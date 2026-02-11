Goal.com
VIDEO: Gol yang terlewatkan musim ini?! Cole Palmer somehow melepaskan tembakan dari jarak dekat di menit-menit akhir pertandingan imbang Chelsea melawan Leeds.

Bintang Chelsea, Cole Palmer, secara mengejutkan gagal memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir bagi The Blues melawan Leeds pada Selasa di Premier League. Tim tamu berhasil bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk meraih satu poin melawan tim asuhan Liam Rosenior, namun cerita bisa saja berbeda jika Palmer berhasil mencetak gol di masa injury time di Stamford Bridge.

  • Palmer membuang peluang saat Chelsea ditahan imbang.

    Chelsea tampaknya akan meraih tiga poin penuh melawan Leeds setelah unggul 2-0 berkat gol pembuka dari Joao Pedro dan penalti Palmer. Namun, Leeds bangkit berkat gol dari Lukas Nmecha dan Noah Okafor, sehingga skor menjadi 2-2. Palmer kemudian membuang peluang emas untuk memenangkan pertandingan di waktu tambahan dengan tendangan yang melebar. Pemain berusia 23 tahun itu tiba di tiang jauh dan sepertinya akan mencetak gol dari umpan silang rendah, namun bola melambung di atas mistar gawang.

    Komentator Sky Sports Paul Merson tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia berkata: "Tidak! Palmer baru saja gagal dari jarak dua yard! Dia masih berdiri di depan gawang dengan mulut terbuka, dia tak percaya baru saja gagal. Saya tak percaya apa yang baru saja saya lihat, wow. Dia tak bisa melakukannya lagi meski mencoba, saya tak percaya apa yang baru saja saya saksikan."

  • Tonton klipnya

  • "999 dari 1000 kali, dia mencetak gol."

    Manajer Liam Rosenior ditanyai tentang kegagalan Palmer mencetak gol setelah pertandingan dan mengatakan kepada wartawan: "Dia berada dalam posisi yang tepat, 999 dari 1000 kali dia akan mencetak gol, tapi kali ini tidak. Kami seharusnya tidak berada dalam posisi itu. Pertandingan seharusnya sudah selesai dengan skor 2-0. Saya perlu menunjukkan hal-hal tertentu kepada para pemain untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi."

    Manajer Chelsea juga mengungkapkan kekecewaannya karena gagal memenangkan pertandingan, menambahkan: "Jujur, saya tidak ingat Leeds memiliki tembakan atau momen apa pun dalam pertandingan [sebelum gol Nmecha]. Beberapa permainan kami saat menguasai bola, saat menekan, dan energi yang ditunjukkan, adalah semua yang saya inginkan untuk dilihat, dan itu membuat kekalahan ini semakin sulit diterima. Saya frustrasi setelah gol kedua karena beberapa hal yang akan saya tunjukkan kepada para pemain tentang mengapa momentum pertandingan berubah. Itu adalah masalah tim. Jika kita bisa fokus dan berkonsentrasi selama 90 menit, tim ini memiliki potensi yang luar biasa, yang Anda lihat sekitar 90% dari pertandingan hari ini. Saya sudah sebulan di sini, dan saya merasa sudah tahu apa yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan itu. Yang penting adalah memastikan kita punya waktu untuk melakukannya."

  • Hull City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Chelsea kini beralih fokus ke Piala FA dan pertandingan putaran keempat melawan Hull City, tim papan atas Championship, pada Jumat. The Blues akan kembali beraksi di Liga Premier dengan menjamu Burnley, yang terancam degradasi, pada 21 Februari.

