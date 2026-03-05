VIDEO: Lihat wajah Mikel Arteta! Saksikan momen yang sangat canggung saat manajer Arsenal diberitahu tentang kemarahan Fabian Hurzeler yang mengatakan, "Buat aturanmu sendiri!"

Hurzeler sebelumnya telah membuat beberapa komentar tajam tentang performa Arsenal. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia mengatakan: "Saat ini, saya merasa mereka bermain sesuai aturan mereka sendiri, terlepas dari cara mereka bermain, jadi itulah mengapa menurut saya sulit untuk menilai hal itu. Secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu. Saya bertanya satu hal: Apakah Anda pernah melihat dalam pertandingan Premier League seorang kiper terjatuh tiga kali dalam satu pertandingan? Kita perlu menemukan cara untuk menemukan solusi melawan tim-tim seperti ini, dan itu adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus terus bekerja. Mengeluh tidak membantu, jadi itulah mengapa fokusnya ada pada kita."

Ketika komentar-komentar ini disampaikan kepada Arteta, dia menjawab: "Apa lagi yang mengejutkan! Tidak. Kembali saja ke pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan Anda akan menemukan banyak komentar seperti ini selalu dari dia."