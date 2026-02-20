VIDEO: Masa jabatan Oliver Glasner di Crystal Palace menjadi buruk setelah para pendukung mengejek manajer selama pertandingan Liga Konferensi di Bosnia

Para pendukung yang kecewa dengan jelas mengungkapkan perasaannya, dengan Glasner menjadi sasaran ejekan di tribun kurang dari setahun setelah membawa Palace meraih trofi besar pertamanya. Mereka mengikuti kemenangan mereka di FA Cup 2025 dengan kemenangan atas Liverpool di Community Shield.

Pelatih asal Austria, Glasner, however, telah mengungkapkan bahwa ia akan meninggalkan London Selatan saat kontraknya berakhir pada musim panas. Beberapa pendukung mungkin ingin melihatnya pergi lebih cepat dari itu, karena mereka berteriak “dipecat besok pagi” di bangku cadangan di Mostar.

Glasner terlihat frustrasi sepanjang pertandingan imbang Palace melawan Zrinjski dan menegur bek sayap Daniel Munoz saat masuk ke lapangan setelah peluit akhir. Ia kemudian mengatakan kepada TNT Sports tentang penampilan yang mengecewakan: “Kami hanya membuat dua kesalahan mudah. Anda melihat semua peluang, itu bukan selalu karena kelebihan pemain, tapi kami tidak bisa bertahan satu lawan satu.

“Itulah yang saya katakan sebelum pertandingan, kami perlu memperbaiki pertahanan kami. Kami melihat mereka tidak dalam ritme terbaik. Kami selalu melakukan perubahan. Kami perlu sangat kritis terhadap diri sendiri hari ini. Kami mengontrol pertandingan, seperti melawan Burnley (kekalahan 3-2), tapi kami kehilangan momentum karena kesalahan-kesalahan mudah.”