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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Video: Hasil imbang yang terasa seperti kekalahan bagi Maroko saat menghadapi Brasil

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Brasil
Maroko
AS

Pertandingan antara Maroko dan Brasil berakhir imbang 1-1 pada Minggu pagi ini, dalam laga pembuka babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Maroko, yang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan, menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun gagal mengonversinya menjadi gol.

Maroko memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang intens, yang berujung pada gol indah yang dicetak oleh Ismail Saibari, berkat umpan apik dari Ibrahim Diaz pada menit ke-21.

Timnas Maroko nyaris memperbesar keunggulan mereka lewat tendangan Diaz, namun kiper Alisson Becker berhasil menahannya dengan gemilang.

Di sisi lain, timnas Brasil segera menata barisan mereka dan menyamakan kedudukan melalui tendangan indah Vinicius Junior pada menit ke-32 dari dalam kotak penalti.

Tim Maroko dan Brasil memasuki babak kedua dengan bermain lebih hati-hati di lini pertahanan, untuk menghindari kebobolan.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pergantian pemain yang dilakukan Wahbi tidak membuahkan hasil yang diharapkan

    Mohamed Wahbi, pelatih Atlas Lions, memasukkan duet Shamseddine Talbi dan Samir El Mrabet pada menit ke-65, menggantikan Diaz dan Azzedine Ounahi.

    Kiper Maroko, Yassine Bounou, menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya dari tim Samba, dan terjatuh ke tanah setelah mendapat tekel tak sengaja dari Raphinha.

    Pada menit ke-89, Wahbi memutuskan untuk menarik Ismail Saibari dan memasukkan Sufyan Rahimi, dalam upaya untuk mencetak gol kemenangan.

    Maroko nyaris mencetak gol kemenangan melalui tendangan Nael El Ainaoui, namun kiper Alisson Becker berhasil menghalau bola ke tendangan sudut, sehingga pertandingan berakhir imbang 1-1.

    Timnas Maroko dan Brasil berada di Grup C, bersama Haiti dan Skotlandia.

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