Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Mendy Ungkap Kebenaran soal Pemecatan Direktur Olahraga dan Kritik Suporter Al Ahly

E. Mendy
A. Bondarenko
Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
Senegal
Ukraina
Arab Saudi

Kiper asal Senegal membuka hatinya

Kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy, mengungkap fakta di balik pemecatan Direktur Olahraga sebelumnya klub tersebut asal Portugal, Rui Pedro Braz, sekaligus melayangkan kritik kepada para pendukung tim.

Al Ahli menang atas Al Riyadh dengan skor 5-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Jumat malam kemarin, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

  • Fakta di balik pemecatan Roi Pedro

    Seusai pertandingan, Mendy ditanya tentang kebenaran soal keterlibatannya dalam keputusan yang diumumkan Al Ahli, kemarin lusa pada hari Kamis, terkait berakhirnya masa jabatan Roy Pedro sebagai direktur olahraga, kurang dari setahun setelah ia mengemban tanggung jawab tersebut.

    Saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Arab Saudi sebelumnya menegaskan bahwa para pemain Al Ahli menggelar pertemuan dengan manajemen klub, seusai kekalahan di laga El Clasico melawan Al Hilal dengan skor telak 3-0, pada hari Selasa lalu, untuk menuntut pemecatan direktur olahraga.

    Kiper asal Senegal itu menanggapi tuduhan tersebut dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", seraya berkata: "Kami adalah pemain sepak bola, dan kami tidak mengambil keputusan seperti itu."

    Ia menjelaskan: "Tempat di mana kami harus berbicara adalah lapangan, dan itulah tempat di mana jawaban kami seharusnya berada. Kami adalah pemain sebelum hal lainnya, dan tidak ada yang lebih besar dari klub, serta tidak akan ada yang lebih besar dari klub."

    • Iklan

  • Kecaman suporter Al Ahly

    Mendy juga menyampaikan teguran kepada para pendukung Al Ahli, karena teriakan cemoohan yang mereka lontarkan kepada gelandang asal Ukraina Artem Bondarenko, rekrutan baru dari Shakhtar Donetsk, sejak awal pertandingan hingga akhir laga.

    Mendy berkata dalam hal ini: "Saya ingin menegaskan bahwa kami bersatu, dan sebagaimana saya katakan kepada para pendukung bahwa kami bersama mereka, kami juga membutuhkan mereka bersama kami. Mereka harus mendukung kami dan mendukung setiap pemain dalam tim. Selama ada pemain yang berada di sini dan mengenakan kostum klub, maka kita semua harus berdiri di belakangnya."

    Ia menambahkan: "Baru sepuluh hari lalu para pendukung memberikan sambutan luar biasa kepada salah satu pemain, dan kini ia menjadi anggota tim serta bagian dari keluarga ini. Yang lebih besar dari siapa pun adalah keluarga ini dan klub ini, klub terbesar di Asia dan bukan hanya di Arab Saudi."

    Ia melanjutkan: "Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepada Arab Saudi, kepada kerajaan, kepada Asia, dan kepada dunia bahwa kami adalah klub terbaik. Kami ingin setiap pemain yang datang ke sini merasa disambut dan senang berada di sini, sebagaimana yang selalu dilakukan para pendukung kami kepada kami masing-masing."

    Ia menuturkan lebih lanjut: "Hal-hal ini tidak boleh berubah. Kami mencintai para pendukung kami dan peduli kepada mereka, dan saya yakin mereka juga mencintai kami masing-masing."

  • Kembali ke Jalur Kemenangan

    Mendy juga berbicara mengenai kembalinya mereka ke jalur kemenangan di Liga Roshn, setelah dua kekalahan beruntun dari Al-Khaleej dengan skor 1-3 pada pekan keempat, lalu dari Al-Hilal dalam laga El Clasico dengan tiga gol tanpa balas, pada pertandingan yang ditunda dari pekan ketiga.

    Ia berkomentar: "Kami sadar di antara kami bahwa kami tidak menampilkan permainan yang cukup dalam dua pertandingan terakhir. Skenario setiap pertandingan berbeda, tetapi jelas bahwa apa yang kami tampilkan tidaklah cukup, dan itu bukanlah karakter kami yang sebenarnya."

    Ia menjelaskan lebih lanjut: "Kami banyak berbicara selama sepekan ini, dan kami mengingatkan diri kami sendiri akan hal-hal yang membuat kami kuat. Kami tahu bahwa kami akan bermain di kandang sendiri dan bahwa kami harus meraih tiga poin untuk kembali ke jalur yang benar, dan itulah yang kami lakukan."

    Ia melanjutkan: "Kami menjalani sejumlah besar kompetisi dan pertandingan, jadi mengapa kami harus merasa khawatir? Kami bermain dan mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan."

    Ia menutup: "Kami adalah salah satu klub yang paling banyak menjalani pertandingan di Arab Saudi dan Asia, maka kami hanya perlu fokus pada pekerjaan kami, percaya pada diri sendiri, dan terus bekerja keras, karena keberhasilan kami tidak akan tercapai kecuali dengan kerja keras dan kebersamaan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Simak pernyataan Mendy

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL