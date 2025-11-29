VIDEO: Hansi Flick Ditenangkan Raphinha, Bos Barcelona Tampak Hampir Menangis Usai Menang Atas Alaves

Raphinha mengaku merasa jauh dari kebugaran puncaknya tetapi bersikeras bahwa menit bermain itu sangat penting saat ia berusaha kembali.

Dia berkata: "Saya mencoba menemukan bentuk terbaik saya. Saya tidak fit untuk bermain 90 menit, tetapi ketika saya di lapangan, saya mencoba memberikan segalanya. Saya merasakan kelelahan di babak kedua. Saya bekerja sangat keras untuk kembali ke performa terbaik. Saya mencoba memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Bisa menjadi starter membuat saya bahagia. Saya ingin membantu tim dan saya pergi dengan puas."

Dia juga mengakui bahwa kepemimpinan vokalnya di lapangan terkadang bisa terasa berlebihan bagi rekan satu tim.

Dia menambahkan: "Saya merasa seperti sedikit mengganggu, terkadang terlalu berlebihan. Tapi saya pikir pressing itu penting. Saya yakin di lapangan, rekan satu tim saya terkadang berpikir saya terlalu banyak bicara. Tapi saya akan menuntut lebih dari mereka yang bisa memberi lebih banyak. Saya mengambil tanggung jawab, dan di ruang ganti, kami semua berpelukan untuk merayakan kemenangan. Saya selalu mengatakan bahwa pertahanan terbaik dimulai dengan serangan yang baik. Itu hal terpenting yang bisa kami lakukan untuk membantu pertahanan. Saya mencoba menekan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Saya mencoba menekan untuk mengambil ruang dari bek tengah lawan dan dengan demikian merebut bola lebih mudah. Bagus jika tim mengikuti saya saat saya menekan, tetapi saya melakukannya tanpa berpikir. Saya hanya berlari untuk memenangkan bola kembali."

Raphinha setuju bahwa Barcelona jauh dari puncak mereka, mengakui masih banyak yang harus diperketat secara taktis dan teknis.

"Manajer merasa kami bisa melakukan lebih banyak di lapangan; kami juga mengetahuinya," katanya. "Itu perasaannya. Bahwa tim tidak dalam kondisi terbaiknya, saya setuju, dan kami harus banyak berkembang. Tapi yang penting adalah menang. Saya yakin kami akan kembali dan memenangkan pertandingan dengan bermain bagus. Tapi jika ada pertandingan yang kami menangkan dengan bermain buruk, saya tidak peduli, yang penting adalah menang."

Barcelona sekarang mengalihkan fokus mereka ke pertemuan blockbuster Selasa malam melawan Atletico Madrid di Camp Nou.