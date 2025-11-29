FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP
Adhe Makayasa

VIDEO: Hansi Flick Ditenangkan Raphinha, Bos Barcelona Tampak Hampir Menangis Usai Menang Atas Alaves

Hansi Flick terlihat ditenangkan oleh Raphinha saat bos Barcelona itu tampak hampir menangis usai kemenangan 3-1 atas Alaves. Pelatih Jerman itu diliputi emosi di akhir laga, dan sang pemain Brasil menawarkan dukungan. Hasil ini menempatkan raksasa Catalunya di puncak klasemen Spanyol.

  • Awal Goyah, Respons Sengit dari Barcelona

    Barcelona dikejutkan dalam waktu 60 detik ketika Pablo Ibanez menghukum pertahanan yang lengah untuk membawa Alaves unggul. Pukulan awal itu mengguncang tim Flick, tetapi perlahan mereka menemukan ritme. Raphinha, yang kembali ke starting lineup, menjadi percikan yang sangat mereka butuhkan.

    Kerja kerasnya dalam membangun serangan menciptakan gol penyeimbang, menyelipkan umpan cerdik ke ruang kosong untuk Lamine Yamal. Meski Robert Lewandowski gagal memanfaatkan peluang itu, bola rebound jatuh ke kaki Yamal, yang menuntaskannya untuk menyamakan kedudukan.

    Setelah gol penyeimbang, Barca memegang kendali penuh. Dani Olmo mencetak brace yang luar biasa, memanfaatkan assist Raphinha untuk gol keduanya, dan tuan rumah menutup pertandingan dengan performa profesional.

    Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Raphinha duduk di samping Flick di bangku cadangan, berbicara dengan pelatih Jerman itu, yang tampak emosional. Flick menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah kewalahan oleh situasi tersebut.

    Dia kemudian mengungkapkan apa yang dikatakan pemain Brasil itu kepadanya: "Setelah akhir pertandingan, Raphinha mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan terakhir kali: Kami akan membaik. Kami akan jauh lebih baik di pertandingan mendatang."

    • Iklan

  • Tonton Cuplikannya

  • Flick Puji 'Comeback' Raphinha

    Meski hanya bermain 60 menit karena manajemen kebugaran, Raphinha menghasilkan salah satu penampilan tertajamnya musim ini.

    "Raphinha selalu membawa dinamisme ke permainan kami," kata Flick kepada wartawan. "Dia sangat penting karena dia memiliki intensitas tinggi, dan ketika dia mulai melakukan pressing, dia membuat orang lain ikut menekan juga. Dia perlu meningkat di pertandingan mendatang, tetapi fantastis dia kembali. 

    "Saya sangat senang mereka (Raphinha & Pedri) kembali. Tidak mudah mengatur waktu bermain mereka. Rapha hanya bisa bermain 60 menit, Pedri 30 menit... Saya senang dengan tiga poin, tetapi tidak dengan beberapa situasi: kami terlalu sering kehilangan penguasaan bola. Kami mengelola permainan dengan baik."

  • Raphinha(C)Getty Images

    Raphinha: Jujur, Menuntut, dan Penuh Tekad

    Raphinha mengaku merasa jauh dari kebugaran puncaknya tetapi bersikeras bahwa menit bermain itu sangat penting saat ia berusaha kembali.

    Dia berkata: "Saya mencoba menemukan bentuk terbaik saya. Saya tidak fit untuk bermain 90 menit, tetapi ketika saya di lapangan, saya mencoba memberikan segalanya. Saya merasakan kelelahan di babak kedua. Saya bekerja sangat keras untuk kembali ke performa terbaik. Saya mencoba memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Bisa menjadi starter membuat saya bahagia. Saya ingin membantu tim dan saya pergi dengan puas."

    Dia juga mengakui bahwa kepemimpinan vokalnya di lapangan terkadang bisa terasa berlebihan bagi rekan satu tim.

    Dia menambahkan: "Saya merasa seperti sedikit mengganggu, terkadang terlalu berlebihan. Tapi saya pikir pressing itu penting. Saya yakin di lapangan, rekan satu tim saya terkadang berpikir saya terlalu banyak bicara. Tapi saya akan menuntut lebih dari mereka yang bisa memberi lebih banyak. Saya mengambil tanggung jawab, dan di ruang ganti, kami semua berpelukan untuk merayakan kemenangan. Saya selalu mengatakan bahwa pertahanan terbaik dimulai dengan serangan yang baik. Itu hal terpenting yang bisa kami lakukan untuk membantu pertahanan. Saya mencoba menekan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Saya mencoba menekan untuk mengambil ruang dari bek tengah lawan dan dengan demikian merebut bola lebih mudah. Bagus jika tim mengikuti saya saat saya menekan, tetapi saya melakukannya tanpa berpikir. Saya hanya berlari untuk memenangkan bola kembali."

    Raphinha setuju bahwa Barcelona jauh dari puncak mereka, mengakui masih banyak yang harus diperketat secara taktis dan teknis.

    "Manajer merasa kami bisa melakukan lebih banyak di lapangan; kami juga mengetahuinya," katanya. "Itu perasaannya. Bahwa tim tidak dalam kondisi terbaiknya, saya setuju, dan kami harus banyak berkembang. Tapi yang penting adalah menang. Saya yakin kami akan kembali dan memenangkan pertandingan dengan bermain bagus. Tapi jika ada pertandingan yang kami menangkan dengan bermain buruk, saya tidak peduli, yang penting adalah menang."

    Barcelona sekarang mengalihkan fokus mereka ke pertemuan blockbuster Selasa malam melawan Atletico Madrid di Camp Nou.

Copa del Rey
Portugalete crest
Portugalete
POR
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM