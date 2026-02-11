VIDEO: Gol yang terlewatkan musim ini?! Cole Palmer somehow melepaskan tembakan dari jarak dekat di menit-menit akhir pertandingan imbang Chelsea melawan Leeds.

Chelsea tampaknya akan meraih tiga poin penuh melawan Leeds setelah unggul 2-0 berkat gol pembuka dari Joao Pedro dan penalti Palmer. Namun, Leeds bangkit berkat gol dari Lukas Nmecha dan Noah Okafor, sehingga skor menjadi 2-2. Palmer kemudian membuang peluang emas untuk memenangkan pertandingan di waktu tambahan dengan tendangan yang melebar. Pemain berusia 23 tahun itu tiba di tiang jauh dan sepertinya akan mencetak gol dari umpan silang rendah, namun bola melambung di atas mistar gawang.
Komentator Sky Sports Paul Merson tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia berkata: "Tidak! Palmer baru saja gagal dari jarak dua yard! Dia masih berdiri di depan gawang dengan mulut terbuka, dia tak percaya baru saja gagal. Saya tak percaya apa yang baru saja saya lihat, wow. Dia tak bisa melakukannya lagi meski mencoba, saya tak percaya apa yang baru saja saya saksikan."