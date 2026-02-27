Goal.com
Live
Lionel Messi pitch invader Inter Miami Independiente del Valle 2026Getty/YouTube
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Lionel Messi ditackle oleh penonton yang masuk ke lapangan saat Inter Miami memenangkan pertandingan persahabatan yang kacau di Puerto Rico

Lionel Messi dijatuhkan ke lapangan oleh seorang penonton yang menerobos masuk ke lapangan selama pertandingan persahabatan yang kacau antara Inter Miami dan Independiente del Valle. Juara MLS Cup seharusnya menghadapi lawan dari Ekuador pada 13 Februari, tetapi pertandingan tersebut harus dijadwal ulang. Pertandingan akhirnya digelar di Puerto Rico pada 26 Februari, dengan Messi, legenda Argentina, menjadi salah satu bintang yang tampil.

  • Messi dijatuhkan ke lantai dalam pertandingan persahabatan yang dijadwal ulang.

    The Herons berangkat ke Amerika Selatan untuk tur pra-musim, dengan beberapa pertandingan digelar di berbagai negara. Mereka telah menepati janji untuk bertanding melawan Independiente del Valle. Pertandingan asli ditunda setelah Messi merasakan ketidaknyamanan di otot hamstringnya dan diperkirakan akan absen dari pertandingan.

    Pemenang Ballon d’Or delapan kali itu berhasil turun ke lapangan di Bayamon, namun beruntung terhindar dari cedera lain yang tidak terduga. Dia ditarik ke tanah pada satu titik setelah melihat sejumlah pendukung yang antusias melompati papan iklan dan berlari melintasi lapangan.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Kericuhan meletus selama pertunjukan di Puerto Rico.

    Messi dan kawan-kawan meninggalkan Florida lima hari setelah memulai kampanye MLS 2026 mereka dengan kekalahan 3-0 dari Heung-min Son dan LAFC. Mereka akan kembali beraksi di kompetisi domestik pada Minggu saat menghadapi rival lokal Orlando City - kurang dari 72 jam setelah perjalanan mereka ke Puerto Rico.

    Inter Miami akan senang kembali ke kandang setelah mengalami insiden aneh melawan Independiente del Valle. Kick-off dalam pertandingan tersebut tertunda satu jam karena masalah tabrakan seragam - kedua tim mengenakan seragam hitam. Akhirnya diputuskan untuk melanjutkan pertandingan meskipun demikian.

    Javier Mascherano menunjuk starting XI yang sebagian besar terdiri dari pemain yang tidak bermain sejak awal melawan LAFC. Pemenang Piala Dunia Messi masuk sebagai pengganti di babak kedua dan mencetak penalti dalam kemenangan 2-1 untuk The Herons.

  • Independiente Del Valle v Inter MiamiGetty Images Sport

    Messi diperkirakan akan kembali menjalankan tugasnya di MLS sebelum Piala Dunia.

    Dengan penonton yang penuh sesak yang telah melihat sekilas ikon Argentina, beberapa orang berusaha mengambil selfie dengan pria tersebut. Pada menit ke-88, para penggemar berlarian ke lapangan dan langsung menuju Messi. Petugas keamanan tidak mampu menahan para penyerbu, hingga salah satu dari mereka memeluk Messi di pinggang dan menjatuhkannya ke tanah.

    Pemain berusia 38 tahun itu selamat dari insiden tersebut, karena ia segera bangkit kembali. Petugas keamanan berhasil mengembalikan ketertiban setelah melihat lebih banyak penggemar masuk ke lapangan. Messi kini dapat fokus kembali pada urusan MLS, sambil menghitung hari untuk mempertahankan gelar Piala Dunia bersama Argentina musim panas ini.

Major League Soccer
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Serie A
Manta crest
Manta
MAN
Independiente del Valle crest
Independiente del Valle
INV
0