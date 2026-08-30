Inter Milan meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas Cagliari, dengan skor 1-0, pada Minggu malam, dalam pekan kedua Liga Italia.

Gol tunggal pertandingan ini dicetak oleh Hakan Calhanoglu pada menit kesembilan, mengangkat poin sang juara bertahan menjadi 6 poin di puncak klasemen, sementara poin Cagliari terhenti di angka 3 pada posisi ke-13.

Situs Football Italia mengulas momen-momen paling menonjol dalam laga tersebut, di mana Inter Milan hanya membutuhkan 9 menit untuk memecah kebuntuan, ketika Nicolo Barella menusuk dari sisi kanan ke dalam, lalu mengirim umpan silang kepada Hakan Calhanoglu, yang melepaskan tembakan satu sentuhan dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, mengarah dengan akurat ke sudut bawah gawang.

Lautaro Martinez melepaskan tembakan yang melewati tiang gawang, setelah berbalik badan dengan baik, sementara Manuel Akanji melompat menyambut bola dari tendangan bebas yang dieksekusi Federico Dimarco, tetapi ia menyundulnya ke luar tiang jauh.

Elia Caprile menjaga hasil pertandingan, setelah menepis tembakan keras dari Barella, sebelum kembali melakukan penyelamatan gemilang, ketika ia menghalau tembakan kencang dari Dimarco melewati mistar gawang.

Setelah awal babak kedua, Caprile terpaksa turun dengan cepat untuk menghalau tembakan Esposito dari garis gawang, menyusul umpan lain dari Barella, tetapi Cagliari mulai mengambil alih inisiatif saat pertandingan memasuki menit ke-60.

Curtis Jones mencatatkan penampilan pertamanya bersama Inter, John Stones juga tampil dari bangku cadangan, sementara Alessandro Bastoni gagal menjaga tembakannya tetap dalam bingkai gawang setelah umpan silang dari Dimarco.

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