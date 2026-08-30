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Video: Inter Lewati Jebakan Cagliari, Napoli Telan Kekalahan Pahit

Cagliari vs Inter
Cagliari
Inter
Serie A
SSC Napoli vs Como
SSC Napoli
Como
Lazio vs Genoa
Lazio
Genoa
Italia

Inter Milan meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas Cagliari, dengan skor 1-0, pada Minggu malam, dalam pekan kedua Liga Italia.

Gol tunggal pertandingan ini dicetak oleh Hakan Calhanoglu pada menit kesembilan, mengangkat poin sang juara bertahan menjadi 6 poin di puncak klasemen, sementara poin Cagliari terhenti di angka 3 pada posisi ke-13.

Situs Football Italia mengulas momen-momen paling menonjol dalam laga tersebut, di mana Inter Milan hanya membutuhkan 9 menit untuk memecah kebuntuan, ketika Nicolo Barella menusuk dari sisi kanan ke dalam, lalu mengirim umpan silang kepada Hakan Calhanoglu, yang melepaskan tembakan satu sentuhan dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, mengarah dengan akurat ke sudut bawah gawang.

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Lautaro Martinez melepaskan tembakan yang melewati tiang gawang, setelah berbalik badan dengan baik, sementara Manuel Akanji melompat menyambut bola dari tendangan bebas yang dieksekusi Federico Dimarco, tetapi ia menyundulnya ke luar tiang jauh.

Elia Caprile menjaga hasil pertandingan, setelah menepis tembakan keras dari Barella, sebelum kembali melakukan penyelamatan gemilang, ketika ia menghalau tembakan kencang dari Dimarco melewati mistar gawang.

Setelah awal babak kedua, Caprile terpaksa turun dengan cepat untuk menghalau tembakan Esposito dari garis gawang, menyusul umpan lain dari Barella, tetapi Cagliari mulai mengambil alih inisiatif saat pertandingan memasuki menit ke-60.

Curtis Jones mencatatkan penampilan pertamanya bersama Inter, John Stones juga tampil dari bangku cadangan, sementara Alessandro Bastoni gagal menjaga tembakannya tetap dalam bingkai gawang setelah umpan silang dari Dimarco.

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Napoli tumbang di kandang sendiri dari Como

    Dalam kerangka jornada yang sama, Napoli tumbang di kandangnya sendiri dan di hadapan para pendukungnya, dengan skor 1-2 dari tamunya, Como.

    Tim tamu memulai dengan menggetarkan gawang pada menit ke-17 melalui Martin Baturina, tetapi Rasmus Hojlund menyamakan kedudukan untuk Napoli pada menit ke-30.

    Empat menit berselang, Como berhasil kembali unggul melalui gol Anastasios Douvikas.

    Dengan hasil ini, Como menambah pundi-pundinya menjadi 4 poin di peringkat keenam, sementara koleksi poin Napoli, yang diasuh Massimiliano Allegri, membeku di angka 3 poin di posisi kesepuluh.

    Pada jornada yang sama, Lazio mengalahkan tamunya, Genoa, lewat gol Davide Frattesi pada menit ke-25.

    Lazio menambah pundi-pundinya menjadi 6 poin di peringkat keempat, sementara Genoa tetap tanpa poin di posisi ke-16.

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