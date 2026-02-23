Getty Images Sport
VIDEO: Mantan manajer Liverpool, Brendan Rodgers, berpose dengan senapan dalam pakaian tradisional Saudi saat timnya Al-Qadsiah tengah berjuang untuk meraih gelar juara
Rodgers memimpin di Arab Saudi
Peralihan Rodgers ke Liga Pro Saudi terjadi setelah kepergian mendadak dari Celtic pada Oktober, dan ia dengan cepat menjadi wajah dari proyek ambisius Al-Qadsiah. Klub ini telah berinvestasi besar-besaran dalam talenta Eropa sejak promosi mereka pada 2024, mendatangkan pemain seperti Mateo Retegui, pemain internasional Italia, dan Otavio, mantan gelandang andalan Porto. Pemandangan Rodgers mengenakan pakaian tradisional menjadi simbol upaya liga untuk mengintegrasikan bintang-bintang Barat ternama ke dalam budaya lokal, seiring persiapan negara tersebut untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dalam video media sosial yang dirilis Al-Qadsiah, Rodgers terlihat tertawa saat dipuji atas penampilannya.
Syekh Brendan menerima budaya
Ketika diberitahu bahwa dia terlihat "rapi" dalam pakaian tradisional, manajer berusia 53 tahun itu merespons dengan pesonanya yang khas. "Mungkin terlihat jauh lebih keren di orang lain, tapi menurut saya hari ini tentang menghormati Hari Pendirian di Arab Saudi, dan tentu saja saya akan selalu mengenakannya dengan hormat," katanya. Video tersebut kemudian menjadi viral, dengan para penggemar bereaksi terhadap gambar "Sheikh Brendan" yang berpose dengan senjata api sebagai bagian dari reenactment sejarah.
Di luar kostum, Rodgers memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan persatuan kepada penduduk lokal. "Saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada seluruh rakyat Arab Saudi. Arab Saudi memiliki warisan budaya yang kaya dan masa depan yang sangat menjanjikan," tambahnya. Kesediaan manajer untuk berpartisipasi dalam pertunjukan budaya publik semacam ini menyoroti tren yang semakin meningkat di mana figur sepak bola ternama bertindak sebagai duta negara Saudi selama periode ekspansi cepat dan investasi besar-besaran di Liga Pro.
Hidup di Timur Tengah
Mantan manajer Premier League itu juga memberikan penilaian yang sangat positif tentang kehidupan di luar lapangan, sambil mendorong orang lain untuk mempertimbangkan pindah ke Arab Saudi. "Saya hanya memiliki perasaan positif yang sejati saat berbicara tentang Arab Saudi. Ketika Anda pindah ke negara dan budaya yang berbeda untuk tinggal, selalu ada pertanyaan. Tapi saya harus katakan, dua bulan pertama saya di sini, orang-orangnya sangat ramah, sangat baik, dan sangat membantu," kata Rodgers, membantah beberapa persepsi umum yang dimiliki oleh orang-orang di luar wilayah tersebut mengenai gaya hidup di kerajaan.
Dia melanjutkan dengan menyoroti keamanan dan kenyamanan yang dirasakannya sejak pindah. "Kualitas hidup di sini sangat baik dalam beberapa bulan terakhir. Jelas cuaca membantu. Tapi saya merasa sangat aman dan nyaman di negara ini. Saya sudah berkeliling ke mana-mana melalui sepak bola, jadi saya akan mengatakan kepada siapa pun, coba saja. Ini telah menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya sejauh ini, dan siapa pun yang datang ke sini akan benar-benar terkejut." Dengan persaingan gelar yang akan datang dan statusnya sebagai ikon lokal yang semakin meningkat, Rodgers tampaknya berkembang pesat dalam bab terbaru karir manajerialnya.
Rekor tak terkalahkan memperkuat ambisi juara
Meskipun video tersebut telah menjadi sorotan karena dampaknya yang visual, kinerja Rodgers di lapangan juga tak kalah mengesankan. Sejak bergabung dengan Al-Qadsiah, ia telah memimpin rekor tak terkalahkan dalam 13 pertandingan yang telah membawa klub ini ke tengah perbincangan perebutan gelar. Saat ini, mereka hanya tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr, yang memiliki kekuatan serangan dari Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Joao Felix. Perubahan di bawah kepemimpinan Rodgers telah mengubah Al-Qadsiah dari pendatang baru menjadi pesaing serius untuk gelar juara.
Membahas perkembangan kompetisi, Rodgers mencatat pergeseran signifikan dalam kualitas. "Perkembangannya dari tahun ke tahun. Dari menonton liga beberapa tahun lalu hingga berpartisipasi di liga sekarang, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan liga ini akan semakin baik dan berkembang," jelasnya. "Saya sangat terkesan dengan standar liga ini, ada pemain-pemain hebat, pelatih-pelatih yang luar biasa, dan hal itu akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang." Timnya juga sedang mempersiapkan pindah ke stadion baru yang modern pada akhir tahun ini, yang semakin memperkuat status mereka sebagai kekuatan yang sedang naik daun.
