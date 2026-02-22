Getty
VIDEO: Lionel Messi yang marah ditarik menjauh dari wasit oleh Luis Suarez setelah kekalahan Inter Miami dari LAFC
Inter Miami dihancurkan oleh LAFC
Messi kembali dari cedera untuk pertandingan melawan LAFC, namun tidak mampu memberikan dampak signifikan saat Inter Miami memulai musim baru dengan kekalahan 3-0. Ini merupakan awal yang buruk bagi pertahanan gelar juara Herons, dan emosi memuncak setelah pertandingan. Messi yang tampak marah terlihat mencoba mengikuti wasit dan harus ditarik kembali oleh Suarez, menurut TyC Sports. Kini ada kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat membuat Messi berurusan dengan masalah. Jurnalis Inter Miami, Franco Panizo, memposting di X: "Matt Miazga dihukum larangan bertanding tiga pertandingan karena insiden serupa pada 2023. Lionel Messi berisiko menghadapi sanksi disiplin atas tindakan pasca-pertandingannya semalam."
Lihat Suarez menarik Messi yang marah menjauh.
Mascherano menanggapi kekalahan Miami.
Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, menyampaikan pandangannya tentang kekalahan tersebut setelah pertandingan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Mereka mengalahkan kami dengan adil, itulah kenyataannya. Analisis awal saya memberi kesan bahwa hasil ini agak menyesatkan; pertandingan itu sendiri tidak menunjukkan perbedaan tersebut. Jelas, Los Angeles membuat perbedaan dalam hal transisi; mereka sangat merugikan kami. Kami juga tidak akan membuatnya menjadi tragedi; kami tahu kami harus memperbaiki diri, kami harus terus menekankan hal-hal positif yang telah kami lakukan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inter Miami?
Inter Miami harus menunggu dan melihat apakah pemain internasional Argentina tersebut akan menghadapi tindakan disiplin atas perilakunya setelah pertandingan. Sementara itu, Inter Miami dan Messi akan berusaha meraih kemenangan pertama mereka di musim baru pada pertandingan berikutnya melawan Orlando City.
