masing."