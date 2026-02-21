VIDEO: Calon Puskas?! Kiper Newcastle U21 mencetak gol luar biasa dari setengah lapangan sendiri

Harris bergabung dengan akademi Newcastle pada tahun 2017 dan melakukan debutnya di tim U-21 dalam pertandingan EFL Trophy melawan Wrexham saat usianya baru 16 tahun. Hingga saat ini, ia hanya pernah menjalani satu masa pinjaman di luar St James' Park, mendapatkan pengalaman pertamanya di level senior selama masa pinjaman sementara bersama tim NIFL Premiership Coleraine pada paruh pertama musim 2025-26. Ia mencatatkan tujuh clean sheet dalam 21 penampilan liga untuk klub tersebut.

Harris pernah bermain untuk tim utama Newcastle sebelumnya, tampil sebagai pengganti dalam pertandingan persahabatan melawan A-League All Stars di Melbourne pada Mei 2024, dan juga pemenang penghargaan Wor Jackie, yang diberikan kepada pemain muda terbaik Newcastle dalam setahun.

Harris masuk dalam daftar cadangan untuk pertandingan imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions pada akhir Januari, namun dengan Nick Pope dan Aaron Ramsdale berada di atasnya dalam hierarki kiper, kemungkinan besar ia tidak akan melakukan debut kompetitifnya untuk tim Eddie Howe dalam waktu dekat.