VIDEO: Lihat wajah Mikel Arteta! Saksikan momen yang sangat canggung saat manajer Arsenal diberitahu tentang kemarahan Fabian Hurzeler yang mengatakan, "Buat aturanmu sendiri!"

Dampak dari kemenangan Arsenal yang sengit di pantai selatan mengambil arah yang tak terduga selama konferensi pers pasca pertandingan. Sementara The Gunners merayakan tiga poinkrusial dalam perburuan gelar Premier League, manajer Brighton Hurzeler sibuk melancarkan serangan pedas terhadap taktik permainan tim tamu. Pelatih berusia 33 tahun itu menuduh tim Arteta melakukan manipulasi sengaja dan pemborosan waktu berlebihan untuk mempertahankan keunggulan mereka.
Suasana menjadi jelas tidak nyaman ketika Arteta langsung diberitahu tentang komentar Hurzeler. Rekaman konferensi pers menangkap ekspresi terkejut sang pelatih Spanyol saat ia memproses tuduhan bahwa timnya bertindak di luar semangat permainan. Meskipun Brighton mendominasi penguasaan bola dan mencatatkan 13 tembakan dibandingkan empat tembakan Arsenal, pendekatan pragmatis tim London utara itu pada akhirnya memastikan hasil pertandingan, yang membuat bangku cadangan tuan rumah frustrasi.