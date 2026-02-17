VIDEO: Bintang USMNT Haji Wright mencetak hat-trick menakjubkan untuk mengalahkan Middlesbrough dan mengembalikan Coventry asuhan Frank Lampard ke puncak klasemen Championship

Penyerang utama Amerika, Wright, membantu mengembalikan kampanye tersebut ke jalur yang benar dengan penampilan yang mengubah jalannya pertandingan melawan Boro - tim yang telah menggeser Coventry dari posisi teratas setelah tim Lampard mengalami penurunan performa yang tidak terduga.
Mantan gelandang Chelsea dan Inggris ini menyaksikan timnya kehilangan keunggulan 10 poin di puncak klasemen Championship, dengan Sky Blues seolah-olah akan merebut gelar juara pada satu tahap, tetapi mereka memutus rangkaian tiga pertandingan tanpa kemenangan saat mengalahkan Middlesbrough 3-1 di kandang sendiri.