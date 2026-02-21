Getty Images Sport
VIDEO: Calon Puskas?! Kiper Newcastle U21 mencetak gol luar biasa dari setengah lapangan sendiri
VIDEO: Kiper Newcastle mencetak gol spektakuler dari jarak jauh.
Newcastle meraih kemenangan 3-0 yang tampaknya rutin atas Fulham di Whitley Park pada Jumat malam, dengan Sean Neave dan Michael Mill mencetak gol pertama dan ketiga masing-masing. Namun, gol kedua pada malam itu yang tak heran menarik perhatian publik sepak bola secara luas, dengan kiper Harris mencuri perhatian dengan mencetak gol dari dalam setengah lapangan sendiri.
Untuk membuat hal-hal menjadi lebih baik bagi pemain berusia 19 tahun ini, yang berada di bangku cadangan saat Newcastle menang 6-1 atas Qarabag di Liga Champions pada Rabu, ia berhasil mencegah Fulham mencetak gol dan meraih clean sheet.
Pelatih Newcastle: 'Dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia serius'
Harris pasti sangat senang dengan golnya, sampai-sampai rekan-rekannya mungkin sudah bosan mendengarnya.
“Yang penting adalah membagi gol di antara tim,” kata Robbie Stockdale, pelatih sementara tim U-21 Magpies, setelah pertandingan. “Begitu dia menendang bola, saya pikir itu akan sangat dekat. Saya pernah bermain dalam pertandingan di mana kiper Tranmere mencetak gol di Liga Satu, dan itu sangat jarang. Saya belum melihatnya sejak saat itu. Dia jelas-jelas mengatakan kepada semua orang bahwa dia sengaja melakukannya dan dia sangat senang. Itu hanya salah satu hal yang terjadi. Dia bisa menendang bola dengan indah, dia mendapat angin di belakangnya, dan dia menendangnya dengan sempurna. Hal-hal seperti ini terjadi.”
Harris sendiri merespons dengan singkat dan manis, mengunggah video di Instagram bersama caption: "Gol dan clean sheet."
Harris belum melakukan debut kompetitifnya bersama Newcastle.
Harris bergabung dengan akademi Newcastle pada tahun 2017 dan melakukan debutnya di tim U-21 dalam pertandingan EFL Trophy melawan Wrexham saat usianya baru 16 tahun. Hingga saat ini, ia hanya pernah menjalani satu masa pinjaman di luar St James' Park, mendapatkan pengalaman pertamanya di level senior selama masa pinjaman sementara bersama tim NIFL Premiership Coleraine pada paruh pertama musim 2025-26. Ia mencatatkan tujuh clean sheet dalam 21 penampilan liga untuk klub tersebut.
Harris pernah bermain untuk tim utama Newcastle sebelumnya, tampil sebagai pengganti dalam pertandingan persahabatan melawan A-League All Stars di Melbourne pada Mei 2024, dan juga pemenang penghargaan Wor Jackie, yang diberikan kepada pemain muda terbaik Newcastle dalam setahun.
Harris masuk dalam daftar cadangan untuk pertandingan imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions pada akhir Januari, namun dengan Nick Pope dan Aaron Ramsdale berada di atasnya dalam hierarki kiper, kemungkinan besar ia tidak akan melakukan debut kompetitifnya untuk tim Eddie Howe dalam waktu dekat.
Pemain muda bergabung dengan deretan kiper yang mencetak gol dalam beberapa tahun terakhir.
Kiper yang mencetak gol telah menjadi fenomena dalam beberapa tahun terakhir. Anatoliy Trubin mendadak terkenal bulan lalu setelah mencetak gol penentu di menit-menit akhir melawan Real Madrid, membantu Benfica lolos ke babak playoff fase gugur Liga Champions.
Ivan Provedel dari Lazio juga mencetak gol di Liga Champions pada September 2023, menyamakan kedudukan dengan sundulan dramatis di fase grup. Di Liga Premier, kiper Liverpool Alisson Becker adalah kiper terakhir yang mencetak gol, dengan gol penentu kemenangan melawan West Bromwich Albion pada 2021 yang menjaga harapan Liverpool untuk finis di empat besar. Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard, dan Asmir Begovic adalah kiper-kiper lain yang pernah mencetak gol di Liga Premier.
