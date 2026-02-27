VIDEO: Martin O'Neill bergabung dengan Roy Keane di klub memalukan! Manajer Celtic terpaksa meminta maaf setelah melakukan kesalahan memalukan di konferensi pers

O'Neill, di sisi lain, berharap Celtic dapat memanfaatkan kemenangan 1-0 pada Kamis lalu di kandang VfB Stuttgart untuk memperkuat peluang mereka dalam perebutan gelar. Celtic saat ini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Hearts setelah kekalahan 2-1 dari Hibs pada akhir pekan lalu, meskipun mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Jam Tarts.

Dan O'Neill memuji para pemainnya setelah kemenangan tipis atas tim Jerman tersebut, meskipun mereka tersingkir dari Liga Europa dengan agregat 4-1. "Saya sangat senang dengan tim ini, benar-benar senang. Gol keempat benar-benar membuat kami down pekan lalu, tapi jika kami bisa bersaing malam ini dan mungkin mencetak gol awal, atau setidaknya tidak kebobolan di awal," kata O'Neill.

"Apa yang harus kita lakukan? Nah, Luke mencetak gol hebat untuk kami dalam satu atau dua menit pertama pertandingan, dan kemudian kami punya sesuatu untuk dikejar. Tentu saja, kami akan berada di bawah tekanan di beberapa momen dalam pertandingan, mereka bermain di kandang, mereka tim yang sangat bagus, menurut saya mereka sangat mampu memenangkan kompetisi ini, mereka mungkin atau mungkin tidak melakukannya, tapi mereka sangat mampu memenangkannya.

"Tapi para pemain menunjukkan determinasi yang besar. Kadang-kadang kita juga bermain sepak bola yang sangat bagus. "Secara keseluruhan, itu adalah usaha yang brilian, para pemain sangat lelah sebelum akhir pertandingan dan kita tidak bisa mendapatkan bola cukup sering untuk menekan, tapi secara keseluruhan saya tidak bisa lebih puas.

"Semangat dan keinginan adalah hal yang, dalam skema besar, masih penting. Sekarang, semangat dan keinginan tidak akan memenangkan setiap pertandingan sepak bola, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan permainan, bermain di bawah tekanan, dan semua hal itu, tetapi hal itu membantu saat situasi menjadi sulit."