VIDEO: Kalvin Phillips, pemain yang terlupakan dari Manchester City, diusir dari lapangan karena tantangan yang mengejutkan dalam derby Steel City

Sebelum pertandingan, Phillips telah menegaskan betapa ia sangat ingin kembali ke jalur kariernya. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya ingin bermain sebanyak mungkin. Jika saya bergabung dengan tim Premier League, mungkin butuh waktu lebih lama untuk masuk ke tim, dan mereka memiliki lebih sedikit pertandingan. Saya lebih memilih langsung terjun ke dalam situasi sulit daripada perlahan-lahan masuk. Chris (Wilder) sangat baik kepada saya, menanyakan bagaimana perasaan saya dan memastikan bahwa jika ada masalah fisik atau ketidaknyamanan, dia siap untuk bertanya. Saya benar-benar menikmati waktu saya di sini.

"Anehnya, pada awal Desember saya sedang mempertimbangkan untuk dipinjamkan. Pat mengirim pesan kepada saya dan mengatakan Chris meminta dia untuk menghubungi saya dan menanyakan pendapat saya tentang bermain di sini untuk beberapa pertandingan. Awalnya saya tidak yakin, tapi semakin saya memikirkannya, semakin saya berpikir, kenapa tidak? Saya berbicara dengan Pat, dan jujur saja, saya hampir tidak berbicara dengan Chris. Saya hanya memutuskan, berbicara dengan agen saya, dan mengatakan bahwa saya lebih memilih pergi ke Sheffield United daripada ke tempat lain. Saya selalu mengagumi cara Chris mengelola tim dan cerita-cerita yang saya dengar tentangnya. Rasanya seperti pilihan yang sempurna."