Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty
Chris Burton

VIDEO: Mason Greenwood menampilkan penampilan individu yang luar biasa dalam pertandingan pertamanya bersama Marseille sejak kepergian Roberto De Zerbi - namun OM membuang keunggulan dua gol

Marseille mengalami kekecewaan lebih lanjut dalam periode sulit yang sedang dialami klub, setelah membuang keunggulan dua gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Strasbourg. Pertandingan ini menjadi laga pertama mereka sejak Roberto De Zerbi dicopot dari jabatannya sebagai manajer. Inspirasi diperlukan dari suatu tempat, saat OM berusaha memulihkan stabilitas, dan Mason Greenwood berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan itu.

  • Pemenang Sepatu Emas Greenwood kembali mencetak gol.

    Mantan penyerang Manchester United tersebut telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi Marseille sejak menyelesaikan transfer senilai £27 juta ($37 juta) pada musim panas 2024. Musim debutnya di sepak bola Prancis membawanya meraih gelar Sepatu Emas bersama bintang Paris Saint-Germain pemenang Ballon d’Or, Ousmane Dembele.

    Greenwood telah melampaui catatan 22 golnya dari musim 2024-25 pada musim ini, dengan mencetak 23 gol di semua kompetisi. Ia mencetak gol dalam pertandingan melawan Strasbourg di Stade Velodrome.

  • Lihat Greenwood berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan Marseille.

  • Para penggemar yang kecewa mengungkapkan perasaan mereka kepada dewan direksi Marseille.

    Greenwood menjadi sosok yang dinamis sepanjang pertandingan melawan Strasbourg, di mana ia dituntut untuk memberikan sentuhan serangan yang mematikan. Ia memecahkan kebuntuan dalam 14 menit pertama dan terus membuat lawan-lawan domestiknya waspada sepanjang 90 menit pertandingan yang menawan.

    Pemain berusia 24 tahun itu, bagaimanapun, menyaksikan Marseille kehilangan poin berharga. Pelatih Italia De Zerbi harus membayar harga atas kegagalan memberikan performa konsisten, dengan kekalahan 5-0 dari rival abadi PSG dalam Le Classique menjadi titik balik baginya.

    De Zerbi dilaporkan merasa frustrasi karena kurangnya usaha dari para pemainnya saat mengalami kekalahan mahal di kandang dan tandang - termasuk kegagalan dini di kompetisi Liga Champions. Para pendukung yang kecewa dengan cepat menyuarakan keluhan mereka.

    Mereka mengambil langkah lebih jauh di akhir hasil imbang yang mengecewakan melawan Strasbourg, dengan laporan menyebutkan bahwa sejumlah pendukung yang marah mencoba menerobos ruang presiden di Stade Velodrome - setelah sebelumnya menggelar protes lebih lanjut terhadap dewan klub.

  • Mason Greenwood Marseille 2025-26 Champions LeagueGetty

    Pembicaraan transfer: Apakah Will Greenwood akan pindah klub musim panas ini?

    Greenwood berusaha untuk memulai performa di lapangan, meskipun ia mempertahankan standar individu yang mengesankan, namun ia membutuhkan dukungan dari rekan-rekannya. Dikabarkan bahwa ia akan menjadi subjek rumor transfer lebih lanjut musim panas ini. Kembalinya ke sepak bola Inggris telah dibahas, sementara klub-klub terkemuka di Spanyol dilaporkan tetap tertarik pada mantan pemain pinjaman Getafe tersebut.

    Greenwood terikat kontrak di selatan Prancis hingga 2029, dan ketentuan kontrak tersebut membantu menjaga harga transfernya tetap tinggi. Klub mana pun yang ingin merekrutnya harus bersedia mengeluarkan dana besar untuk menuntaskan kesepakatan.

