VIDEO: Lionel Messi yang marah ditahan oleh Luis Suarez di lorong setelah kekalahan Inter Miami dari LAFC
Inter Miami dihancurkan oleh LAFC
Messi kembali dari cedera untuk pertandingan melawan LAFC, namun tidak mampu memberikan dampak signifikan saat Inter Miami memulai musim baru dengan kekalahan 3-0. Ini merupakan awal yang buruk bagi pertahanan gelar juara The Herons, dan emosi memuncak setelah pertandingan. Messi yang tampak marah terlihat berlari melalui pintu saat Suarez mencoba menahannya, menurut TyC Sports. MLS awalnya mengetahui insiden tersebut karena diduga Messi telah memasuki area wasit, tetapi penyerang Argentina itu sebenarnya tidak melewati area terlarang.
Lihat Suarez menarik Messi yang marah menjauh.
Direktur Komunikasi Organisasi Wasit Profesional, Chris Rivett, telah mengonfirmasi kepada ESPN bahwa Messi tidak secara ilegal memasuki area wasit. "Setelah berbicara dengan petugas pertandingan, kami dapat mengonfirmasi bahwa dia tidak memasuki area tersebut," kata Rivett.
Mascherano menanggapi kekalahan Miami.
Manajer Inter Miami, Javier Mascherano, mengatakan saat ditanya tentang insiden tersebut: "Tidak, tidak, tidak, saya tidak melihat apa-apa. Faktanya, pertandingan sudah selesai dan kemudian saya masuk ke ruang ganti."
Mascherano menambahkan tentang penampilan timnya yang mengecewakan: "Mereka mengalahkan kami secara adil, itu kenyataannya. Analisis awal saya memberi kesan bahwa hasil ini agak menyesatkan; pertandingan itu sendiri tidak menunjukkan perbedaan tersebut. Jelas, Los Angeles membuat perbedaan dalam hal transisi; mereka sangat merugikan kami. Kami juga tidak akan membuatnya menjadi tragedi; kami tahu kami harus memperbaiki diri, kami harus terus menekankan hal-hal positif yang telah kami lakukan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inter Miami?
Messi tidak melanggar kebijakan liga dan oleh karena itu tidak akan dikenakan sanksi oleh Komite Disiplin MLS. Inter Miami dan Messi akan berusaha meraih kemenangan pertama mereka di musim baru pada pertandingan berikutnya melawan Orlando City.
