Video: Mallorca memberi hadiah kepada Barcelona dengan mengalahkan Real Madrid

Surat kabar "Sport" mengulas poin-poin penting pertandingan tersebut, dengan menyoroti penampilan gigih Real Mallorca yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi.
Di sisi lain, Real Madrid tampil kurang meyakinkan dan sangat kurang dalam kerja sama tim.
Peluang besar pertama bagi Real Madrid muncul pada menit ke-21, ketika Mbappé gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu dengan kiper Mallorca.
Kesempatan kedua datang bagi Kylian Mbappé tiga menit kemudian, di mana bola membentur mistar gawang, sementara Arda Güler melepaskan tendangan voli pada menit ke-32.
Pada menit ke-41, Mafio memanfaatkan ruang kosong di sisi kanan untuk mengirim umpan silang sempurna kepada Morlanes, yang mencetak gol dengan kaki kanan ke gawang kiper Lunin.
Pelatih Alvaro Arbeloa tidak punya pilihan selain memasukkan Vinicius Junior untuk memperbaiki keadaan, serta menarik Arda Guler dan memasukkan Thiago Petarš.
Militão menyamakan kedudukan untuk Real Madrid pada menit ke-89 berkat sundulan keras, namun Feda Moriki mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah pada menit (90+1).
Baca juga
Video.. Bintang Real Madrid Terlibat dalam Kesalahan Fatal