VIDEO: Malu bagi pemain pinjaman Arsenal, Ethan Nwaneri, saat ia gagal mengeksekusi penalti krusial yang membuat Marseille tersingkir dari kompetisi piala

Ethan Nwaneri mengalami malam yang mengerikan di Stade Velodrome setelah tendangan penalti krusialnya meleset, yang mengakibatkan Marseille tersingkir dari Coupe de France. Pemain berusia 18 tahun, yang saat ini dipinjamkan dari Arsenal, melepaskan tendangan penalti yang melambung di atas mistar gawang, sehingga Toulouse meraih kemenangan 4-3 dalam adu penalti pada pertandingan perempat final Rabu malam.

  Kekecewaan di Velodrome

    Pemain berusia 18 tahun, yang bergabung dengan raksasa Ligue 1 sebagai pemain pinjaman pada Januari, dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua oleh manajer Habib Beye untuk memperkuat serangan tim saat mereka berusaha mencetak gol kemenangan. 

    Meskipun menunjukkan kilasan kualitas dan membentur tiang gawang pada menit ke-67, malam itu berakhir dengan kekecewaan bagi lulusan akademi Hale End. Pertandingan perempat final akhirnya berlanjut ke adu penalti setelah kedua tim tetap imbang 2-2 saat peluit akhir berbunyi.

    Nwaneri secara mengejutkan dipercayakan untuk mengambil penalti kelima dan terakhir, momen yang sangat krusial bagi pemain muda tersebut. Namun, remaja itu kehilangan ketenangannya, melepaskan tendangan penentu di atas mistar gawang, mengonfirmasi kekalahan 4-3 bagi tuan rumah.

  Tonton klipnya

  Beye membela keputusan penalti Nwaneri.

    Meskipun mendapat reaksi negatif, pelatih kepala Marseille, Beye, tetap mempertahankan keputusannya untuk memasukkan Nwaneri dalam urutan adu penalti. Ketika ditanya tentang hierarki setelah pertandingan, Beye menegaskan bahwa ia lebih menghargai "kepribadian seorang pemain yang berani mengambil risiko" daripada yang menghindari momen tersebut.

    "Itu cerita untuk lain waktu. Saya tidak akan membahasnya secara mendalam karena yang saya sukai adalah kepribadian pemain yang berani mengambil risiko. Saat kita membicarakannya, kita sangat, sangat jelas tentang urutan penendang," kata Beye setelah pertandingan.

    "Dan mereka melakukannya, dan saya menghormati kepribadian itu. Lalu ada cerita tentang pertandingan. Sayangnya bagi Leo dan Ethan, mereka gagal. Mereka yang paling terdampak malam ini, tapi begitulah adanya. Sayangnya, keterampilan teknis itu, pada saat itu dalam pertandingan dan pada saat itu dalam seri tersebut, belum dikuasai."

    Periode pinjaman yang sulit bagi Nwaneri

    Kegagalan penalti menandai titik terendah dalam masa pinjaman yang penuh gejolak bagi Nwaneri di Prancis. Meskipun ia memulai dengan gemilang dengan mencetak gol pada debutnya melawan Lens, kepergian manajer Roberto De Zerbi telah menyebabkan waktu bermain sang pemain Inggris berkurang secara signifikan di bawah rezim baru. Dengan Marseille kini tersingkir dari kedua kompetisi domestik dan Eropa, peluang bagi Nwaneri untuk mendapatkan pengalaman senior mungkin akan semakin langka.

    Namun, pemain berusia 18 tahun ini akan berusaha bangkit dan berjuang untuk mendapatkan posisi starter saat Marseille berusaha membalas dendam saat kembali ke Ligue 1 melawan Toulouse pada Sabtu. Tim Beye saat ini berada di peringkat keempat dengan 43 poin dari 24 pertandingan, dua poin di belakang Lyon yang berada di peringkat ketiga.

