Klub Al Riyadh menerima pukulan telak dengan cederanya bintang asal Mesir mereka, Mahmoud Hassan Trezeguet, dalam laga yang sedang berlangsung Senin malam melawan Al Khaleej (0-0) pada pekan kelima Liga Roshn Saudi Pro League.

Trezeguet meninggalkan lapangan pada menit ke-14, setelah tekel keras dari pemain Al Khaleej, Boubacar Kouyate. Winger asal Mesir itu terjatuh di atas lapangan selama dua menit, kemudian tim medis memutuskan untuk menggantinya.

Raut kesedihan tampak di wajah Trezeguet akibat cedera parah yang dialaminya, hingga ia keluar dari lapangan sambil menangis, di tengah hiburan dari staf pelatih tim Al Riyadh.