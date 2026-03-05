VIDEO: Malu bagi pemain pinjaman Arsenal, Ethan Nwaneri, saat ia gagal mengeksekusi penalti krusial yang membuat Marseille tersingkir dari kompetisi piala

Pemain berusia 18 tahun, yang bergabung dengan raksasa Ligue 1 sebagai pemain pinjaman pada Januari, dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua oleh manajer Habib Beye untuk memperkuat serangan tim saat mereka berusaha mencetak gol kemenangan.

Meskipun menunjukkan kilasan kualitas dan membentur tiang gawang pada menit ke-67, malam itu berakhir dengan kekecewaan bagi lulusan akademi Hale End. Pertandingan perempat final akhirnya berlanjut ke adu penalti setelah kedua tim tetap imbang 2-2 saat peluit akhir berbunyi.

Nwaneri secara mengejutkan dipercayakan untuk mengambil penalti kelima dan terakhir, momen yang sangat krusial bagi pemain muda tersebut. Namun, remaja itu kehilangan ketenangannya, melepaskan tendangan penentu di atas mistar gawang, mengonfirmasi kekalahan 4-3 bagi tuan rumah.