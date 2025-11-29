VIDEO: Hansi Flick Ditenangkan Raphinha, Bos Barcelona Tampak Hampir Menangis Usai Menang Atas Alaves

Barcelona dikejutkan dalam waktu 60 detik ketika Pablo Ibanez menghukum pertahanan yang lengah untuk membawa Alaves unggul. Pukulan awal itu mengguncang tim Flick, tetapi perlahan mereka menemukan ritme. Raphinha, yang kembali ke starting lineup, menjadi percikan yang sangat mereka butuhkan.
Kerja kerasnya dalam membangun serangan menciptakan gol penyeimbang, menyelipkan umpan cerdik ke ruang kosong untuk Lamine Yamal. Meski Robert Lewandowski gagal memanfaatkan peluang itu, bola rebound jatuh ke kaki Yamal, yang menuntaskannya untuk menyamakan kedudukan.
Setelah gol penyeimbang, Barca memegang kendali penuh. Dani Olmo mencetak brace yang luar biasa, memanfaatkan assist Raphinha untuk gol keduanya, dan tuan rumah menutup pertandingan dengan performa profesional.
Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Raphinha duduk di samping Flick di bangku cadangan, berbicara dengan pelatih Jerman itu, yang tampak emosional. Flick menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah kewalahan oleh situasi tersebut.
Dia kemudian mengungkapkan apa yang dikatakan pemain Brasil itu kepadanya: "Setelah akhir pertandingan, Raphinha mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan terakhir kali: Kami akan membaik. Kami akan jauh lebih baik di pertandingan mendatang."