Goal.com
Live
Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Lihat wajah Mikel Arteta! Saksikan momen yang sangat canggung saat manajer Arsenal diberitahu tentang kemarahan Fabian Hurzeler yang mengatakan, "Buat aturanmu sendiri!"

Mikel Arteta terlibat dalam pertukaran yang tegang setelah dihadapkan pada kritik pedas dari manajer Brighton, Fabian Hurzeler, terkait taktik Arsenal. Kemenangan tipis The Gunners di Amex Stadium tercoreng oleh tuduhan taktik curang dan "membuat aturan sendiri," membuat pemimpin klasemen Premier League itu menghadapi hujan kritik meskipun telah unggul tujuh poin di puncak klasemen.

  • Arteta dihadapkan dengan tuduhan 'ilmu hitam'

    Dampak dari kemenangan Arsenal yang sengit di pantai selatan mengambil arah yang tak terduga selama konferensi pers pasca pertandingan. Sementara The Gunners merayakan tiga poinkrusial dalam perburuan gelar Premier League, manajer Brighton Hurzeler sibuk melancarkan serangan pedas terhadap taktik permainan tim tamu. Pelatih berusia 33 tahun itu menuduh tim Arteta melakukan manipulasi sengaja dan pemborosan waktu berlebihan untuk mempertahankan keunggulan mereka.

    Suasana menjadi jelas tidak nyaman ketika Arteta langsung diberitahu tentang komentar Hurzeler. Rekaman konferensi pers menangkap ekspresi terkejut sang pelatih Spanyol saat ia memproses tuduhan bahwa timnya bertindak di luar semangat permainan. Meskipun Brighton mendominasi penguasaan bola dan mencatatkan 13 tembakan dibandingkan empat tembakan Arsenal, pendekatan pragmatis tim London utara itu pada akhirnya memastikan hasil pertandingan, yang membuat bangku cadangan tuan rumah frustrasi.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Hurzeler mengkritik pendekatan Arsenal.

    Hurzeler sebelumnya telah membuat beberapa komentar tajam tentang performa Arsenal. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia mengatakan: "Saat ini, saya merasa mereka bermain sesuai aturan mereka sendiri, terlepas dari cara mereka bermain, jadi itulah mengapa menurut saya sulit untuk menilai hal itu. Secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu. Saya bertanya satu hal: Apakah Anda pernah melihat dalam pertandingan Premier League seorang kiper terjatuh tiga kali dalam satu pertandingan? Kita perlu menemukan cara untuk menemukan solusi melawan tim-tim seperti ini, dan itu adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus terus bekerja. Mengeluh tidak membantu, jadi itulah mengapa fokusnya ada pada kita."

    Ketika komentar-komentar ini disampaikan kepada Arteta, dia menjawab: "Apa lagi yang mengejutkan! Tidak. Kembali saja ke pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan Anda akan menemukan banyak komentar seperti ini selalu dari dia."

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tekanan judul dan kekhawatiran cedera

    Meskipun kemenangan ini tetap mempertahankan Arsenal di posisi terdepan dalam perburuan gelar, beban fisik dari upaya pertahanan mereka mulai terlihat. The Gunners akan cemas menanti kondisi kebugaran William Saliba, yang absen dalam pertandingan di Amex akibat masalah pergelangan kaki. Kehilangan bek tengah Prancis ini untuk periode yang signifikan akan menjadi pukulan besar bagi barisan pertahanan terkuat di liga, yang berpotensi memaksa Arteta untuk mempertimbangkan ulang formasi taktis konservatifnya dalam beberapa pekan ke depan.

    Arsenal kini bersiap untuk laga putaran kelima Piala FA melawan Mansfield Town pada Sabtu, diikuti oleh leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen.

FA Cup
Mansfield Town crest
Mansfield Town
MAN
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
0