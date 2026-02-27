VIDEO: Lionel Messi ditackle oleh penonton yang masuk ke lapangan saat Inter Miami memenangkan pertandingan persahabatan yang kacau di Puerto Rico

The Herons berangkat ke Amerika Selatan untuk tur pra-musim, dengan beberapa pertandingan digelar di berbagai negara. Mereka telah menepati janji untuk bertanding melawan Independiente del Valle. Pertandingan asli ditunda setelah Messi merasakan ketidaknyamanan di otot hamstringnya dan diperkirakan akan absen dari pertandingan.
Pemenang Ballon d’Or delapan kali itu berhasil turun ke lapangan di Bayamon, namun beruntung terhindar dari cedera lain yang tidak terduga. Dia ditarik ke tanah pada satu titik setelah melihat sejumlah pendukung yang antusias melompati papan iklan dan berlari melintasi lapangan.