FBL-EUR-C3-STUTTGART-CELTICAFP

VIDEO: Martin O'Neill bergabung dengan Roy Keane di klub memalukan! Manajer Celtic terpaksa meminta maaf setelah melakukan kesalahan memalukan di konferensi pers

Martin O'Neill terpaksa meminta maaf setelah teleponnya berbunyi saat konferensi pers pra-Old Firm pada Jumat. Manajer Celtic itu sedang berbicara menjelang laga krusial Liga Premier Skotlandia melawan rival Rangers pada Minggu, saat kedua tim berusaha untuk tetap berada di belakang pemimpin klasemen Hearts. Namun, pria berusia 73 tahun itu terganggu saat teleponnya berbunyi di saku jaketnya.

  • Celtic v Falkirk - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    "Saya benar-benar minta maaf."

    O'Neill segera menyadari apa yang sedang terjadi dan mengeluarkan ponselnya untuk membatalkan panggilan tersebut. Momen itu sendiri mengganggu seorang jurnalis yang sedang mengajukan pertanyaan menjelang pertandingan liga hari Minggu melawan rival Rangers di Ibrox.

    Setelah dengan cepat membatalkan panggilan telepon, O'Neill berbalik ke arah jurnalis yang bersangkutan dan berkata: "Saya benar-benar minta maaf, itu tidak sopan. Maaf."

    Momen tersebut membuat manajer Bhoys terkejut, yang kemudian berbalik dan berkata: "Apakah Anda ingin menanyakan pertanyaan itu?"

  • Ipswich Town v Northampton Town - Carling CupGetty Images Sport

    "Ketidakdisiplinan!"

    Momen itu mirip dengan kesalahan Roy Keane baru-baru ini, di mana teleponnya berbunyi selama episode The Overlap, yang membuat Wayne Rooney, Gary Neville, dan Jamie Carragher tertawa terbahak-bahak setelah panggilan itu mengganggu Ashley Cole.

    "Ketidakdisiplinan yang mengerikan!" seru Neville, sebelum Carragher penasaran ingin tahu siapa yang menelepon Keane yang tak kenal kompromi.

    Mantan gelandang Manchester United itu marah karena kesalahan tersebut, dan mengatakannya setelahnya. "Ponselku selalu mati," kata Keane sebagai bentuk permintaan maaf. "Aku marah karena itu. Ponselku selalu dalam mode senyap."

    Rooney lalu menambahkan: "Dan dia [Cole] baru saja mengatakan bahwa pemain-pemain senior sangat penting untuk dipelajari!"

    Neville kemudian mengingatkan Keane tentang insiden serupa yang terjadi saat Keane menjadi manajer Ipswich. Mantan bek itu ingin tahu siapa pelakunya, dan Keane mengungkapkan bahwa dia baru tahu belakangan siapa yang menelepon seorang wartawan di konferensi pers.

    "Saya tampil dalam pertandingan Ipswich tahun lalu untuk Sky," jelasnya. "Orang yang teleponnya berbunyi datang dan meminta maaf. Seorang wartawan mencari saya dan saya bertanya padanya. Saya berkata, 'kenapa kamu tidak mematikan teleponmu? Sudah bertahun-tahun yang lalu?' Dia berkata, 'saya gugup. Saya tidak tahu harus berbuat apa.' Tapi dia meminta maaf atas itu dan saya juga meminta maaf atas itu."

  • Celtic berencana untuk melanjutkan kemenangan pada Kamis dengan meraih kesuksesan melawan Old Firm.

    O'Neill, di sisi lain, berharap Celtic dapat memanfaatkan kemenangan 1-0 pada Kamis lalu di kandang VfB Stuttgart untuk memperkuat peluang mereka dalam perebutan gelar. Celtic saat ini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Hearts setelah kekalahan 2-1 dari Hibs pada akhir pekan lalu, meskipun mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Jam Tarts.

    Dan O'Neill memuji para pemainnya setelah kemenangan tipis atas tim Jerman tersebut, meskipun mereka tersingkir dari Liga Europa dengan agregat 4-1. "Saya sangat senang dengan tim ini, benar-benar senang. Gol keempat benar-benar membuat kami down pekan lalu, tapi jika kami bisa bersaing malam ini dan mungkin mencetak gol awal, atau setidaknya tidak kebobolan di awal," kata O'Neill.

    "Apa yang harus kita lakukan? Nah, Luke mencetak gol hebat untuk kami dalam satu atau dua menit pertama pertandingan, dan kemudian kami punya sesuatu untuk dikejar. Tentu saja, kami akan berada di bawah tekanan di beberapa momen dalam pertandingan, mereka bermain di kandang, mereka tim yang sangat bagus, menurut saya mereka sangat mampu memenangkan kompetisi ini, mereka mungkin atau mungkin tidak melakukannya, tapi mereka sangat mampu memenangkannya.

    "Tapi para pemain menunjukkan determinasi yang besar. Kadang-kadang kita juga bermain sepak bola yang sangat bagus. "Secara keseluruhan, itu adalah usaha yang brilian, para pemain sangat lelah sebelum akhir pertandingan dan kita tidak bisa mendapatkan bola cukup sering untuk menekan, tapi secara keseluruhan saya tidak bisa lebih puas.

    "Semangat dan keinginan adalah hal yang, dalam skema besar, masih penting. Sekarang, semangat dan keinginan tidak akan memenangkan setiap pertandingan sepak bola, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan permainan, bermain di bawah tekanan, dan semua hal itu, tetapi hal itu membantu saat situasi menjadi sulit."

