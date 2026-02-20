Goal.com
Oliver Glasner Crystal Palace 2025-26Getty
Chris Burton

VIDEO: Masa jabatan Oliver Glasner di Crystal Palace menjadi buruk setelah para pendukung mengejek manajer selama pertandingan Liga Konferensi di Bosnia

Masa jabatan Oliver Glasner sebagai manajer Crystal Palace mulai mengarah ke arah yang tidak menyenangkan, karena ia bersiap untuk meninggalkan Selhurst Park pada musim panas ini. Para pendukung Eagles bahkan mencemooh manajer mereka sendiri selama pertandingan Liga Konferensi yang mengecewakan melawan Zrinjski Mostar. Para pendukung yang kecewa berteriak, “Kamu akan dipecat besok pagi,” kepada Glasner saat pertandingan berakhir imbang 1-1 di Bosnia.

  • Palace telah memenangkan satu dari 15 pertandingan di semua kompetisi.

    Para pendukung Palace melakukan perjalanan jauh ke Eropa Timur dengan harapan tim mereka dapat mengambil langkah positif menuju babak 16 besar kompetisi kontinental. Ismaila Sarr membuka skor di stadion berkapasitas 9.000 penonton, dengan Glasner menunjuk starting XI yang kuat yang juga mencakup pemain internasional Inggris Adam Wharton dan rekrutan termahal Jorgen Strand Larsen.

    Namun, The Eagles disamakan oleh Karlo Abramovic pada menit ke-10 babak kedua dan harus puas dengan hasil imbang, yang berarti mereka hanya memenangkan satu dari 15 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

  • Lihat para penggemar Palace mengejek Glasner di Bosnia.

  • Glasner menanggapi kebuntuan di Conference League

    Para pendukung yang kecewa dengan jelas mengungkapkan perasaannya, dengan Glasner menjadi sasaran ejekan di tribun kurang dari setahun setelah membawa Palace meraih trofi besar pertamanya. Mereka mengikuti kemenangan mereka di FA Cup 2025 dengan kemenangan atas Liverpool di Community Shield.

    Pelatih asal Austria, Glasner, however, telah mengungkapkan bahwa ia akan meninggalkan London Selatan saat kontraknya berakhir pada musim panas. Beberapa pendukung mungkin ingin melihatnya pergi lebih cepat dari itu, karena mereka berteriak “dipecat besok pagi” di bangku cadangan di Mostar.

    Glasner terlihat frustrasi sepanjang pertandingan imbang Palace melawan Zrinjski dan menegur bek sayap Daniel Munoz saat masuk ke lapangan setelah peluit akhir. Ia kemudian mengatakan kepada TNT Sports tentang penampilan yang mengecewakan: “Kami hanya membuat dua kesalahan mudah. Anda melihat semua peluang, itu bukan selalu karena kelebihan pemain, tapi kami tidak bisa bertahan satu lawan satu.

    “Itulah yang saya katakan sebelum pertandingan, kami perlu memperbaiki pertahanan kami. Kami melihat mereka tidak dalam ritme terbaik. Kami selalu melakukan perubahan. Kami perlu sangat kritis terhadap diri sendiri hari ini. Kami mengontrol pertandingan, seperti melawan Burnley (kekalahan 3-2), tapi kami kehilangan momentum karena kesalahan-kesalahan mudah.”

  • Jadwal pertandingan Crystal Palace musim 2025-26: Pertandingan berikutnya untuk The Eagles

    Palace masih bisa melaju ke babak playoff fase gugur Liga Konferensi, dengan pertandingan tandang melawan Zrinjski dijadwalkan berlangsung di Selhurst Park pada Kamis depan. Hasil positif di sana akan memastikan mereka aman melaju ke babak selanjutnya untuk mengejar gelar besar lainnya.

    Glasner berharap semangat positif dan momentum dapat tercipta saat kembali beraksi di Premier League pada Minggu ini dalam laga kandang melawan Wolves yang berada di dasar klasemen - sementara The Eagles kini unggul delapan poin dari zona degradasi.

