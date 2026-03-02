Goal.com
VIDEO: Lionel Messi mencetak dua gol - termasuk tendangan bebas jarak jauh andalannya - untuk menginspirasi kemenangan comeback luar biasa Inter Miami di MLS atas Orlando City

Lionel Messi mencetak dua gol brilian untuk Inter Miami saat The Herons meraih kemenangan kompetitif pertama mereka pada 2026 dan memulai pertahanan gelar MLS Cup mereka. Bintang Argentina itu membantu menginspirasi kemenangan 4-2 dalam derby melawan tetangga Florida, Orlando City, dengan tim asuhan Javier Mascherano bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih tiga poin berharga di Inter & Co Stadium.

  • Inter Miami meraih kemenangan MLS pertama pada tahun 2026.

    Inter Miami menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan awal setelah kembali dari pertandingan di Puerto Rico melawan Independiente del Valle - sebuah pertandingan persahabatan yang melihat pemenang Ballon d’Or delapan kali, Messi, dijatuhkan ke tanah oleh seorang pendukung yang masuk ke lapangan.

    Mereka tertinggal 2-0 dalam waktu 24 menit, dengan Marco Pasalic dan Martin Ojeda mencetak gol untuk tuan rumah. Mateo Silvetti dimasukkan pada babak kedua dan langsung memberikan dampak, dengan pemain Argentina itu membawa tim Mascherano kembali ke dalam pertandingan dalam empat menit setelah restart. Messi mencetak gol pertamanya dalam pertandingan ini menjelang menit ke-60 sebelum mengamankan kemenangan comeback yang impresif pada menit ke-90 - setelah Telasco Segovia mencetak gol ketiga Inter Miami dan membawa mereka unggul.

  • Tonton Messi mencetak dua gol brilian untuk Inter Miami.

  • Bagaimana keajaiban Messi menginspirasi kemenangan comeback atas Orlando City

    Messi mengambil alih kendali pertandingan saat Inter Miami paling membutuhkannya. Ia membuka rekening gol MLS-nya untuk tahun 2026 saat menguasai bola di tepi kotak penalti. Meskipun ada banyak pemain di depannya, pemain berusia 38 tahun yang tak pernah padam itu menciptakan ruang satu yard dengan kaki kirinya yang ikonik dan melepaskan tendangan tak terbendung dari jarak 18 yard yang menghujam sudut atas gawang.

    Gol keduanya tak kalah impresif, saat ia mengambil tendangan bebas dari jarak 30 yard. Messi memilih untuk melepaskan bola di sekitar tembok pertahanan, bukan di atasnya, dan melihat tendangan melengkungnya memantul di bawah tangan Maxime Crepeau dan mendarat di pojok bawah gawang. Orlando telah bermain dengan 10 orang pada saat itu setelah Colin Guske dikeluarkan dari lapangan - pemain internasional AS U19 itu mendapat kartu kuning kedua dan kartu merah karena pelanggaran pada menit ke-88 terhadap Messi.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Messi yang mencatat sejarah bertekad untuk meraih gelar MVP ketiga secara berturut-turut.

    Kapten ikonik Inter Miami merayakan golnya di menit-menit akhir di hadapan para pendukung Orlando yang paling bersemangat - yang menempati sektor yang dikenal sebagai 'The Wall' - setelah melihat mereka menyanyikan yel-yel anti-Messi sepanjang malam.

    Messi sedang menjalani pertandingan pertamanya di Orlando, setelah absen dalam kekalahan 4-1 di tempat yang sama musim lalu. Dia mulai menunjukkan performa yang meningkat di tahun 2026, saat mengejar gelar MVP ketiga berturut-turut, dan berharap dapat membangun bentuk dan kebugaran yang memungkinkan dia masuk ke skuad Argentina untuk Piala Dunia musim panas ini - saat Albiceleste berusaha mempertahankan gelar dunia mereka di tanah Amerika Utara.

