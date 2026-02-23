VIDEO: Mantan manajer Liverpool, Brendan Rodgers, berpose dengan senapan dalam pakaian tradisional Saudi saat timnya Al-Qadsiah tengah berjuang untuk meraih gelar juara

Mantan manajer Premier League itu juga memberikan penilaian yang sangat positif tentang kehidupan di luar lapangan, sambil mendorong orang lain untuk mempertimbangkan pindah ke Arab Saudi. "Saya hanya memiliki perasaan positif yang sejati saat berbicara tentang Arab Saudi. Ketika Anda pindah ke negara dan budaya yang berbeda untuk tinggal, selalu ada pertanyaan. Tapi saya harus katakan, dua bulan pertama saya di sini, orang-orangnya sangat ramah, sangat baik, dan sangat membantu," kata Rodgers, membantah beberapa persepsi umum yang dimiliki oleh orang-orang di luar wilayah tersebut mengenai gaya hidup di kerajaan.

Dia melanjutkan dengan menyoroti keamanan dan kenyamanan yang dirasakannya sejak pindah. "Kualitas hidup di sini sangat baik dalam beberapa bulan terakhir. Jelas cuaca membantu. Tapi saya merasa sangat aman dan nyaman di negara ini. Saya sudah berkeliling ke mana-mana melalui sepak bola, jadi saya akan mengatakan kepada siapa pun, coba saja. Ini telah menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya sejauh ini, dan siapa pun yang datang ke sini akan benar-benar terkejut." Dengan persaingan gelar yang akan datang dan statusnya sebagai ikon lokal yang semakin meningkat, Rodgers tampaknya berkembang pesat dalam bab terbaru karir manajerialnya.