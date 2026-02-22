Goal.com
Jack Wilshere Luton Burton Albion 2025-26Getty/X
VIDEO: Mantan bintang Arsenal Jack Wilshere yang marah ditarik paksa oleh rekan setimnya dari para pendukung Luton dalam insiden yang memalukan

Mantan bintang Arsenal, Jack Wilshere, harus ditarik menjauh dari konfrontasi dengan para pendukung Luton yang marah oleh rekan-rekannya sendiri setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Burton Albion di Kenilworth Road. The Hatters membiarkan dua poin lepas dari genggaman mereka pada menit-menit akhir pertandingan tersebut, yang menyebabkan beberapa pendukung meluapkan kekecewaan mereka ke arah Wilshere saat ia berjalan menuju terowongan.

  • Mengapa Wilshere merasa kesal setelah pertandingan terakhir melawan Luton.

    Nahki Wells membawa Luton unggul pada menit ke-13 saat tim Wilshere berusaha meraih kemenangan yang membangkitkan semangat di kandang sendiri, yang akan mendekatkan mereka ke zona play-off Liga Satu. Namun, mereka harus kebobolan gol penyeimbang dramatis pada menit ke-92 oleh Fabio Tavares.

    Wilshere tampak kecewa saat ia berjalan melintasi lapangan dan menuju ruang ganti. Sebelum ia sampai di sana, ia mendapat hinaan dari tribun penonton. Mantan pemain internasional Inggris itu bereaksi dengan mendekati penonton dan menatap mereka dengan tajam. Ia ditarik menjauh dari konfrontasi tersebut sebelum situasi menjadi lebih buruk.

  • Lihat Wilshere yang marah ditarik menjauh dari konfrontasi dengan para penggemar.

  • Wilshere menanggapi sorakan protes dari para pendukung Hatters.

    Wilshere menanggapi sorakan dan ejekan yang ditujukan kepadanya saat berbicara dengan media setelah pertandingan, tanpa membahas tanggapannya yang marah. Ia mengatakan: “Pertama-tama, saya mengerti kekecewaan mereka, saya mengerti, saya sudah sering mengatakan itu, tapi saat ini kita membutuhkan mereka.

    “Bukan karena para pemain tidak berusaha, mereka memberikan segalanya setiap hari. Kami bekerja sangat, sangat keras untuk mencoba memenangkan pertandingan, untuk mencoba membuat para pendukung senang.

    “Saya pikir Anda bisa melihat bahwa para pemain benar-benar kekurangan keyakinan, mereka kekurangan kepercayaan diri. Sulit ketika di menit pertama sudah ada sorakan, tapi saat ini, semua orang harus bersatu, semua orang harus tetap bersama.

    “Kita tidak berhak hanya datang dan menang, lalu mengharapkan bahwa kita bisa melakukannya, karena kita tidak bisa. Saat ini, jelas bahwa itu tidak terjadi.

    “Saya tidak berpikir kami memulai dengan baik, tapi kami memiliki niat, kami ingin bermain dengan cara tertentu, lalu kami memiliki sedikit ritme. Kami mencetak gol dan kemudian mencoba mempertahankan keunggulan, dan bagi saya itu menunjukkan bahwa para pemain kekurangan kepercayaan diri, kekurangan keyakinan.”

    Manajer Burton, Gary Bowyer, mengatakan bahwa menurutnya Brewers seharusnya bisa mendapatkan lebih dari satu poin dari kunjungan mereka ke Luton: “Saya pikir itu adalah yang paling sedikit yang pantas kami dapatkan. Datang ke sini, melawan tim yang dua tahun lalu berada di Premier League, melihat kualitas skuad mereka, mereka mampu mendatangkan pemain seperti Nahki Wells, yang menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad mereka.

    “Kami kemudian memberi mereka kesempatan yang sangat buruk dari kami, tetapi kami meminta mereka untuk terus berjuang dan kami memiliki sekelompok pejuang. Kami memiliki peluang terbaik dalam pertandingan, menurut saya, tetapi kami keluar di babak kedua, melakukan perubahan serangan, kami menyerang dan beralih ke formasi 4-4-2.

    “Kami juga menempatkan Fabio di sayap. Dia belum banyak mendapat kesempatan belakangan ini, tetapi sikap dan profesionalismenya tidak pernah diragukan, dan saya sangat senang untuknya bahwa dia berhasil mencetak gol dari umpan silang itu.”

  • Wilshere mengikuti jejak Rooney dan Lampard dalam dunia kepelatihan.

    Wilshere membawa Luton berada di peringkat ke-10 klasemen League One, enam poin di belakang zona play-off. Ia sedang menjalani peran manajerial permanen pertamanya, setelah mengambil alih kendali di Kenilworth Road pada Oktober 2025, setelah sebelumnya menjabat sebagai manajer interim Norwich musim lalu.

    Lulusan akademi Arsenal ini baru berusia 34 tahun, setelah terpaksa pensiun sebagai pemain pada 2002, dan ia bertekad membuktikan diri di dunia kepelatihan setelah melihat rekan-rekannya di timnas Inggris, Wayne Rooney, Steven Gerrard, dan Frank Lampard, mengalami nasib campur aduk di bangku cadangan.

