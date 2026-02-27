VIDEO: Lionel Messi ditackle oleh penonton yang masuk ke lapangan saat Inter Miami memenangkan pertandingan persahabatan yang kacau di Puerto Rico

Messi dan kawan-kawan meninggalkan Florida lima hari setelah memulai kampanye MLS 2026 mereka dengan kekalahan 3-0 dari Heung-min Son dan LAFC. Mereka akan kembali beraksi di kompetisi domestik pada Minggu saat menghadapi rival lokal Orlando City - kurang dari 72 jam setelah perjalanan mereka ke Puerto Rico.

Inter Miami akan senang kembali ke kandang setelah mengalami insiden aneh melawan Independiente del Valle. Kick-off dalam pertandingan tersebut tertunda satu jam karena masalah tabrakan seragam - kedua tim mengenakan seragam hitam. Akhirnya diputuskan untuk melanjutkan pertandingan meskipun demikian.

Javier Mascherano menunjuk starting XI yang sebagian besar terdiri dari pemain yang tidak bermain sejak awal melawan LAFC. Pemenang Piala Dunia Messi masuk sebagai pengganti di babak kedua dan mencetak penalti dalam kemenangan 2-1 untuk The Herons.