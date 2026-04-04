FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRID

Video: Mallorca memberi hadiah kepada Barcelona dengan mengalahkan Real Madrid

Real Madrid terjebak dalam perangkap Mallorca

Real Madrid kalah 1-2 dari tuan rumah Real Mallorca pada Sabtu malam, dalam laga pekan ke-30 Liga Spanyol.

Real Mallorca unggul lewat gol Manuel Morlanes pada menit ke-41, namun Éder Militão menyamakan kedudukan untuk Real Madrid pada menit ke-89.

Namun, Fede Moriki mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah pada menit ke-90+1.

Kini, Real Mallorca mengoleksi 31 poin dan berada di peringkat ke-17, sementara Real Madrid tetap di posisi kedua La Liga dengan 69 poin.

  • Penampilan Real Madrid yang kurang memuaskan saat menghadapi Mallorca

    Surat kabar "Sport" mengulas poin-poin penting pertandingan tersebut, dengan menyoroti penampilan gigih Real Mallorca yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi.

    Di sisi lain, Real Madrid tampil kurang meyakinkan dan sangat kurang dalam kerja sama tim.

    Peluang besar pertama bagi Real Madrid muncul pada menit ke-21, ketika Mbappé gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu dengan kiper Mallorca.

    Kesempatan kedua datang bagi Kylian Mbappé tiga menit kemudian, di mana bola membentur mistar gawang, sementara Arda Güler melepaskan tendangan voli pada menit ke-32.

    Pada menit ke-41, Mafio memanfaatkan ruang kosong di sisi kanan untuk mengirim umpan silang sempurna kepada Morlanes, yang mencetak gol dengan kaki kanan ke gawang kiper Lunin.

    Pelatih Alvaro Arbeloa tidak punya pilihan selain memasukkan Vinicius Junior untuk memperbaiki keadaan, serta menarik Arda Guler dan memasukkan Thiago Petarš.

    Militão menyamakan kedudukan untuk Real Madrid pada menit ke-89 berkat sundulan keras, namun Feda Moriki mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah pada menit (90+1).

    • Iklan
  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Barcelona berpeluang memperlebar jarak

    Barcelona kini memiliki peluang emas untuk memperlebar jarak dari rival abadinya, Real Madrid.

    Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 La Liga.

    Barcelona memimpin klasemen liga dengan 73 poin, unggul 4 poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.

    Barcelona berpotensi memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi 7 poin, jika berhasil mengalahkan tuan rumah Atlético Madrid.