VIDEO: Gol yang terlewatkan musim ini?! Cole Palmer somehow melepaskan tembakan dari jarak dekat di menit-menit akhir pertandingan imbang Chelsea melawan Leeds.

Manajer Liam Rosenior ditanyai tentang kegagalan Palmer mencetak gol setelah pertandingan dan mengatakan kepada wartawan: "Dia berada dalam posisi yang tepat, 999 dari 1000 kali dia akan mencetak gol, tapi kali ini tidak. Kami seharusnya tidak berada dalam posisi itu. Pertandingan seharusnya sudah selesai dengan skor 2-0. Saya perlu menunjukkan hal-hal tertentu kepada para pemain untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi."

Manajer Chelsea juga mengungkapkan kekecewaannya karena gagal memenangkan pertandingan, menambahkan: "Jujur, saya tidak ingat Leeds memiliki tembakan atau momen apa pun dalam pertandingan [sebelum gol Nmecha]. Beberapa permainan kami saat menguasai bola, saat menekan, dan energi yang ditunjukkan, adalah semua yang saya inginkan untuk dilihat, dan itu membuat kekalahan ini semakin sulit diterima. Saya frustrasi setelah gol kedua karena beberapa hal yang akan saya tunjukkan kepada para pemain tentang mengapa momentum pertandingan berubah. Itu adalah masalah tim. Jika kita bisa fokus dan berkonsentrasi selama 90 menit, tim ini memiliki potensi yang luar biasa, yang Anda lihat sekitar 90% dari pertandingan hari ini. Saya sudah sebulan di sini, dan saya merasa sudah tahu apa yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan itu. Yang penting adalah memastikan kita punya waktu untuk melakukannya."