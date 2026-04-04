Video: Mallorca memberi hadiah kepada Barcelona dengan mengalahkan Real Madrid

Real Madrid kalah 1-2 dari tuan rumah Real Mallorca pada Sabtu malam, dalam laga pekan ke-30 Liga Spanyol.

Real Mallorca unggul lewat gol Manuel Morlanes pada menit ke-41, namun Éder Militão menyamakan kedudukan untuk Real Madrid pada menit ke-89.

Namun, Fede Moriki mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah pada menit ke-90+1.

Kini, Real Mallorca mengoleksi 31 poin dan berada di peringkat ke-17, sementara Real Madrid tetap di posisi kedua La Liga dengan 69 poin.