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Diterjemahkan oleh

Video: Menangis Saat Keluar Lapangan, Cedera Trezeguet Picu Kekhawatiran Jelang Pemusatan Latihan Mesir

Al Khaleej vs Al Riyadh
Al Khaleej
Al Riyadh
Saudi Pro League
Trezeguet
Egypt vs Angola
Egypt
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
South Sudan vs Egypt
South Sudan
Arab Saudi
Mesir
Angola
Sudan Selatan

Kejutan awal, dan penantian di timnas Mesir

Klub Al Riyadh menerima pukulan telak dengan cederanya bintang asal Mesir mereka, Mahmoud Hassan Trezeguet, dalam laga yang sedang berlangsung Senin malam melawan Al Khaleej (0-0) pada pekan kelima Liga Roshn Saudi Pro League.

Trezeguet meninggalkan lapangan pada menit ke-14, setelah tekel keras dari pemain Al Khaleej, Boubacar Kouyate. Winger asal Mesir itu terjatuh di atas lapangan selama dua menit, kemudian tim medis memutuskan untuk menggantinya.

Raut kesedihan tampak di wajah Trezeguet akibat cedera parah yang dialaminya, hingga ia keluar dari lapangan sambil menangis, di tengah hiburan dari staf pelatih tim Al Riyadh.

  • Indikasi mengkhawatirkan sebelum cedera menghadapi Al Khaleej

    Trezeguet absen dari pertandingan sebelumnya melawan Al-Ahli pada pekan kelima Liga Roshn Saudi untuk Profesional, yang berakhir dengan kekalahan timnya 5-0, akibat cedera otot hamstring.

    Trezeguet mengalami cedera pada awal pertandingan hari ini, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan sang pemain untuk tampil sejak awal pada laga melawan Al-Khaleej.

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  • Diagnosis awal: Kegelisahan di kamp Mesir

    Surat kabar Saudi Al-Riyadiah menyebutkan bahwa cedera yang sama, yakni "otot hamstring", menjadi penyebab Trezeguet ditarik keluar lebih awal saat menghadapi Al-Khaleej. Pemain internasional Mesir itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dan rontgen dalam beberapa jam mendatang, guna memastikan secara akurat sifat cedera tersebut serta mengungkap tingkat keseriusannya dan durasi absennya yang mungkin terjadi dari latihan dan pertandingan.

    Cedera ini datang pada waktu yang sulit, karena Trezeguet diperkirakan akan dipanggil ke pemusatan latihan timnas Mesir berikutnya untuk menghadapi Angola dan Sudan Selatan, pada 25 dan 29 September ini, dalam kualifikasi Piala Afrika 2027.

    Ini merupakan pertandingan keenam yang dijalani Trezeguet bersama Al-Riyadh musim ini, di liga dan Piala Raja, dan ia berhasil mencetak satu gol di Liga Saudi, serta menciptakan dua assist, satu di liga dan satu lagi di ajang piala.

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    Poin Al-Riyadh naik menjadi 5 poin di peringkat kedua belas, sementara Al-Khaleej meraih poin keempatnya di peringkat ketiga belas pada klasemen Liga Roshn Saudi untuk profesional.

    Al-Riyadh dijadwalkan bermain pada pekan berikutnya melawan Al-Kholood, hari Minggu mendatang.

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