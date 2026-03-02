VIDEO: Lionel Messi mencetak dua gol - termasuk tendangan bebas jarak jauh andalannya - untuk menginspirasi kemenangan comeback luar biasa Inter Miami di MLS atas Orlando City

Inter Miami menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan awal setelah kembali dari pertandingan di Puerto Rico melawan Independiente del Valle - sebuah pertandingan persahabatan yang melihat pemenang Ballon d’Or delapan kali, Messi, dijatuhkan ke tanah oleh seorang pendukung yang masuk ke lapangan.

Mereka tertinggal 2-0 dalam waktu 24 menit, dengan Marco Pasalic dan Martin Ojeda mencetak gol untuk tuan rumah. Mateo Silvetti dimasukkan pada babak kedua dan langsung memberikan dampak, dengan pemain Argentina itu membawa tim Mascherano kembali ke dalam pertandingan dalam empat menit setelah restart. Messi mencetak gol pertamanya dalam pertandingan ini menjelang menit ke-60 sebelum mengamankan kemenangan comeback yang impresif pada menit ke-90 - setelah Telasco Segovia mencetak gol ketiga Inter Miami dan membawa mereka unggul.