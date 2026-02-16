VIDEO: Mason Greenwood menampilkan penampilan individu yang luar biasa dalam pertandingan pertamanya bersama Marseille sejak kepergian Roberto De Zerbi - namun OM membuang keunggulan dua gol

Greenwood menjadi sosok yang dinamis sepanjang pertandingan melawan Strasbourg, di mana ia dituntut untuk memberikan sentuhan serangan yang mematikan. Ia memecahkan kebuntuan dalam 14 menit pertama dan terus membuat lawan-lawan domestiknya waspada sepanjang 90 menit pertandingan yang menawan.

Pemain berusia 24 tahun itu, bagaimanapun, menyaksikan Marseille kehilangan poin berharga. Pelatih Italia De Zerbi harus membayar harga atas kegagalan memberikan performa konsisten, dengan kekalahan 5-0 dari rival abadi PSG dalam Le Classique menjadi titik balik baginya.

De Zerbi dilaporkan merasa frustrasi karena kurangnya usaha dari para pemainnya saat mengalami kekalahan mahal di kandang dan tandang - termasuk kegagalan dini di kompetisi Liga Champions. Para pendukung yang kecewa dengan cepat menyuarakan keluhan mereka.

Mereka mengambil langkah lebih jauh di akhir hasil imbang yang mengecewakan melawan Strasbourg, dengan laporan menyebutkan bahwa sejumlah pendukung yang marah mencoba menerobos ruang presiden di Stade Velodrome - setelah sebelumnya menggelar protes lebih lanjut terhadap dewan klub.