VIDEO: Lionel Messi yang marah ditahan oleh Luis Suarez di lorong setelah kekalahan Inter Miami dari LAFC

Manajer Inter Miami, Javier Mascherano, mengatakan saat ditanya tentang insiden tersebut: "Tidak, tidak, tidak, saya tidak melihat apa-apa. Faktanya, pertandingan sudah selesai dan kemudian saya masuk ke ruang ganti."

Mascherano menambahkan tentang penampilan timnya yang mengecewakan: "Mereka mengalahkan kami secara adil, itu kenyataannya. Analisis awal saya memberi kesan bahwa hasil ini agak menyesatkan; pertandingan itu sendiri tidak menunjukkan perbedaan tersebut. Jelas, Los Angeles membuat perbedaan dalam hal transisi; mereka sangat merugikan kami. Kami juga tidak akan membuatnya menjadi tragedi; kami tahu kami harus memperbaiki diri, kami harus terus menekankan hal-hal positif yang telah kami lakukan."