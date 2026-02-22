VIDEO: Mantan bintang Arsenal Jack Wilshere yang marah ditarik paksa oleh rekan setimnya dari para pendukung Luton dalam insiden yang memalukan

Wilshere menanggapi sorakan dan ejekan yang ditujukan kepadanya saat berbicara dengan media setelah pertandingan, tanpa membahas tanggapannya yang marah. Ia mengatakan: “Pertama-tama, saya mengerti kekecewaan mereka, saya mengerti, saya sudah sering mengatakan itu, tapi saat ini kita membutuhkan mereka.

“Bukan karena para pemain tidak berusaha, mereka memberikan segalanya setiap hari. Kami bekerja sangat, sangat keras untuk mencoba memenangkan pertandingan, untuk mencoba membuat para pendukung senang.

“Saya pikir Anda bisa melihat bahwa para pemain benar-benar kekurangan keyakinan, mereka kekurangan kepercayaan diri. Sulit ketika di menit pertama sudah ada sorakan, tapi saat ini, semua orang harus bersatu, semua orang harus tetap bersama.

“Kita tidak berhak hanya datang dan menang, lalu mengharapkan bahwa kita bisa melakukannya, karena kita tidak bisa. Saat ini, jelas bahwa itu tidak terjadi.

“Saya tidak berpikir kami memulai dengan baik, tapi kami memiliki niat, kami ingin bermain dengan cara tertentu, lalu kami memiliki sedikit ritme. Kami mencetak gol dan kemudian mencoba mempertahankan keunggulan, dan bagi saya itu menunjukkan bahwa para pemain kekurangan kepercayaan diri, kekurangan keyakinan.”

Manajer Burton, Gary Bowyer, mengatakan bahwa menurutnya Brewers seharusnya bisa mendapatkan lebih dari satu poin dari kunjungan mereka ke Luton: “Saya pikir itu adalah yang paling sedikit yang pantas kami dapatkan. Datang ke sini, melawan tim yang dua tahun lalu berada di Premier League, melihat kualitas skuad mereka, mereka mampu mendatangkan pemain seperti Nahki Wells, yang menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad mereka.

“Kami kemudian memberi mereka kesempatan yang sangat buruk dari kami, tetapi kami meminta mereka untuk terus berjuang dan kami memiliki sekelompok pejuang. Kami memiliki peluang terbaik dalam pertandingan, menurut saya, tetapi kami keluar di babak kedua, melakukan perubahan serangan, kami menyerang dan beralih ke formasi 4-4-2.

“Kami juga menempatkan Fabio di sayap. Dia belum banyak mendapat kesempatan belakangan ini, tetapi sikap dan profesionalismenya tidak pernah diragukan, dan saya sangat senang untuknya bahwa dia berhasil mencetak gol dari umpan silang itu.”