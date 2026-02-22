VIDEO: Lionel Messi yang marah ditarik menjauh dari wasit oleh Luis Suarez setelah kekalahan Inter Miami dari LAFC

Messi kembali dari cedera untuk pertandingan melawan LAFC, namun tidak mampu memberikan dampak signifikan saat Inter Miami memulai musim baru dengan kekalahan 3-0. Ini merupakan awal yang buruk bagi pertahanan gelar juara Herons, dan emosi memuncak setelah pertandingan. Messi yang tampak marah terlihat mencoba mengikuti wasit dan harus ditarik kembali oleh Suarez, menurut TyC Sports. Kini ada kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat membuat Messi berurusan dengan masalah. Jurnalis Inter Miami, Franco Panizo, memposting di X: "Matt Miazga dihukum larangan bertanding tiga pertandingan karena insiden serupa pada 2023. Lionel Messi berisiko menghadapi sanksi disiplin atas tindakan pasca-pertandingannya semalam."