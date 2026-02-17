Goal.com
Haji Wright Coventry 2025-26Getty
Chris Burton

VIDEO: Bintang USMNT Haji Wright mencetak hat-trick menakjubkan untuk mengalahkan Middlesbrough dan mengembalikan Coventry asuhan Frank Lampard ke puncak klasemen Championship

Bintang USMNT Haji Wright mencetak hat-trick yang mengesankan untuk Coventry melawan Middlesbrough, yang juga menjadi pesaing promosi, membawa tim Frank Lampard kembali ke puncak klasemen Championship. The Sky Blues telah kehilangan keunggulan yang signifikan di puncak klasemen divisi kedua Inggris, tetapi tetap berada di jalur untuk mencapai Premier League.

  • Coventry kehilangan keunggulan 10 poin di puncak klasemen.

    Penyerang utama Amerika, Wright, membantu mengembalikan kampanye tersebut ke jalur yang benar dengan penampilan yang mengubah jalannya pertandingan melawan Boro - tim yang telah menggeser Coventry dari posisi teratas setelah tim Lampard mengalami penurunan performa yang tidak terduga.

    Mantan gelandang Chelsea dan Inggris ini menyaksikan timnya kehilangan keunggulan 10 poin di puncak klasemen Championship, dengan Sky Blues seolah-olah akan merebut gelar juara pada satu tahap, tetapi mereka memutus rangkaian tiga pertandingan tanpa kemenangan saat mengalahkan Middlesbrough 3-1 di kandang sendiri.

  • Tonton bintang USMNT Wright mencetak hat-trick melawan Middlesbrough.

  • Berapa banyak gol yang telah dicetak oleh Wright musim ini?

    Wright, yang telah menambah jumlah golnya musim ini menjadi 13, menjadi bintang utama dalam pertandingan Coventry melawan Boro. Ia membentur tiang gawang dengan aksi pertama yang menonjol dalam pertandingan, sebelum mencetak gol pembuka pada menit ke-21.

    Gol keduanya melibatkan kiper Sky Blues, Carl Rushworth, yang memberikan assist dengan tendangan keras ke tengah lapangan, sementara Wright menunjukkan kekuatan yang baik untuk menahan bek lawan dan melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang.

    Pemain berusia 27 tahun ini, yang berharap bisa tampil di Piala Dunia di kandang bersama USMNT musim panas ini, menyelesaikan hattricknya dan mendapatkan bola pertandingan setelah tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-71.

    Lampard berkomentar tentang penampilan gemilang Wright: “Haji tetap fokus, dia telah bekerja keras dan kita tahu seperti apa Haji saat berada dalam performa terbaiknya. Sangat senang untuknya dan dia harus terus mengembangkan itu. Terutama dalam pertandingan level tinggi, kamu harus mencetak gol di momen-momen kritis dan kita melakukannya hari ini. Semua orang bekerja keras dan Haji yang menyelesaikan tugasnya.”

    Kapan terakhir kali Coventry berada di Premier League?

    Manajer Coventry menambahkan tentang seorang pemain yang hanya mencetak dua gol dalam 19 penampilannya terakhir: “Saya sangat senang untuk Haji. Penyerang sering dinilai berdasarkan gol yang mereka cetak. Dia memulai musim dengan baik, tetapi kemudian mengalami cedera saat membela timnasnya dan ketika kembali, ritmenya terganggu. Namun, dia memiliki bakat yang luar biasa.

    “Ketika dia benar-benar merasa ini adalah pertandingan yang kompetitif, dia memanfaatkan semua atribut dan kekuatannya. Dia memiliki kualitas yang luar biasa, dan kita melihatnya malam ini. Hal itu harus memberinya kepercayaan diri untuk mengulanginya.”

    Coventry, yang pernah terjun hingga Liga Dua, kini berambisi kembali ke kasta Premier League untuk pertama kalinya sejak 2001. Wright diyakini akan bermain di kasta tertinggi musim depan, terlepas dari apakah Sky Blues berhasil promosi atau tidak, dengan pembicaraan transfer terus muncul di setiap jendela transfer.

