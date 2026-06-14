Video: Hasil imbang yang terasa seperti kekalahan bagi Maroko saat menghadapi Brasil

Pertandingan antara Maroko dan Brasil berakhir imbang 1-1 pada Minggu pagi ini, dalam laga pembuka babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Maroko, yang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan, menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun gagal mengonversinya menjadi gol.

Maroko memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang intens, yang berujung pada gol indah yang dicetak oleh Ismail Saibari, berkat umpan apik dari Ibrahim Diaz pada menit ke-21.

Timnas Maroko nyaris memperbesar keunggulan mereka lewat tendangan Diaz, namun kiper Alisson Becker berhasil menahannya dengan gemilang.

Di sisi lain, timnas Brasil segera menata barisan mereka dan menyamakan kedudukan melalui tendangan indah Vinicius Junior pada menit ke-32 dari dalam kotak penalti.

Tim Maroko dan Brasil memasuki babak kedua dengan bermain lebih hati-hati di lini pertahanan, untuk menghindari kebobolan.