Phillips mengejutkan banyak orang musim dingin ini dengan pindah dari Manchester City ke klub Championship Sheffield United. Gelandang tersebut melakukan transfer ini untuk mendapatkan menit bermain reguler setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain selama masa baktinya di tim Pep Guardiola. Phillips melakukan debut starternya untuk klub barunya melawan Portsmouth dalam pertandingan terakhir dan kembali masuk dalam starting XI untuk derby Steel City. Namun, pemain pinjaman City tersebut hanya bermain selama 49 menit setelah mendapat kartu merah langsung akibat tekel yang buruk.
VIDEO: Kalvin Phillips, pemain yang terlupakan dari Manchester City, diusir dari lapangan karena tantangan yang mengejutkan dalam derby Steel City
Phillips melakukan transfer mengejutkan ke Sheffield United
Lihat Phillips diusir dalam pertandingan derby.
Mengapa Phillips bergabung dengan Sheffield United?
Sebelum pertandingan, Phillips telah menegaskan betapa ia sangat ingin kembali ke jalur kariernya. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya ingin bermain sebanyak mungkin. Jika saya bergabung dengan tim Premier League, mungkin butuh waktu lebih lama untuk masuk ke tim, dan mereka memiliki lebih sedikit pertandingan. Saya lebih memilih langsung terjun ke dalam situasi sulit daripada perlahan-lahan masuk. Chris (Wilder) sangat baik kepada saya, menanyakan bagaimana perasaan saya dan memastikan bahwa jika ada masalah fisik atau ketidaknyamanan, dia siap untuk bertanya. Saya benar-benar menikmati waktu saya di sini.
"Anehnya, pada awal Desember saya sedang mempertimbangkan untuk dipinjamkan. Pat mengirim pesan kepada saya dan mengatakan Chris meminta dia untuk menghubungi saya dan menanyakan pendapat saya tentang bermain di sini untuk beberapa pertandingan. Awalnya saya tidak yakin, tapi semakin saya memikirkannya, semakin saya berpikir, kenapa tidak? Saya berbicara dengan Pat, dan jujur saja, saya hampir tidak berbicara dengan Chris. Saya hanya memutuskan, berbicara dengan agen saya, dan mengatakan bahwa saya lebih memilih pergi ke Sheffield United daripada ke tempat lain. Saya selalu mengagumi cara Chris mengelola tim dan cerita-cerita yang saya dengar tentangnya. Rasanya seperti pilihan yang sempurna."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Phillips kini harus absen lebih lama di bangku cadangan akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Sheffield Wednesday, yang akan menjadi pukulan berat bagi gelandang tersebut. Pemain berusia 30 tahun ini akan menghabiskan sisa musim ini bersama Blades dan kemudian akan kembali ke Manchester City, di mana ia memiliki kontrak hingga 2028.