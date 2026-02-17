VIDEO: Bintang USMNT Haji Wright mencetak hat-trick menakjubkan untuk mengalahkan Middlesbrough dan mengembalikan Coventry asuhan Frank Lampard ke puncak klasemen Championship

Wright, yang telah menambah jumlah golnya musim ini menjadi 13, menjadi bintang utama dalam pertandingan Coventry melawan Boro. Ia membentur tiang gawang dengan aksi pertama yang menonjol dalam pertandingan, sebelum mencetak gol pembuka pada menit ke-21.

Gol keduanya melibatkan kiper Sky Blues, Carl Rushworth, yang memberikan assist dengan tendangan keras ke tengah lapangan, sementara Wright menunjukkan kekuatan yang baik untuk menahan bek lawan dan melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang.

Pemain berusia 27 tahun ini, yang berharap bisa tampil di Piala Dunia di kandang bersama USMNT musim panas ini, menyelesaikan hattricknya dan mendapatkan bola pertandingan setelah tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-71.

Lampard berkomentar tentang penampilan gemilang Wright: “Haji tetap fokus, dia telah bekerja keras dan kita tahu seperti apa Haji saat berada dalam performa terbaiknya. Sangat senang untuknya dan dia harus terus mengembangkan itu. Terutama dalam pertandingan level tinggi, kamu harus mencetak gol di momen-momen kritis dan kita melakukannya hari ini. Semua orang bekerja keras dan Haji yang menyelesaikan tugasnya.”